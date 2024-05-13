Туры из Стамбула – экскурсии в Стамбуле

Найдено 12 экскурсий в категории «Туры из Стамбула» в Стамбуле, цены от €27, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая поездка на Принцевы острова
скидка
13%
Групповая
8 часов
81 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3127 за человека
Прогулка на лавандовые поля
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
43 отзыва
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
69 за человека
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Начало: Ваш отель в Стамбуле
Расписание: Каждый день утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13.5 часов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
490 за всё до 4 чел.
Турецкий город Изник - сокровищница истории и искусства
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Турецкий город Изник - сокровищница истории и искусства
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Термальный источник Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 12 чел.
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за человека
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Фотосессия в стиле Лайфстайл
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 2 чел.
Шоппинг в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Шоппинг в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Групповая поездка на Принцевы острова
    Гид Гуля супер! Рекомендуем, с погодой повезло, поэтому впечатления исключительно положительные!!!
  • И
    Инна
    9 мая 2024
    Групповая поездка на Принцевы острова
    Из плюсов: все во время, не дорого. Остальное минусы: час катались по отелям и собирали народ, приехали к кораблику 3
    читать дальше

    полных больших автобусов (гиды, которых типа 2, но работала только одна, сами в шоке). Результат-на кораблике пару слов скажут об острове и дальше идите гуляйте. О том, чтобы на большом острове воспользоваться транспортом-надо было заранее приобрести карту транспортную мы узнали за 5 минут до причаливания. 2 часа на большом острове - это мало. Резюме: берите паром и сами спокойно езжайте на большой остров на весь день.

  • K
    Krajtal-Elena
    4 апреля 2024
    Путешествие в Трою с аудиогидом на русском языке (обед включен)
    Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда
    читать дальше

    я попросила чек, мне его выдали на сумму 100 долларов, причем, после экскурсии. Когда я указала им на неточность, включили непонимайку про 10 долларов и сдачу .

  • Ж
    Жемайтис
    4 февраля 2024
    Ялова - целебный термальный источник
    Отличная поездка, отличный гид, курорт, который стоит посетить
  • Y
    Yazhem.1999
    24 января 2024
    Ялова - целебный термальный источник
    Очень хорошая организация! Гид отличный! Дорога туда и обратно была на пароме🙂 в автобусе был вай фай. Сами источники как всегда супер, полный релакс 🫶🏻
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2023
    Ялова - целебный термальный источник
    Очень понравилось! Гид отлично владеет русским языком. Шикарные источники с горячей водой, вкусный обед. Также всем рекомендую попробовать массаж за 250 лир
  • О
    Ольга
    8 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
    Прекрасный тур, нам все понравилось, хоть и погода немного подвела.
  • М
    Михелина
    1 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
    Отличный путеводитель, полный большого количества информации. В туре было несколько хороших остановок, но было много простоев и ожидания. Экскурсию можно было бы провести быстрее.
  • И
    Ирина
    10 августа 2023
    Прогулка на лавандовые поля
    Спасибо вам за лавандовый рай, сделали красивых фотографий на год вперед, накупили всяких маленьких радостей для женщин на основе лаванды, остались счастливые и довольные.
  • В
    Вероника
    6 августа 2023
    Прогулка на лавандовые поля
    Спасибо за возможность побывать на клубничной ферме и собрать ее своими руками, лаванда это одтельное удовольствие. Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Туры из Стамбула»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Групповая поездка на Принцевы острова
  2. Прогулка на лавандовые поля
  3. Индивидуальная поездка к горячим источникам
  4. Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
  5. Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Туры из Стамбула" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 27 до 2 500 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Туры из Стамбула», 126 ⭐ отзывов, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам