🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

На яхте по Босфору 30% скидка Круиз 3.5 часа 359 отзывов Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 20:30 54 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Популярное предложение Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием Начало: Ваш отель € 410 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 260 отзывов На яхте по волнам Босфора Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула Начало: В районе Эминеню € 350 за всё до 12 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 13 часов 58 отзывов Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом 575 € 489 за человека

На яхте по Босфору Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара Начало: В районе старого города € 70 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Покорить топовые террасы Стамбула Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой Начало: В месте по договоренности 125 € 113 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Яхта, парус, Босфор Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула Начало: Набережная Галатапорт € 600 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Винные прогулки: Стамбул с сомелье Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием Начало: на пристани Каракей от € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 39 отзывов Из Стамбула - на термальный курорт Ялова Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день Начало: У вашего отеля € 315 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Аудиогид 2 часа 5 отзывов На яхте - по Босфору: групповая прогулка Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды Начало: В порту Каракёй Расписание: ежедневно в 19:00 € 38 за человека

🚌 На автобусе 🛫 Полеты на самолетах 🛻 На квадроциклах Групповая 13 часов 9 отзывов Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 329 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 55% скидка Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом 598 € 270 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула Полюбить ракы, отыскать свое мезе и попробовать самый странный суп в вашей жизни Начало: У пристани Кадыкёй € 120 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 2.5 часа 23 отзыва По Босфору на частной яхте Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю Начало: Пристань Бебек € 1 550 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 25% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва На яхте - меж двух континентов Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города Начало: Бешикташ, Бебек 770 € 578 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме 109 € 104 за всё до 2 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Прогулка на яхте по Босфору с фотографом Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции Начало: В районе Фатих € 400 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 13 отзывов Фотопрогулка «Великолепный Стамбул» Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии Начало: На площади Султанахмет 245 € 221 за всё до 3 чел.

13% скидка Групповая 8 часов 81 отзыв Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю Начало: Ваш отель Расписание: каждый день в 08:00 от 31 € 27 за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 5 отзывов Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню Расписание: ежедневно в 10:00 € 33 за человека

10% скидка Круиз 3 часа 5 отзывов Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой Начало: На ресепшене вашего отеля Расписание: Ежедневно в 19:30. от 79 € 71 за человека

11% скидка Круиз 3 часа 67 отзывов Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином Начало: По договоренности Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30 от 38 € 34 за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 7 часов 8 отзывов На частной яхте - к Принцевым островам С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность € 2 250 за всё до 7 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи Начало: На площади Таксим € 200 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Романтическое свидание на яхте в Стамбуле Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню) € 600 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Два влюбленных сердца в Стамбуле Фотоальбом ваших самых счастливых моментов, проведенных в прекрасном городе Начало: По договоренности с гидом € 200 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 2 отзыва Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки 199 € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям € 175 за всё до 2 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Прогулка по Босфору «All inclusive!» Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое Начало: У вашего отеля € 103 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 15 отзывов Отдых в старинном хамаме Стамбула Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет Начало: в районе Султанахмет € 65 за человека

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся Начало: район Султанахмет € 65 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Романтическое свидание на яхте Начало: Договорная (Еминйону раон) € 600 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь» Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города Начало: Ваш отель € 410 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна Начало: В раойне Султанахмет € 69 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 2 часа 67 отзывов Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок) Начало: По договоренности (Еминйону район) € 300 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом Начало: Галатская башня € 80 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Стамбульский парус любви Начало: Место встречи по договорённости с гидом € 350 за всё до 8 чел.

На яхте по Босфору Групповая 4 часа 67 отзывов Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой Начало: Ресепшн вашего отеля € 49 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв На волнах Босфора Начало: Золотой рог € 280 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Босфору - на собственной яхте Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita Начало: У порта Эминёню € 360 за всё до 10 чел.