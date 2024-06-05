1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€85 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€199 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
575€489 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€50 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€329 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€134 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
172€155 за всё до 8 чел.
скидка
13%
Групповая
8 часов
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 31€27 за человека
скидка
48%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50€26 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Фото-прогулка по Хейбелиада: уникальная атмосфера Принцевых островов
Принцевы острова ждут: история, зелень и фото без автомобилей. Погрузитесь в уникальную атмосферу Хейбелиада
Начало: По договоренности
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
235€212 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€176 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула - в старинный Эдирне
Посетить бывшую столицу Османской империи и раскрыть ее многовековое прошлое
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€437 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€295 за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€29 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Начало: Ваш отель в Стамбуле
Расписание: Каждый день утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€2 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13.5 часов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Турецкий город Изник - сокровищница истории и искусства
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за человека
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Мини-группа
5 часов
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Начало: на пристани Кадыкёй или Кабаташ
€130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€990 за всё до 12 чел.
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за человека
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Быстро и комфортно добраться в нужное место на роскошном Mercedes-Benz
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€59 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
- ООльга4 июня 2024Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
- ССергей2 июня 2024Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
- ММаргарита28 мая 2024Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала все подробно про маршрут,
- ММарина28 мая 2024Все очень понравилось 🔥
- ТТатьяна27 мая 2024Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный опыт вело экскурсии, внимательный и чуткий подход Дины к экскурсантам, непередаваемая островная атмосфера сделали наш день! Всем рекомендуем!
- ЭЭльвина26 мая 2024Душевная экскурсия, вкусный обед, приятный гид, удобный трансфер.
- ААртём24 мая 2024На экурсии по островам с нами был Эльвин - очень профессиональный гид и отличный собеседник. Кто ещё не был на островах - советую, 100% не пожалеете.
- ААида19 мая 2024Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
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Экскурсии по окрестностям Стамбула и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август