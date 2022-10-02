71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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город. 7 часов пролетели как мгновение. Хасан показал много интересных мест, красивых фотолокаций, потрясающие панорамы города, откуда получились изумительные фотографии.

Прогуливаясь по городу, Хасан постоянно рассказывал те или иные исторические факты или просто рассказывал о быте горожан. Также спасибо Хасану за советы, где вкусно покушать, где что выгодней купить. Все 7 часов мы гуляли и болтали, как друзья.

Помимо заявленных в описании экскурсий, мы также прокатились на теплоходике и доплыли до района Эйюп, поднялись на холм Пьер Лотти (оттуда виды потрясающие), а обратно прогулялись по кладбищу (как бы это странно не звучало, но было интересно).

В эту экскурсию включено посещение многих, поистине впечатляющих свой красотой мечетей, поэтому девушкам лучше взять платок.

Замечательная экскурсия, которая познакомит вас с Азиатским Стамбулом, и он не менее интересен, чем Европейский Стамбул, а гид Хасан Вам в этом поможет.