2-дневная экскурсия в Каппадокию из Стамбула: Посетите древние подземные города
Каппадокия — древняя область с долгой историей, но известна главным образом своими фантастическими ландшафтами вулканического происхождения.
Здесь вы увидите обширные подземные города и пещерные монастыри, а так же удивительной красоты долины и смотровые площадки.
Подарите себе возможность побывать в самом сердце Турции и прикоснуться к истории первых веков христианской церкви.
Здесь вы увидите обширные подземные города и пещерные монастыри, а так же удивительной красоты долины и смотровые площадки.
Подарите себе возможность побывать в самом сердце Турции и прикоснуться к истории первых веков христианской церкви.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Красная и Розовая долины
- Деревня Каувуш
- Долина любви
- Панорама Долины голубей
- Подземный город Каймаклы
- Крепость Учхисар
- Зельве – музей под открытым небом
- Пашабаг – музей под открытым небом
- Дервент – долина воображения
- Смотровая площадка крепости Учхисар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Край чудес Каппадокия — действительно необычная провинция Турции. Внеземные пейзажи ее долин будто сошли с кадров фантастических фильмов, крепости и монастыри высечены прямо в скалах, а под землей скрываются настоящие города, возраст которых насчитывает уже сотни лет. У нас будет два дня, чтобы познакомиться с этим удивительным краем, исследовав как южную, так и северную часть.
Южная Каппадокия Перед Вами раскинутся сюрреалистические ландшафты Красной и Розовой долин, получивших свое название из-за характерного оттенка скал. Мы также посетим подземный город Каймаклы грандиозных масштабов, служивший долгое время убежищем для христиан, и полюбуемся панорамой Долины голубей.
Северная Каппадокия Второй день нашего тура посвящен северной части региона. Желающие могут начать его ранним утром, отправившись в путешествие на воздушном шаре.
Прямо под открытым небом расположились музеи Пашабаг и Зельве. Когда-то подвижники христианства возводили здесь монастырские комплексы прямо в скалах, украшая росписями и фресками. Следы их пребывания хранятся в музеях по сей день, доступные для посещения каждому. Завершим наше путешествие подъемом на смотровую площадку древней крепости Учхисар.
Ежедневно в 4:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер в Стамбуле
- Трансфер в Каппадокии
- 1 ночь в отеле с завтраком
- Тур по Южной Каппадокии
- Тур по Северной Каппадокии
- Билеты на самолет в обе стороны
- Налоги
- Что не входит
- Ужины/обеды
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 4:00Экскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
17 сен 2023
Все было отлично! Только вот снижаю оценку из за того, что трансферы то на час раньше, то на час позже приезжали. . поддержка всегда на связи была(почти)
А
Артем
28 авг 2023
Мы в восторге от Каппадокии, спасибо большое, все было организовано супер, менеджеры всегда были на связи, на любовй вопрос быстро отвечали, все проблемы решали сразу.
Р
Роберт
27 авг 2023
Спасибо за крутую поезку, Гёреме вообще прекрасен в любое время года, мы были в прошлом году зимой, а в этом году решили летом поехать, всем советуем.
М
Маргарита
24 авг 2023
Спасибо большое,всё понравилось
Е
Евгений
24 авг 2023
Спасибо большое, мы жили в скале, крутой опыт, всем советуем
В
Виктория
21 авг 2023
Спасибо большое крутому гиду Тургаю, все круто рассказывал, показывал, нам особенно понравилсь далина любви и подземный город.
К
Кирилл
19 авг 2023
Покупали полёт на шарах, остались под впечатлением, цена правда дорогая на человека, но это стоит того.
Т
Таисия
17 авг 2023
Мы были счастливы погулять по Гереме, и покататься на лошадях на закате, всем рекомендуем.
К
Кристина
17 авг 2023
Благодарим за супер крутой тур в Гереме, нам понравилось всё: шары, экусрсия, и особенно отель в скале.
В
Вероника
15 авг 2023
Спасибо большое за прогулку на закате на квадроциклах, до этого мы не катались и первое впечатление захватывающее, попробуйте кто не пробовал до этого.
А
Александр
14 авг 2023
Всем советуем конную прогулку, особенно тем кто едет в романтическое путешествие, моей жене очень понравилось.
К
Ксения
11 авг 2023
Мы заказывали фотографа на несколько часов для катания на лошадях, все прошло даже лучше чем мы ожидали. Фотки уже были готовы в конце дня.
А
Аня
11 авг 2023
Спасибо большое за фототур, мы заказывали кабриолет и фотографа на рассвете, фотки хотели с шарами, но в тот день шары как назло не взлетели, но фотки получились отличные, спасибо фотографу.
Л
Лиза
8 авг 2023
Мы молодожены и ездили в каппадокию на пять дней, мы в восторге, мы просили нам организовать полет на шаре и кабриолет, и это было супер незабываемо. Спасибо вам!
Е
Евгений
6 авг 2023
Хотим поблагодарить за наш суперский тимбилдиг в Гереме, организованный Алекс туром, у нас был самый лучший отель, с крутым бассейном, и номера были в стиле подземелья, вобщем очень впечатлсяет.
Ещё 22 отзыва
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
На автобусе
Необычные
Музеи
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Популярные места
Каппадокия
Полеты на самолетах
Похожие туры из Стамбула
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Аэропорт Даламана, 14:00
7 окт
$1 700 за человека
Авторский тур
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
9 окт
27 окт
30 ноя
5 янв
$400 за человека
Авторский тур
2 дня
В Каппадокию из Стамбула
Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Завтра
1 окт
4 окт
6 окт
€65 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии