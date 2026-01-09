3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Ключ к сердцу Стамбула» предлагает погружение в историю и культуру одного из самых уникальных городов мира.
Участники смогут увидеть знаменитые достопримечательности, такие как Айя София и Голубая мечеть, а также
Участники смогут увидеть знаменитые достопримечательности, такие как Айя София и Голубая мечеть, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🌍 Погружение в культуру и традиции
- 📜 Захватывающие легенды и истории
- 🏙️ Вид на город глазами местных
- 🕌 Величественные мечети и храмы
Что можно увидеть
- Айя София
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
- Площадь Султанахмет
Описание экскурсии
Стамбульские тропы
Мы исследуем исторический полуостров Стамбула и отыщем важнейшие культурные памятники римского, византийского и османского периодов, которые сохранились до наших времен.
- Сердце столицы и символ «золотого века» — Храм Святой Софии. Я расскажу о главном архитекторе города Синане, удивительной судьбе святыни и ее значении для турков.
- Цистерна Базилика — в самом крупном и хорошо сохранившемся со времен Византии подземном водохранилище вы погрузитесь в мистическую атмосферу, узнаете, как функционировали такие сооружения в Константинополе, и рассмотрите мраморную голову Медузы Горгоны.
- Я расскажу, как и зачем строилась Голубая Мечеть, еще один шедевр исламского зодчества. А вы попробуете угадать, почему у нее 6 минаретов вместо 4.
- На площади Султанахмет мы поговорим о римской эпохе. Вы услышите легенды о древнем Ипподроме, гонках колесниц и иерархии группировок.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается входной билет в цистерну Базилику: 1500 лир за чел.
- По желанию мы можем посетить Храм Святой Софии. Входные билеты — $30/чел.
- Для посещения церквей и мечетей требуются закрытая одежда и платок (для дам)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Собора Св. Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ной — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Merhaba! Здравствуйте! Меня зовут Ной, и я очень люблю свою страну! Наверное, поэтому 15 лет назад я решил стать профессиональным гидом, получил лицензию и каждый год встречаю вас и знакомлю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 211 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия очень насыщенная, интересная, а гид порадовал радушным приемом! Был дождь, нас угостили чаем и сладостями, чтобы переждать его — отдельное спасибо. Порекомендовали места куда сходить, ответили на все вопросы и рассказали историю ключевых достопримечательностей. Все супер
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Ю
Хотим выразить огромнейшую благодарность Ною за проведенный с нами день и за столь насыщенную и интересную экскурсию по главным местам Стамбула. Хочется в первую очередь отметить его пунктуальность, корректность и
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И
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь наш отпуск прошел великолепно! Очень профессиональный гид, любит свою страну, знает историю! Нам очень понравилось, обязательно будем рекомендовать нашим друзьям! До скорой встречи!!!
+1
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И
спасибо, все пошло отлично! была экскурсия для двоих. отлично провели время, также гид дал ценные рекомендации для личного просмотра города.
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А
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор Святой Софии и голубую мечеть, прошли без очередей, где это было возможно. Ной помог с фото, подсказал лучшие локации. Получили все ответы на интересующие вопросы.
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Чудесная прогулка. Ной рассказал нам много интересного и позновательного. Отличный гид. Прекрасная история Стамбула, прекрасные места и виды! Рекомендуем без сомнений!
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