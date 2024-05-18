Экскурсии в Каппадокию из Стамбула в 2024

Найдено 4 экскурсии в категории «Каппадокия» в Стамбуле, цены от €329, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
329 за человека
Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
59 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
Завтра в 04:30
2 июля в 04:30
575489 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 мая 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Провели незабываемое время в Каппадокии, благодаря отличной организации тура Татьяной. Всю информацию о трансферах и экскурсиях получали вовремя. Татьяна порекомендовала
    читать дальше

    нам комфортный отель с красивым видом в Гереме. Экскурсии проводили гиды Екатерина и Елена (из Беларуси). Гиды работали профессионально, мы получили много интересной и полезной информации, полностью погрузились в историю Капподокии. Поездку вспоминаем с лёгкой грустью, так как она так быстро закончилась. Мы чудесно провели эти 3 дня (брали дополнительный), влюбились в Каппадокию и надеемся ещё приехать в этот регион, тк еще остались неохваченные места и маршруты. Огромное спасибо за великолепную организацию тура Татьяне. Она всегда оставалась с нами на связи, по любым вопросам, даже в поздний час, поислушивалась к нашим пожеланиям и смогла осуществить мою давнюю мечту!

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Огромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные Катей, выше всяких похвал!!! Невероятный гид, полная знаний, идей, харизмы!!! Однозначно ОНА!!! Ну и полет на шарах - незабываем!
    Огромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные КатейОгромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные КатейОгромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные Катей
  • И
    Игорь
    10 ноября 2023
    Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
    Тур прошел очень хорошо. Все организационные моменты продуманы и логичны. Хотелось бы еще отметить, что Салли ответил на все вопросы, все все разъяснил, был всегда на связи. Огромное спасибо, за отличный отдых! Теперь по экскурсиям будем обращаться только к Вам.
  • О
    Оксана
    18 октября 2023
    Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
    Поражена уровнем логистики на месте. Всё рассчитано по минутам!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Каппадокия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
  2. Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Каппадокия" можно забронировать 4 экскурсии от 329 до 489 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Стамбула, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
ХорошоТам