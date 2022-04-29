В Каппадокию из Стамбула

Вы увидите изумительные скальные фигуры, создающие неповторимый и странный ландшафт

Авторский тур
Вы увидите изумительные скальные фигуры, создающие неповторимый и странный ландшафт.

Вас ждут фантастичные космические пейзажи и настоящие открытия! Вы посетите старинные церкви и монастыри, основанные в ранний период становления христианства.
В Каппадокию из Стамбула
В Каппадокию из Стамбула
В Каппадокию из Стамбула
В Каппадокию из Стамбула
В Каппадокию из Стамбула
В Каппадокию из Стамбула

Что вас ожидает 🤩

  • Древний город Ургюп
  • Долины Деврент и Пашаба
  • Древний город Аванос и заповедник Гереме
  • Замок Учхисар

Что вас ждет

Отправиться в Каппадокию можно двумя путями – воздушным и наземным. Вы можете ехать с нами на комфортабельном автобусе в Каппадокию из Стамбула. Или выбрать перелёт авиарейсом. В этом случае, самолет из Стамбула доставит нас утром в аэропорт Невшехира или Кайсери. Далее у нас будет насыщенная экскурсионная программа на целый день в Каппадокии, а вечером мы вернемся тем же путём в аэропорт Стамбула.
Если вы предпочитаете более бюджетный вариант поездки на автобусе, то такой путь продлится от 10 до 12 часов. Наш автобус отправляется в Каппадокию из Стамбула вечером.

Древний город Ургюп

Рано утром наш автобус прибывает в древний город Ургюп. Много веков его называли Башхисаром, самым крупным городом в период Османской империи.
Его древнее название переводится как «Главная крепость». Этот городок расположился вблизи вулканических скал, отсюда открывается изумительный вид на широкие долины с дымоходами фей — скальными образованиями необычных форм. Самые крупные экземпляры напоминают огромные каменные грибы.

Долины Деврент и Пашаба

Долину Деврент называют Долиной Воображения. Вы увидите какими удивительными могут быть природные скульптуры. А также вполне узнаваемые фигуры дельфинов, питонов, верблюдов, тюленей и других симпатичных зверушек. Все они сделаны природой из камня, это настоящий каменный зоопарк!
Далее мы отправимся в долину Пашаба — знаменитую Долину Монахов. Мы прогуляемся между огромными скальными трубами. Эти великаны появились миллионы лет назад в результате извержений вулканов.
Древний город Аванос и заповедник Гереме
Авонос — гончарная столица Каппадокии. Здесь вы узнаете о традиционной технологии производства различных изделий из глины и лично поучаствуете в этом деле.
Турецкий Национальный заповедник Гереме — это огромный музей под открытым небом. Здесь вы увидите множество древних пещерных церквей, скальных монастырей и часовен. Все эти достопримечательности относятся к начальному этапу развития христианской религии.

Замок Учхисар

Пещерный Замок Учхисар находится на вершине высокой горы и расположен в скале. В ней вырублены лабиринты туннелей, которые размещаются на разных уровнях, и большое количество жилых помещений, которые служили для жителей укрытием от захватчиков. У этой скальной крепости оборудована обзорная площадка — самая высокая точка в Каппадокии. С неё открывается зачаровывающая панорама лунных пейзажей живописных долин и широкие просторы дальних окрестностей.

Ответы на вопросы

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Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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