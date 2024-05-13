1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
8 часов
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 31€27 за человека
Мини-группа
8 часов
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€69 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Начало: Ваш отель в Стамбуле
Расписание: Каждый день утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€2 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13.5 часов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Турецкий город Изник - сокровищница истории и искусства
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€990 за всё до 12 чел.
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за человека
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шоппинг в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 мая 2024Гид Гуля супер! Рекомендуем, с погодой повезло, поэтому впечатления исключительно положительные!!!
- ИИнна9 мая 2024Из плюсов: все во время, не дорого. Остальное минусы: час катались по отелям и собирали народ, приехали к кораблику 3
- KKrajtal-Elena4 апреля 2024Путешествие в Трою с аудиогидом на русском языке (обед включен)Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда
- ЖЖемайтис4 февраля 2024Ялова - целебный термальный источникОтличная поездка, отличный гид, курорт, который стоит посетить
- YYazhem.199924 января 2024Ялова - целебный термальный источникОчень хорошая организация! Гид отличный! Дорога туда и обратно была на пароме🙂 в автобусе был вай фай. Сами источники как всегда супер, полный релакс 🫶🏻
- ААнастасия6 ноября 2023Ялова - целебный термальный источникОчень понравилось! Гид отлично владеет русским языком. Шикарные источники с горячей водой, вкусный обед. Также всем рекомендую попробовать массаж за 250 лир
- ООльга8 сентября 2023Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английскомПрекрасный тур, нам все понравилось, хоть и погода немного подвела.
- ММихелина1 сентября 2023Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английскомОтличный путеводитель, полный большого количества информации. В туре было несколько хороших остановок, но было много простоев и ожидания. Экскурсию можно было бы провести быстрее.
- ИИрина10 августа 2023Спасибо вам за лавандовый рай, сделали красивых фотографий на год вперед, накупили всяких маленьких радостей для женщин на основе лаванды, остались счастливые и довольные.
- ВВероника6 августа 2023Спасибо за возможность побывать на клубничной ферме и собрать ее своими руками, лаванда это одтельное удовольствие. Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Туры из Стамбула»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Туры из Стамбула" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 27 до 2 500 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Туры из Стамбула», 126 ⭐ отзывов, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август