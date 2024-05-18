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нам комфортный отель с красивым видом в Гереме. Экскурсии проводили гиды Екатерина и Елена (из Беларуси). Гиды работали профессионально, мы получили много интересной и полезной информации, полностью погрузились в историю Капподокии. Поездку вспоминаем с лёгкой грустью, так как она так быстро закончилась. Мы чудесно провели эти 3 дня (брали дополнительный), влюбились в Каппадокию и надеемся ещё приехать в этот регион, тк еще остались неохваченные места и маршруты. Огромное спасибо за великолепную организацию тура Татьяне. Она всегда оставалась с нами на связи, по любым вопросам, даже в поздний час, поислушивалась к нашим пожеланиям и смогла осуществить мою давнюю мечту!