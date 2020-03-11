71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии

Хасан
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Хасан – ваш гид
На моей экскурсии вас ждут главные достопримечательности «второго ряда», также исторически значимые и эстетически прекрасные.

Вы полюбуетесь городом с холмов парка Улус, побываете в мечетях Михримах и Фатих, проникнетесь колоритом кварталов Каракей и Бейоглу, а я покажу лучшие места для фото, расскажу о строительстве города, архитектурном достоянии и повседневной жизни Стамбула.
€130
98 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии71 отзыв
4.63
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом

Что вас ожидает

Три мечети и следы Византии
Прогулка начнется с исторической мечети Михримах-султан, построенной великим Синаном для любимой дочери Сулеймана Великолепного. Вы откроете ее особое значение для мусульман и пройдетесь вдоль стен старого города. А у красивой, но малоизвестной мечети Султана Селима I Явуза полюбуетесь видом на бухту Халич. С наследием османского Стамбула вы также познакомитесь в мечети Фатих, где узнаете о султане-завоевателе Константинополя Мехмеде II. О прошлом Византии поговорим у двухуровневых акведуков.

Захватывающие панорамы
Помимо богатой истории и архитектуры, объекты прогулки расположены в живописных уголках Стамбула. Запоминающиеся виды на Босфор откроются в живописном парке Улус. Мы отдохнем в тени редких деревьев среди фонтанов и родников, после чего отправимся в прибрежный район Арнавуткёй. Прежде это был отдельный город, где каждый дом имел индивидуальное название. В конце экскурсии, по желанию, заберемся на Галатскую башню — один из символов Стамбула и самое высокое сооружение Византии.

Колоритные районы и жизнь современного Стамбула
В квартале Каракей заглянем в кафе и на смотровую плащадку с прекрасными видами на Старый город: вы полюбуетесь панорамой Босфора и главными архитектурными достояниями города (отсюда видно дворец султанов Топкапы, Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Галатскую башню). После посетим мечеть конца 16-го века — последнее произведение великого османского архитектора Синана. На прогулке я поделюсь заметками о быте и привычках горожан. Кроме того, с радостью посоветую, куда сходить самостоятельно, где попробовать вкусную традиционную кухню и купить сувениры.

После основной прогулки можно отправиться в 2-часовой тур по Босфору: посмотреть на город с другого ракурса и доплыть до второго Босфорского моста.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят продолжить знакомство со Стамбулом, а также любителям фотографировать.

Организационные детали

Поездки на общественном транспорте оплачиваются отдельно.

Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом
Второе свидание со Стамбулом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Хасан
Хасан
Меня зовут Хасан. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсию для нас проводил Бахтияр.. Очень приятный, эрудированный, знающий ответы на Все вопросы. Грамотно составил интересный маршрут С учётом наших пожеланий. Очень помог нам с такси, поскольку такси в Стамбуле это отдельная история.Очень рекомендую Бахтияра, идеальный экскурсовод!
26 февраля 2020
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Хасана , за очень интересную и познавательную экскурсию , я второй раз в Стамбуле и мне хотелось увидеть ,те места , где я еще не была . Увидела те улочки и районы , где туристов не водят гиды. Действительно , Стамбул город контрастов. Спасибо большое , еще раз Хасану , за этот незабываемый день!!!
23 февраля 2020
Экскурсию проводил Бахтияр. Очень понравилось, много всего посмотрели, обошли. Прокатились на разном транспорте Стамбула. Поели вкусную рыбу в хлебе. Бахтияр очень грамотно продумал маршрут и прислушивался к нашим желаниям! Спасибо большое Бахтияру, будем рекомендовать!!!
31 января 2020
Отличная экскурсия с гидом Алимом.Никогда не добрались до таких интересных мест и красивых видов сами сколько не читай отзывы и смотри тв.Алим историк и интересный рассказчик ,дал много инфы для последующих прогулок и поездок .Всем рекомендую
9 января 2020
Здравствуйте!
Не первый раз путешествуем с коллегами по работе, в этот раз нам посчастливилось оказаться в Стамбуле - городе с очень богатой историей. Долго и вдумчиво составляли маршрут по городу для нашей небольшой компании из 7 человек - 6 взрослых и 1 ребенка (у нас было всего 2 дня в Стамбуле - 23-24 ноября 2019), тщательно выбирали экскурсию и гида. Для второго свидания со Стамбулом (второй день) был арендован минивен с водителем, чтобы облегчить и ускорить перемещение по городу. Возможно, если бы Хасан присоединился к нам, экскурсия в результате получила бы более высокий балл, но произошла замена. Нас сопровождал Вадим - знакомый Хасана, аспирант ист.фака Стамбулского университета (продолжает обучение после Казанского университета). Вадиму не были переданы пожелания группы по маршруту, все корректировалось по ходу. Водитель постоянно уезжал и мы потратили достаточно много времени на его ожидание. Маршрут не был четко спланирован заранее. Не получилось связанной и увлекательной истории, которую каждый из нас так ждал. Очень много фактов было не известно рассказчику и большинство наших вопросов осталось без ответов (до тех пор пока мы не восполнили информацию уже вернувшись домой, почитав про те места, где мы были). Пожалели, что отдали друзьям в этот день путеводитель по городу, очень не хватало хотя бы минимального описания тех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути.
При этом хочется отметить старания Вадима, его желание оставить хорошее впечатление о городе у туристов, не смотря на все неувязки. Думаю, что в перспективе Вадим вполне может получить лицензию гида, составить интересный маршрут, очень подробно изучить вопрос, поработать над речью (убрать сленговые выражения) и получать 5 звезд за свои экскурсии) Пока одна звезда на двоих - Хасану и Вадиму. Удачи!
9 января 2020
Хасан профессионал и эрудит! Было очень интересно! Узнали много нового! Спасибо большое! Всем советую!
2 января 2020
Брали экскурсию Второе свидание со Стамбулом с Хасаном. Я конечно заядлый путешественник и повидал многое, но данный гид нас с супругой просто поразил.
Кажется историю Стамбула, Турции, да и вообще в целом, лучше Хасана не знает никто. Очень начитанный, свободно говорящий на четырёх языках, прекрасно разбирается в религиии, умеет делать отличные фото (что тоже не мало важно), как сказала супруга, что за всю экскурсию у нас больше фотографий, чем за всю совместную жизнь), материал излагает очень интересно и одновременно доступно, также может посоветовать отличные гастрономические заведения, а в конце экскурсии, после всех рассказов, супруга заинтересовалась исламом, так Хасан подарил нам Коран в шикарном переплёте на русском языке! Спасибо огромное!
Настоящий гид каких мало, очень рекомендую брать экскурсию именно у Хасана, с ним 7 часов проходит как один миг! Хочется прям стереть себе память и всё услышать снова!️😁
Viktor
6 декабря 2019
Экскурсия очень информативная. Название очень точное. Посетили места, к которым самостоятельно не поедешь. Гид хорошо разбирается в материале. Удалось пообщаться и на отвлеченные темы. Надо много ходить, но делали регулярные передышки, чай-кофе. Даже с четырехлетним ребенком прошли экскурсию до конца, без проблем. Рекомендую.
28 ноября 2019
Экскурсию проводил Вадим. Спасибо ему огромное за такой насыщенный день!!! Это было очень информативно и интересно! Вместо заявленных 5-6 часов длилась экскурсия часов 8, а то и 9. Вадим отвечал на все вопросы про жизнь и быт местных жителей, про историю, про места, где мы были. Показал нам нетуристические места, за что ему отдельное спасибо! Патриархат, район Фанар- это очень интересно. С ним мы попробовали традиционный турецкий напиток- бузу. Супер! Нам очень повезло! И потом Вадим был не связи, отвечая на возникающие вопросы. Спасибо огромное! Экскурсия на 250 %!!
19 ноября 2019
Добрый всем день.Очень сложно писать.Хасан подтвердил экскурсию. Прошла частичная оплата а затем оказалось что он не может и вместо него будет Миная. Была не экскурсия, а скорее очень приятная прогулка с хорошим человеком. Поставленная тройка это оценка Хасану за необязательность
Ещё 61 отзыв

Хасан проводит ещё 2 экскурсии

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