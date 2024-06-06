Топкапы - это не просто дворец, а целый комплекс, где жили турецкие падишахи. Прогуляйтесь по его шикарным залам, полным восточных интерьеров, и загляните в гарем. Здесь вы увидите музейные реликвии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение одного из самых красивых восточных дворцов мира
- 🕌 Уникальные архитектурные стили и исторические факты
- 👑 Визит в гарем и знакомство с его историей
- 🎨 Осмотр музейных реликвий и восточных интерьеров
- 🌳 Прогулка по парку Гюльхане
- 📚 Профессиональный гид с интересными рассказами
Что можно увидеть
- Дворец Топкапы
- Гарем
- Парк Гюльхане
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:30, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы осмотрите один из самых красивых восточных дворцов мира и узнаете:
- Какие архитектурные стили сочетаются во дворце
- Как на его облике отразились пожары и землетрясения
- Почему гаремом управляла мать султана
- В каких условиях жили жёны и наложницы падишахов
- Кого и за что сажали в «клетку» дворца
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Билеты во дворец оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rasim — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 847 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированный гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своем деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
6 июня 2024
Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным. Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим
П
Павел
4 июня 2024
Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
Galina
4 июня 2024
Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим, очень интересно рассказывал историю дворца и жителей дворца.
Сама экскурсия была очень хорошо организована, без очередей, что с экономило нам время.
Большое спасибо.
Сама экскурсия была очень хорошо организована, без очередей, что с экономило нам время.
Большое спасибо.
Е
Екатерина
3 июня 2024
Огромная благодарность гиду Расиму. Очень интересная экскурсия. С нами был ребенок 10 лет, 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно.
I
Inna
29 мая 2024
К сожалению, гид провел банальнейшую экскурсию, ощущение, что аудиогид рассказал бы больше. В Топкапы роскошная экспозиция кафтанов султана и его семьи - хорошо, что я заранее подготовилась и знала, что
Rasim
Ответ организатора:
Здравствуйте, Инна!
Приносим извинения будем стараться больше не допускать этих ошибок будем себя исправлять улучшать и делать все для наших гостей
Приносим извинения будем стараться больше не допускать этих ошибок будем себя исправлять улучшать и делать все для наших гостей
Жанна
29 мая 2024
Очень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! Гид Расим дождался меня (я немного заблудилась в Чтамбуле и поэтому опоздала) и фактически провел индивилуальную (!) экскурсию. Очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно. В очередях нигде не стояли, все удалось посмотреть неспешно, с полной информацией. Спасибо большое! Впечатления от экскурсии дейстаительно незабываемые!
Елена
22 мая 2024
Расим профессионал своего дела, было изложено много исторических фактов, речь правильная, интересно рассказывает. Порадовало, то что гид очень хорошо говорит по русски, отлично воспринимается информация. Экскурсия началась в 9 утра, поэтому большую часть территории мы прошли без огромных очередей и толп народа. Экскурсия очень понравилась! 😊👍 Расим, спасибо большое! 💕
Евгения
19 мая 2024
Расим-отличный гид.
Прекрасно рассказывает, увлекательно.
Хороший организатор.
Рекомендую вам
Прекрасно рассказывает, увлекательно.
Хороший организатор.
Рекомендую вам
М
Мария
16 мая 2024
Это была лучшая экскурсия из шести, что мы покупали в этой поездке. Если бы не Расим, боюсь, у нас осталось бы не самое лучшее впечатление от Стамбула. Во-первых, хороший русский
Эльмира
12 мая 2024
Спасибо огромное гиду Расиму за незабываемое знакомство с дворцом Топкапы. Потрясающая экскурсия - живая, интересная, с юмором! Получила огромное удовольствие!
I
Irina
11 мая 2024
Превосходная экскурсия, которую провел для нас гид Рашид. Он знаток своего дела и человек, который не оставит никого равнодушным к истории и культуре Турции. Рекомендую всем. 3 часа пролетели незаметно, впечатлений уйма!
М
Мария
4 мая 2024
Очень довольны экскурсией. Ее проводил Мухаммед, он отличный экскурсовод. Три часа пролетели незаметно, несмотря на усталость от долгих пеших погулок перед посещением дворца. Всем советуем!
А
Анна
3 мая 2024
Экскурсию забронировали заранее от experience.tripster.ru и не пожалели об этом. В назначенное время у ворот Дворца нас встретил гид Мухаммед и начал знакомить с историей Стамбула и Дворца Топкапы, с
K
Katerina
3 мая 2024
Расим прекрасно знает, куда и как вести группу, пока ее не заполонили толпы туристов. Мы успели посмотреть все уголки и смотровые площадки без проблем. Интересный рассказчик, прекрасный русский язык
Ю
Юлия
30 апр 2024
Отличная экскурсия. Экскурсовод Расим очень интересно рассказывал. Отвечал на все вопросы. Много интересного узнали. Однозначно идти на экскурсию в Топкапы нужно с годом!
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