Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)

Путешествие в Зеленую Бурсу

5
1 отзыв
В группе
до 12 чел.
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Город Бурса и его окрестности
  • Мечеть Улу-Джами
  • Деревня Джумалыкызык
  • Историческое дерево
  • Гора Улугдаг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Из-за небольшой популярности среди туристов, город не сделал упор на развитие в туристическом плане и остается очень интересным городом для посещения. В Бурсе вы познаете истинную Турцию, лучше поймете местных жителей
Бурса – город с очень богатой историей. Основанная еще в 202 году до н. э., Бурсу постигала ровно такая же участь, как и Стамбул. Побывав частью Византийской, затем Османской империй – Бурса (вторая столица Османской империи), словно губка, впитала в себя самое лучшее
Мы заберем вас из вашего отеля рано утром и отправимся в путь. Мы пересечем новый мост Османгази, чтобы добраться до Бурсы на комфортабельном автомобиле. Сначала мы посетим место где находится самое старое 650-летнее дерево и воспользуемся фуникулером (канатной дорогой), чтобы подняться до горы Улудаг. Там мы сделаем перерыв на обед, и у вас будет свободное время в горах, чтобы вы могли отдохнуть, сделать хорошие фотографии и воспользоваться некоторыми развлечениями, такими как квадроцикл, быстрое катание на лыжах и т. Д. (По желанию и дополнительно)
После мы посетим Большую мечеть Бурсы (Улу-Джамии).
Позже мы поедем в деревню Джумалыкызык. Это столетняя османская деревня с каменными дорогами и симпатичными домами старой конструкции. Затем мы посетим водопад, по пути посетим знаменитые Медовые ульи и особую Фабрику по производству Лукума, после чего вернемся в Стамбул.
Во время тура у вас будет Wi-Fi и англо-русский гид.
Данная экскурсия является единственной по Бурсе с посещением деревни Джумалыкызык с использованием нового моста Османгази и нового шоссе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги гида
  • Билет на фуникулер
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
на ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: Каждую пятницу и субботу в 8.30
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • После бронирования пожалуйста, отправьте нам информацию с Полным названием вашего отеля, Имена и Фамилии всех участников экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждую пятницу и субботу в 8.30

Отзывы от туристов

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