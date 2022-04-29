Что вас ждет

Отправиться в Каппадокию можно двумя путями – воздушным и наземным. Вы можете ехать с нами на комфортабельном автобусе в Каппадокию из Стамбула. Или выбрать перелёт авиарейсом. В этом случае, самолет из Стамбула доставит нас утром в аэропорт Невшехира или Кайсери. Далее у нас будет насыщенная экскурсионная программа на целый день в Каппадокии, а вечером мы вернемся тем же путём в аэропорт Стамбула.

Если вы предпочитаете более бюджетный вариант поездки на автобусе, то такой путь продлится от 10 до 12 часов. Наш автобус отправляется в Каппадокию из Стамбула вечером.

Древний город Ургюп

Рано утром наш автобус прибывает в древний город Ургюп. Много веков его называли Башхисаром, самым крупным городом в период Османской империи.

Его древнее название переводится как «Главная крепость». Этот городок расположился вблизи вулканических скал, отсюда открывается изумительный вид на широкие долины с дымоходами фей — скальными образованиями необычных форм. Самые крупные экземпляры напоминают огромные каменные грибы.

Долины Деврент и Пашаба

Долину Деврент называют Долиной Воображения. Вы увидите какими удивительными могут быть природные скульптуры. А также вполне узнаваемые фигуры дельфинов, питонов, верблюдов, тюленей и других симпатичных зверушек. Все они сделаны природой из камня, это настоящий каменный зоопарк!

Далее мы отправимся в долину Пашаба — знаменитую Долину Монахов. Мы прогуляемся между огромными скальными трубами. Эти великаны появились миллионы лет назад в результате извержений вулканов.

Древний город Аванос и заповедник Гереме

Авонос — гончарная столица Каппадокии. Здесь вы узнаете о традиционной технологии производства различных изделий из глины и лично поучаствуете в этом деле.

Турецкий Национальный заповедник Гереме — это огромный музей под открытым небом. Здесь вы увидите множество древних пещерных церквей, скальных монастырей и часовен. Все эти достопримечательности относятся к начальному этапу развития христианской религии.

Замок Учхисар

Пещерный Замок Учхисар находится на вершине высокой горы и расположен в скале. В ней вырублены лабиринты туннелей, которые размещаются на разных уровнях, и большое количество жилых помещений, которые служили для жителей укрытием от захватчиков. У этой скальной крепости оборудована обзорная площадка — самая высокая точка в Каппадокии. С неё открывается зачаровывающая панорама лунных пейзажей живописных долин и широкие просторы дальних окрестностей.