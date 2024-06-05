Выездные экскурсии из Стамбула

Найдено 37 экскурсий в категории «Выездные» в Стамбуле, цены от €26, скидки до 48%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
58 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
575489 за человека
Король Принцевых островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
93 отзыва
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
39 отзывов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
50 за всё до 6 чел.
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
329 за человека
Путешествие в Трою
🚗 На машине
Групповая
13 часов
12 отзывов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
134 за человека
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
172155 за всё до 8 чел.
Групповая поездка на Принцевы острова
скидка
13%
Групповая
8 часов
81 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3127 за человека
Принцевы острова - поездка из Стамбула
скидка
48%
Групповая
8 часов
47 отзывов
Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5026 за человека
Самый зеленый из Принцевых островов - круглый год
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
16 отзывов
Фото-прогулка по Хейбелиада: уникальная атмосфера Принцевых островов
Принцевы острова ждут: история, зелень и фото без автомобилей. Погрузитесь в уникальную атмосферу Хейбелиада
Начало: По договоренности
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
235212 за всё до 5 чел.
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Прогулка на лавандовые поля
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
43 отзыва
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
69 за человека
Прогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
176 за всё до 5 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
313 за всё до 4 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - в старинный Эдирне
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Стамбула - в старинный Эдирне
Посетить бывшую столицу Османской империи и раскрыть ее многовековое прошлое
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
365 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
437 за всё до 7 чел.
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
295 за всё до 7 чел.
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
Групповая
8 часов
39 отзывов
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
29 за человека
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Начало: Ваш отель в Стамбуле
Расписание: Каждый день утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13.5 часов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
490 за всё до 4 чел.
Турецкий город Изник - сокровищница истории и искусства
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Турецкий город Изник - сокровищница истории и искусства
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за человека
Термальный источник Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Начало: на пристани Кадыкёй или Кабаташ
130 за человека
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 12 чел.
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за человека
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Быстро и комфортно добраться в нужное место на роскошном Mercedes-Benz
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
59 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
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    нашли гида, у которого были хорошие отзывы. Им оказался Сергей. Мы много путешествуем и достаточно привередливы. НО! Это был один из самых чудесных дней из недели, которую мы запланировали провести в Стамбуле. Если вы хотите прочувствовать атмосферу острова, пройтись по секретным улицам, выпить чаю или кофе с видом на сосны и море под рассказы о перипетиях на острове, увидеть чумовые пейзажи, почувствовать себя гостем дорогого отеля и даже побывать в зарослях и посмотреть на секретные развалины, то вам к Сергею. Он нас просто влюбил в это место и мы теперь мечтаем не просто приплыть из Стамбула на пароме на один день, а пожить недельку на острове и еще раз вдохнуть эту атмосферу. Однозначно встретиться с Сергеем) надеюсь, он к тому времени еще найдет интересные места). Это был не просто чудесный, это был охренительный день. Извините за мой французский). Остров пропитан романтикой и Сергей очень круто все это преподносит)) Остались очень довольны) еще и куча потрясающих фото

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
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    время на тайные дворики и острова) На островах тишина и благодать, после суетного и шумного Стамбула на 1 денек самое оно. если вы приехали больше, чем на 4-5 дней, либо во 2 раз, то очень рекомендую! Команда Джумали организовала все отлично, все четко по таймингу, добирались на кораблике, обратно также, сопровождающий гид очень интересно рассказывал про историю и жизнь на этом острове, про Турцию, общение было легким. А сам остров обошли пешком: красиво, атмосферно, интересно, где-то даже физкультурно) Дополнительно, получили много шикарных фото, т. к. гид еще и прекрасный фотограф)) В целом, очень советую эту экскурсию и эту команду!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
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    даёт исторический срез по отношению к материковой истории, но это сильно разбавлено относительно всего времени тура. А это целых 6 часов!!! Мы катались на велосипедах, купались и обедали в ооооочень живописных местах. Дина буквально становится связующим звеном между вами и островом. Отлично провели время! Спасибо!

  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала все подробно про маршрут,
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    показалась прекрасные места и оставила от поездки только положительный эмоции. Буду рекомендовать всем друзьям для шикарного время провождения. Дине огромное спасибо за чудесный день❤️

    Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказалаОстались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Все очень понравилось 🔥
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный опыт вело экскурсии, внимательный и чуткий подход Дины к экскурсантам, непередаваемая островная атмосфера сделали наш день! Всем рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. ИнтересныйПрекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный
  • Э
    Эльвина
    26 мая 2024
    Принцевы острова - поездка из Стамбула
    Душевная экскурсия, вкусный обед, приятный гид, удобный трансфер.
  • А
    Артём
    24 мая 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    На экурсии по островам с нами был Эльвин - очень профессиональный гид и отличный собеседник. Кто ещё не был на островах - советую, 100% не пожалеете.
  • А
    Аида
    19 мая 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
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    Мы еще не могли найти друг друга, Ирина дождалась и все равно провела экскурсию, несмотря на то, что мы приехали прилично позже назначенного времени.

    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
  2. Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
  3. Из Стамбула - на Принцевы острова
  4. Фотопрогулка по Принцевым островам
  5. Бурса - первая столица Османской империи
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Выездные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 26 до 2 500 со скидкой до 48%. Туристы уже оставили гидам 736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии по окрестностям Стамбула и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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