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Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
€329 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
Завтра в 04:30
2 июля в 04:30
575€489 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 мая 2024Провели незабываемое время в Каппадокии, благодаря отличной организации тура Татьяной. Всю информацию о трансферах и экскурсиях получали вовремя. Татьяна порекомендовала
- ТТатьяна4 мая 2024Огромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные Катей, выше всяких похвал!!! Невероятный гид, полная знаний, идей, харизмы!!! Однозначно ОНА!!! Ну и полет на шарах - незабываем!
- ИИгорь10 ноября 2023Тур прошел очень хорошо. Все организационные моменты продуманы и логичны. Хотелось бы еще отметить, что Салли ответил на все вопросы, все все разъяснил, был всегда на связи. Огромное спасибо, за отличный отдых! Теперь по экскурсиям будем обращаться только к Вам.
- ООксана18 октября 2023Поражена уровнем логистики на месте. Всё рассчитано по минутам!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Каппадокия»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Каппадокия" можно забронировать 4 экскурсии от 329 до 489 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Стамбула, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта