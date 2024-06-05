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время на тайные дворики и острова) На островах тишина и благодать, после суетного и шумного Стамбула на 1 денек самое оно. если вы приехали больше, чем на 4-5 дней, либо во 2 раз, то очень рекомендую! Команда Джумали организовала все отлично, все четко по таймингу, добирались на кораблике, обратно также, сопровождающий гид очень интересно рассказывал про историю и жизнь на этом острове, про Турцию, общение было легким. А сам остров обошли пешком: красиво, атмосферно, интересно, где-то даже физкультурно) Дополнительно, получили много шикарных фото, т. к. гид еще и прекрасный фотограф)) В целом, очень советую эту экскурсию и эту команду!