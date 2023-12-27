Романтическое свидание на двоих в кинотеатре в сердце Стамбула

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Теперь вы можете насладиться и таким форматом романтического свидания.

Представьте: уютный кинозал в центре турецкой столицы, только вы вдвоем, любимый фильм, который заранее выбираете вы сами, напитки и фрукты, а также неотъемлемый спутник кино — поп-корн. Все это только для вас, в комфорте и уединении.
Романтическое свидание на двоих в кинотеатре в сердце Стамбула
Романтическое свидание на двоих в кинотеатре в сердце Стамбула
Романтическое свидание на двоих в кинотеатре в сердце Стамбула
Романтическое свидание на двоих в кинотеатре в сердце Стамбула
Романтическое свидание на двоих в кинотеатре в сердце Стамбула
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
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даты

Описание

Кино для двоих

Теперь у вас есть возможность насладиться романтическим свиданием в атмосферном кинозале прямо в центре турецкой столицы. Вас ждет уютное пространство, наполненное волшебством любимого фильма, который вы сами выбираете заранее. На этом уникальном свидании вы сможете наслаждаться напитками и свежими фруктами. И, конечно же, не забудем о незаменимом поп-корне, чтобы сделать ваше кинопутешествие еще более полным и вкусным. Это идеальный формат для тех, кто ценит уединение и комфорт. Погрузитесь в мир ваших любимых персонажей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, создавая неповторимые воспоминания. Ждем вас в нашем уютном кинозале для двоих! Важная информация:• Выбор фильма и все ваши предпочтения обсуждаются заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Уединенный кинозал только в вашем распоряжении на протяжении всего фильма
  • Выбранный вами заранее фильм, напитки, фрукты, поп-корн
Что не входит
  • Дополнительные услуги, блюда
  • Трансфер из отеля до кинозала и обратно, но его возможно заказать дополнительно
Место начала и завершения?
Адрес обсуждается и утверждается заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Выбор фильма и все ваши предпочтения обсуждаются заранее
  • Мы всегда на связи в WhatsApp: +90 545 573 03 01
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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