71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Когда вы уже осмотрели Голубую мечеть и Айя-Софию, самое время исследовать исторически значимые и эстетически прекрасные места, которые не найти без знающего гида.
Вы полюбуетесь Стамбулом с холмов парка «Улус», побываете в мечетях Михримах и Фатих и проникнетесь колоритом кварталов Каракёй и Бейоглу. И услышите необычные детали об истории и повседневной жизни города.
Вы полюбуетесь Стамбулом с холмов парка «Улус», побываете в мечетях Михримах и Фатих и проникнетесь колоритом кварталов Каракёй и Бейоглу. И услышите необычные детали об истории и повседневной жизни города.
Описание экскурсии
Три мечети и следы Византии
- Вы увидите историческую мечеть Михримах-султан, которую великий османский архитектор Синан построил для любимой дочери Сулеймана Великолепного
- У красивой, но малоизвестной мечети Султана Селима I Явуза полюбуетесь видом на бухту Халич
- В мечети Фатих познакомитесь с наследием Османской империи и узнаете о султане-завоевателе Константинополя Мехмеде II
- Мы рассмотрим двухуровневые акведуки и поговорим о наследии Византии
Захватывающие панорамы и живописные локации
- Насладимся видами Босфора в живописном парке «Улус»
- Отдохнём в тени редких деревьев среди фонтанов и родников
- Отправимся в прибрежный район Арнавуткёй, который раньше был отдельным городом
- Поднимемся на Галатскую башню — один из символов Стамбула и самое высокое сооружение Византии
Колоритные районы и жизнь современного Стамбула
- В квартале Каракёй заглянем в кафе и на смотровую площадку с прекрасными видами на Старый город
- Вы рассмотрите его архитектурные доминанты: дворец султанов Топкапы, Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Галатскую башню
- Посетим мечеть конца 16-го века — последнее произведение Синана
А ещё мы поделимся любопытными фактами о жизни и быте горожан, посоветуем, куда сходить самостоятельно и где попробовать традиционную кухню и купить сувениры.
Организационные детали
- Поездки на общественном транспорте оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства выбрали экскурсию «Второе свидание со Стамбулом». Хасан прекрасный гид, владеющий историей и отлично знающий
Вам был полезен этот отзыв?
С
Брали экскурсию Второе свидание со Стамбулом с Хасаном. Я конечно заядлый путешественник и повидал многое, но данный гид нас с супругой просто поразил.
Кажется историю Стамбула, Турции, да и вообще в
Кажется историю Стамбула, Турции, да и вообще в
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии Второе свидание со Стамбулом вчетвером, Хасан не смог провести экскурсию и послал вместо себя Алима. Сначала переживали, что студент-историк Алим будет недостаточно профессионален. Но результат превзошел все
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательно проведенное время, которое никого не оставит равнодушным - это экскурсия с экспертом, веселым, отзывчивым и инициативным гидом по Стамбулу (и не только) Хасаном.
Это был наш второй день в Стамбуле
Это был наш второй день в Стамбуле
Вам был полезен этот отзыв?
Самая важная оценка работы гида- это желание путешественника вернуться ещё раз в Стамбул😊, рассказать и порекомендовать друзьям, оставить тёплые воспоминания о проведённом времени: всё из этого я могу сказать про
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо Хасану за отличную экскурсию по Стамбулу! Эта экскурсия получилась очень разнообразной и познавательной. Во время экскурсии мы научились пользоваться транспортной картой и стали более свободными в передвижениях по городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Второе свидание со Стамбулом»
Мини-группа
до 12 чел.
Первое свидание со Стамбулом: путешествие по Старому городу
Почувствовать пульс четырёх империй в одном квартале
Начало: У станции трамвая Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€33 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Скрытый Стамбул
Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€38 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
от €150 за экскурсию