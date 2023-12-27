Теперь вы можете насладиться и таким форматом романтического свидания. Представьте: уютный кинозал в центре турецкой столицы, только вы вдвоем, любимый фильм, который заранее выбираете вы сами, напитки и фрукты, а также неотъемлемый спутник кино — поп-корн. Все это только для вас, в комфорте и уединении.

Описание