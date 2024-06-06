Дворец Топкапы в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Топкапы - это не просто дворец, а целый комплекс, где жили турецкие падишахи. Прогуляйтесь по его шикарным залам, полным восточных интерьеров, и загляните в гарем. Здесь вы увидите музейные реликвии
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и посетите парк Гюльхане.

Профессиональный гид расскажет о строительстве дворца, его архитектурных особенностях и интересных фактах из жизни султанов.

Узнайте, как пожары и землетрясения повлияли на облик дворца, почему гаремом управляла мать султана и в каких условиях жили жёны и наложницы падишахов. Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет уделить внимание каждому участнику. Билеты во дворец оплачиваются дополнительно

4.93
29 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение одного из самых красивых восточных дворцов мира
  2. 🕌 Уникальные архитектурные стили и исторические факты
  3. 👑 Визит в гарем и знакомство с его историей
  4. 🎨 Осмотр музейных реликвий и восточных интерьеров
  5. 🌳 Прогулка по парку Гюльхане
  6. 📚 Профессиональный гид с интересными рассказами

Что можно увидеть

  • Дворец Топкапы
  • Гарем
  • Парк Гюльхане
Дворец Топкапы в мини-группе
Дворец Топкапы в мини-группе
Дворец Топкапы в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:30, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы осмотрите один из самых красивых восточных дворцов мира и узнаете:

  • Какие архитектурные стили сочетаются во дворце
  • Как на его облике отразились пожары и землетрясения
  • Почему гаремом управляла мать султана
  • В каких условиях жили жёны и наложницы падишахов
  • Кого и за что сажали в «клетку» дворца

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Билеты во дворец оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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М
6 июня 2024
Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным. Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим
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отвечает на любые вопросы и прекрасно говорит по русски. И удачно стоит маршрут по дворцу, чтобы как можете меньше пересекаться с большими группами. Поэтому все удалось рассмотреть без очередей и сделать красивые фото без толп туристов! За что большое спасибо Расиму!

П
4 июня 2024
Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
Galina
4 июня 2024
Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим, очень интересно рассказывал историю дворца и жителей дворца.
Сама экскурсия была очень хорошо организована, без очередей, что с экономило нам время.
Большое спасибо.
Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишнимЭкскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним
Е
3 июня 2024
Огромная благодарность гиду Расиму. Очень интересная экскурсия. С нами был ребенок 10 лет, 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно.
I
29 мая 2024
К сожалению, гид провел банальнейшую экскурсию, ощущение, что аудиогид рассказал бы больше. В Топкапы роскошная экспозиция кафтанов султана и его семьи - хорошо, что я заранее подготовилась и знала, что
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смотреть, историю рисунков, материала, почему костюмы такие большие. Гид не сказал ни слова об этом. Жаль, что много интересного прошло мимо. А некрасивые шутки, которые он позволял себе в отношении женщин, оказались просто за гранью понимания. Скучно. Жаль потраченных денег. Единственный плюс - проход во дворец без очереди.

Rasim
Rasim
Ответ организатора:
Здравствуйте, Инна!

Приносим извинения будем стараться больше не допускать этих ошибок будем себя исправлять улучшать и делать все для наших гостей
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чтобы они были довольны нашими экскурсиями. Так только можно увидеть свои ошибки за что благодарим своих гостей то что написали и этим дали нам знать о наших минусах которые скором времени будем исправлять.

Жанна
29 мая 2024
Очень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! Гид Расим дождался меня (я немного заблудилась в Чтамбуле и поэтому опоздала) и фактически провел индивилуальную (!) экскурсию. Очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно. В очередях нигде не стояли, все удалось посмотреть неспешно, с полной информацией. Спасибо большое! Впечатления от экскурсии дейстаительно незабываемые!
Очень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! ГидОчень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! ГидОчень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! ГидОчень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! ГидОчень интересная экскурсия, однозначно рекомендую побывать именно с этой командой гидов. Профессиональное отношение на высоте! Гид
Елена
22 мая 2024
Расим профессионал своего дела, было изложено много исторических фактов, речь правильная, интересно рассказывает. Порадовало, то что гид очень хорошо говорит по русски, отлично воспринимается информация. Экскурсия началась в 9 утра, поэтому большую часть территории мы прошли без огромных очередей и толп народа. Экскурсия очень понравилась! 😊👍 Расим, спасибо большое! 💕
Евгения
19 мая 2024
Расим-отличный гид.
Прекрасно рассказывает, увлекательно.
Хороший организатор.
Рекомендую вам
Расим-отличный гид.
М
16 мая 2024
Это была лучшая экскурсия из шести, что мы покупали в этой поездке. Если бы не Расим, боюсь, у нас осталось бы не самое лучшее впечатление от Стамбула. Во-первых, хороший русский
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язык! Удивительно, но оказалось, что у турецких гидов с этим проблемы. Поверьте, нам есть с чем сравнить! Во-вторых, было выбрано оптимальное время для посещения – мы заходили в музей первыми и в первой половине экскурсии Дворец был только для нас, а потом набежали толпы… Нас в группе было всего четверо человек, и это тоже плюс.
В общем, Дворец Топкапы обязателен к посещению (да, в Долмабахче красивее, но там уже нет того национального колорита)! И обязательно с живым гидом (не аудио)! И лучше не экспериментируйте, как мы, а сразу идите к Расиму! Проверено!

Эльмира
12 мая 2024
Спасибо огромное гиду Расиму за незабываемое знакомство с дворцом Топкапы. Потрясающая экскурсия - живая, интересная, с юмором! Получила огромное удовольствие!
I
11 мая 2024
Превосходная экскурсия, которую провел для нас гид Рашид. Он знаток своего дела и человек, который не оставит никого равнодушным к истории и культуре Турции. Рекомендую всем. 3 часа пролетели незаметно, впечатлений уйма!
М
4 мая 2024
Очень довольны экскурсией. Ее проводил Мухаммед, он отличный экскурсовод. Три часа пролетели незаметно, несмотря на усталость от долгих пеших погулок перед посещением дворца. Всем советуем!
А
3 мая 2024
Экскурсию забронировали заранее от experience.tripster.ru и не пожалели об этом. В назначенное время у ворот Дворца нас встретил гид Мухаммед и начал знакомить с историей Стамбула и Дворца Топкапы, с
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образом жизни султанов и их гарема. 3 часа экскурсии пролетели незаметно благодаря профессионализму нашего гида. Рассказ был очень информативным и интересным, на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Особенно хочется отметить великолепное владение Мухаммедом русским языком, слушать его было одно удовольствие.

K
3 мая 2024
Расим прекрасно знает, куда и как вести группу, пока ее не заполонили толпы туристов. Мы успели посмотреть все уголки и смотровые площадки без проблем. Интересный рассказчик, прекрасный русский язык
Ю
30 апр 2024
Отличная экскурсия. Экскурсовод Расим очень интересно рассказывал. Отвечал на все вопросы. Много интересного узнали. Однозначно идти на экскурсию в Топкапы нужно с годом!

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