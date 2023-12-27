Теперь вы можете насладиться и таким форматом романтического свидания.
Представьте: уютный кинозал в центре турецкой столицы, только вы вдвоем, любимый фильм, который заранее выбираете вы сами, напитки и фрукты, а также неотъемлемый спутник кино — поп-корн. Все это только для вас, в комфорте и уединении.
Представьте: уютный кинозал в центре турецкой столицы, только вы вдвоем, любимый фильм, который заранее выбираете вы сами, напитки и фрукты, а также неотъемлемый спутник кино — поп-корн. Все это только для вас, в комфорте и уединении.
Ближайшие даты:
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даты
Описание
Кино для двоихТеперь у вас есть возможность насладиться романтическим свиданием в атмосферном кинозале прямо в центре турецкой столицы. Вас ждет уютное пространство, наполненное волшебством любимого фильма, который вы сами выбираете заранее. На этом уникальном свидании вы сможете наслаждаться напитками и свежими фруктами. И, конечно же, не забудем о незаменимом поп-корне, чтобы сделать ваше кинопутешествие еще более полным и вкусным. Это идеальный формат для тех, кто ценит уединение и комфорт. Погрузитесь в мир ваших любимых персонажей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, создавая неповторимые воспоминания. Ждем вас в нашем уютном кинозале для двоих! Важная информация:• Выбор фильма и все ваши предпочтения обсуждаются заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Уединенный кинозал только в вашем распоряжении на протяжении всего фильма
- Выбранный вами заранее фильм, напитки, фрукты, поп-корн
- Что не входит
- Дополнительные услуги, блюда
- Трансфер из отеля до кинозала и обратно, но его возможно заказать дополнительно
- Место начала и завершения?
- Адрес обсуждается и утверждается заранее
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Выбор фильма и все ваши предпочтения обсуждаются заранее
- Мы всегда на связи в WhatsApp: +90 545 573 03 01
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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