71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Второе свидание со Стамбулом

Увидеть аутентичный город на насыщенной разнообразной экскурсии
Когда вы уже осмотрели Голубую мечеть и Айя-Софию, самое время исследовать исторически значимые и эстетически прекрасные места, которые не найти без знающего гида.

Вы полюбуетесь Стамбулом с холмов парка «Улус», побываете в мечетях Михримах и Фатих и проникнетесь колоритом кварталов Каракёй и Бейоглу. И услышите необычные детали об истории и повседневной жизни города.
5
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом

Описание экскурсии

Три мечети и следы Византии

  • Вы увидите историческую мечеть Михримах-султан, которую великий османский архитектор Синан построил для любимой дочери Сулеймана Великолепного
  • У красивой, но малоизвестной мечети Султана Селима I Явуза полюбуетесь видом на бухту Халич
  • В мечети Фатих познакомитесь с наследием Османской империи и узнаете о султане-завоевателе Константинополя Мехмеде II
  • Мы рассмотрим двухуровневые акведуки и поговорим о наследии Византии

Захватывающие панорамы и живописные локации

  • Насладимся видами Босфора в живописном парке «Улус»
  • Отдохнём в тени редких деревьев среди фонтанов и родников
  • Отправимся в прибрежный район Арнавуткёй, который раньше был отдельным городом
  • Поднимемся на Галатскую башню — один из символов Стамбула и самое высокое сооружение Византии

Колоритные районы и жизнь современного Стамбула

  • В квартале Каракёй заглянем в кафе и на смотровую площадку с прекрасными видами на Старый город
  • Вы рассмотрите его архитектурные доминанты: дворец султанов Топкапы, Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Галатскую башню
  • Посетим мечеть конца 16-го века — последнее произведение Синана

А ещё мы поделимся любопытными фактами о жизни и быте горожан, посоветуем, куда сходить самостоятельно и где попробовать традиционную кухню и купить сувениры.

Организационные детали

  • Поездки на общественном транспорте оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8
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2
2
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Ирина
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства выбрали экскурсию «Второе свидание со Стамбулом». Хасан прекрасный гид, владеющий историей и отлично знающий
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город. 7 часов пролетели как мгновение. Хасан показал много интересных мест, красивых фотолокаций, потрясающие панорамы города, откуда получились изумительные фотографии.
Прогуливаясь по городу, Хасан постоянно рассказывал те или иные исторические факты или просто рассказывал о быте горожан. Также спасибо Хасану за советы, где вкусно покушать, где что выгодней купить. Все 7 часов мы гуляли и болтали, как друзья.
Помимо заявленных в описании экскурсий, мы также прокатились на теплоходике и доплыли до района Эйюп, поднялись на холм Пьер Лотти (оттуда виды потрясающие), а обратно прогулялись по кладбищу (как бы это странно не звучало, но было интересно).
В эту экскурсию включено посещение многих, поистине впечатляющих свой красотой мечетей, поэтому девушкам лучше взять платок.
Замечательная экскурсия, которая познакомит вас с Азиатским Стамбулом, и он не менее интересен, чем Европейский Стамбул, а гид Хасан Вам в этом поможет.

В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства
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С
Брали экскурсию Второе свидание со Стамбулом с Хасаном. Я конечно заядлый путешественник и повидал многое, но данный гид нас с супругой просто поразил.
Кажется историю Стамбула, Турции, да и вообще в
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целом, лучше Хасана не знает никто. Очень начитанный, свободно говорящий на четырёх языках, прекрасно разбирается в религиии, умеет делать отличные фото (что тоже не мало важно), как сказала супруга, что за всю экскурсию у нас больше фотографий, чем за всю совместную жизнь), материал излагает очень интересно и одновременно доступно, также может посоветовать отличные гастрономические заведения, а в конце экскурсии, после всех рассказов, супруга заинтересовалась исламом, так Хасан подарил нам Коран в шикарном переплёте на русском языке! Спасибо огромное!
Настоящий гид каких мало, очень рекомендую брать экскурсию именно у Хасана, с ним 7 часов проходит как один миг! Хочется прям стереть себе память и всё услышать снова! 😁

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Валентина
Были на экскурсии Второе свидание со Стамбулом вчетвером, Хасан не смог провести экскурсию и послал вместо себя Алима. Сначала переживали, что студент-историк Алим будет недостаточно профессионален. Но результат превзошел все
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ожидания. Это было действительно СВИДАНИЕ со Стамбулом. Сами бы мы никогда не заехали в такие районы, нигде бы не прочитали такой интересной информации. Мы засыпали Алима вопросами, но он знал ВСЁ. Рассказывал увлеченно, интересно, показал много очень интересных мест. Хотя почти все время шел дождь, мы его почти не замечали. Шесть часов пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию людям всех возрастов, будет очень интересное и приятное ОБЩЕНИЕ, с человеком, увлеченным, профессиональным, культурным, влюбленным в Стамбул и в историю. Кстати, Алим-выходец из России, прекрасно говорит по-русски, слушать его легко и приятно.

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М
Замечательно проведенное время, которое никого не оставит равнодушным - это экскурсия с экспертом, веселым, отзывчивым и инициативным гидом по Стамбулу (и не только) Хасаном.
Это был наш второй день в Стамбуле
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и мы уже успели посетить самые известные достопримечательности. Первый раз решили воспользоваться таким видом экскурсии и остались чрезвычайно довольны.
С Хасаном мы встретились утром, а дальше понеслось…. Посещение очаровывающих пышностью и историчностью мечетей (учитывая, что Голубая Мечеть на реконструкции важный для нас был аспект), наслаждение вкусным чаем и восточными сладостями с высоты обзорных лаунж-терасс, прогулки по местам где отдыхают местные с семьями в выходные дни и еще много-много интересного. Можно писать и рассказывать о многочисленных позитивных моментах этого "Второго свидания со Стамбулом", а лучше решиться самим и насладиться лично таким насыщенным днем.
В общем тем кто читает этот отзыв настоятельно рекомендую гида Хасана.

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Ольга
Самая важная оценка работы гида- это желание путешественника вернуться ещё раз в Стамбул😊, рассказать и порекомендовать друзьям, оставить тёплые воспоминания о проведённом времени: всё из этого я могу сказать про
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себя. И тут самое важное не содержание экскурсии, не количество мест и видов, которые вы посетили, а искренняя любовь к стране, традициям, истории - если это это так, путешественники почувствуют это. Я никогда не хотела в Стамбул и воспринимала Турцию, только, как пляжный отдых, но, волей случая - выпало 3 дня. Многое увидела глазами Хасана, изменилось мнение о традициях в мусульманстве, свободном времени горожан, образу жизни. Динамично, без напряжения… погуляли, посмотрели … попили чай… без привязки по времени. Хасан гибко относится к пожеланиям и просьбам. Если вы предпочитаете увидеть истинный, аутентичный Стамбул - смело бронируйте экскурсию. Хасан, спасибо за всё! С наилучшими пожеланиями, Ольга

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О
Спасибо Хасану за отличную экскурсию по Стамбулу! Эта экскурсия получилась очень разнообразной и познавательной. Во время экскурсии мы научились пользоваться транспортной картой и стали более свободными в передвижениях по городу.
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Посетили несколько мечетей и Галатскую башню, нашли несколько мест с прекрасными видами на город. Посетили недорогие местные ресторанчики с прекрасными видами на город, покатались на пароме по бухте Золотой Рог. Посетили несколько маленьких продуктовых рынков, в т. ч. рыбный. На следующий день мы туда вернулись, чтобы пообедать в ресторанчике, где готовят рыбу купленную прямо с этого рынка. Во время передвижений по городу мы слушали разнообразные рассказы про город, историю и другие темы. Хасан был неутомим и мы существенно превысили отведенное нам время. Расстались уже под вечер, мы захотели покататься по Босфору и Хасан любезно довез нас до теплохода и дальше самостоятельно отправились наслаждаться видами города с борта теплохода. Прекрасный, насыщенный день! Спасибо!

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Входит в следующие категории Стамбула

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