3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ключ к сердцу Стамбула. Нам повезло: мы его нашли – это наш замечательный гид Ной:

❖ Интересный рассказчик, прекрасный собеседник с хорошим чувством юмора: обладает глубокими знаниями об истории города, архитектуре, религии, обычаях, рассказывает интересно, познавательно, доступно и легко, с готовностью и желанием отвечает на любые вопросы. Что для нас немаловажно – умеет и сам пошутить, и улыбнуться нашим шуткам.

❖ Доброжелательный, интеллигентный, ненавязчивый, обладающий выдержкой и терпением – девочкам же нужно 25 кадров на фоне открывающейся панорамы Босфрора или просто пауза или пару (а может, чуть больше) минут – насладиться окружающей красотой.

❖ Как истинный джентльмен, не дал раствориться на подступах к египетскому рынку специй и пропасть на самом рынке – а мы – такие – три московские матрешки – мы бы смогли.

❖ Накормил нас вкуснейшей шаурмой, показал нам чудо-кондитерскую и открыл для нас восхитительное турецкое лакомство - кюнефе - что еще девчонкам-сладкоежкам надо. До этого момента, я вообще считала, что к турецкой кухне совершенно равнодушна!

Маршрут экскурсии по старому городу - очень насыщенный и очень красивый. Пешком прошли много, но как-то, легко, на одном дыхании, незаметно растворившись во времени и городе.

Ной, спасибо Вам огромное за чудесно проведенный день, увлекательную, познавательную прогулку, приятное дружеское общение и непроходящее состояние влюбленности в восточную сказку Стамбула.

Можно ли влюбиться в Стамбул за 1 день? – С нашим прекрасным гидом – Да! Влюбляйтесь! Этот необыкновенно восхитительный город стоит вашей любви!