читать дальше

полных больших автобусов (гиды, которых типа 2, но работала только одна, сами в шоке). Результат-на кораблике пару слов скажут об острове и дальше идите гуляйте. О том, чтобы на большом острове воспользоваться транспортом-надо было заранее приобрести карту транспортную мы узнали за 5 минут до причаливания. 2 часа на большом острове - это мало. Резюме: берите паром и сами спокойно езжайте на большой остров на весь день.