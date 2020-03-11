71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Три мечети и следы Византии

Прогулка начнется с исторической мечети Михримах-султан, построенной великим Синаном для любимой дочери Сулеймана Великолепного. Вы откроете ее особое значение для мусульман и пройдетесь вдоль стен старого города. А у красивой, но малоизвестной мечети Султана Селима I Явуза полюбуетесь видом на бухту Халич. С наследием османского Стамбула вы также познакомитесь в мечети Фатих, где узнаете о султане-завоевателе Константинополя Мехмеде II. О прошлом Византии поговорим у двухуровневых акведуков.

Захватывающие панорамы

Помимо богатой истории и архитектуры, объекты прогулки расположены в живописных уголках Стамбула. Запоминающиеся виды на Босфор откроются в живописном парке Улус. Мы отдохнем в тени редких деревьев среди фонтанов и родников, после чего отправимся в прибрежный район Арнавуткёй. Прежде это был отдельный город, где каждый дом имел индивидуальное название. В конце экскурсии, по желанию, заберемся на Галатскую башню — один из символов Стамбула и самое высокое сооружение Византии.

Колоритные районы и жизнь современного Стамбула

В квартале Каракей заглянем в кафе и на смотровую плащадку с прекрасными видами на Старый город: вы полюбуетесь панорамой Босфора и главными архитектурными достояниями города (отсюда видно дворец султанов Топкапы, Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Галатскую башню). После посетим мечеть конца 16-го века — последнее произведение великого османского архитектора Синана. На прогулке я поделюсь заметками о быте и привычках горожан. Кроме того, с радостью посоветую, куда сходить самостоятельно, где попробовать вкусную традиционную кухню и купить сувениры.

После основной прогулки можно отправиться в 2-часовой тур по Босфору: посмотреть на город с другого ракурса и доплыть до второго Босфорского моста.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят продолжить знакомство со Стамбулом, а также любителям фотографировать.