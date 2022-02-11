Что вы можете увидеть 🤩

Из-за небольшой популярности среди туристов, город не сделал упор на развитие в туристическом плане и остается очень интересным городом для посещения. В Бурсе вы познаете истинную Турцию, лучше поймете местных жителей

Бурса – город с очень богатой историей. Основанная еще в 202 году до н. э., Бурсу постигала ровно такая же участь, как и Стамбул. Побывав частью Византийской, затем Османской империй – Бурса (вторая столица Османской империи), словно губка, впитала в себя самое лучшее

Мы заберем вас из вашего отеля рано утром и отправимся в путь. Мы пересечем новый мост Османгази, чтобы добраться до Бурсы на комфортабельном автомобиле. Сначала мы посетим место где находится самое старое 650-летнее дерево и воспользуемся фуникулером (канатной дорогой), чтобы подняться до горы Улудаг. Там мы сделаем перерыв на обед, и у вас будет свободное время в горах, чтобы вы могли отдохнуть, сделать хорошие фотографии и воспользоваться некоторыми развлечениями, такими как квадроцикл, быстрое катание на лыжах и т. Д. (По желанию и дополнительно)

После мы посетим Большую мечеть Бурсы (Улу-Джамии).

Позже мы поедем в деревню Джумалыкызык. Это столетняя османская деревня с каменными дорогами и симпатичными домами старой конструкции. Затем мы посетим водопад, по пути посетим знаменитые Медовые ульи и особую Фабрику по производству Лукума, после чего вернемся в Стамбул.

Во время тура у вас будет Wi-Fi и англо-русский гид.

Данная экскурсия является единственной по Бурсе с посещением деревни Джумалыкызык с использованием нового моста Османгази и нового шоссе.