3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке по главным достопримечательностям

Ной
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Ной – ваш гид
Я докажу вам, что Стамбул — это любовь! Мы осмотрим всех звезд инстаграма от Айя Софии до мечети Сулеймана, а также исследуем менее популярные уголки старого города.

Вы познакомитесь с историей Стамбула, услышите легенды о выдающихся жителях и правителях и увидите столицу глазами местных.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Встреча напротив Собора Св. Софии
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула

Что вас ожидает

Стамбульские тропы
Мы исследуем исторический полуостров Стамбула и отыщем все самые важные культурные памятники римского, византийского и османского периодов, которые сохранились до наших времен. В ходе прогулки нам встретится:

  • Сердце столицы и символ «золотого века» — Храм Святой Софии, где я расскажу о главном архитекторе города Синане, удивительной судьбе святыни и ее значении для турков. Мы осмотрим изумительные мозаики, вотивные изображения и славянские граффити, а позже у вас будет свободное время для фотосессии.
  • Подземное водохранилище Цистерна Базилика погрузит в мистическую атмосферу. Вы узнаете, почему колонны здесь из разного мрамора, столкнетесь с Медузой Горгоной, чью голову предусмотрительно повернули на бок во избежание вашего окаменения, а также познакомитесь с античным устройством цистерн и акведуков.
  • Дворец Топкапы — когда-то главный дворец Османской империи — поразит своим величием. Вы поймете, почему его прозвали «Пушечные ворота», узнаете, что находилось в каждом из дворов и какие важные артефакты хранятся в стенах музея.
  • Хамам Хуррем Султана познакомит вас с особенностями турецкой бани и местными традициями, которые местные блюдут до сих пор.
  • Я расскажу, как и зачем строилась Голубая Мечеть, настоящий шедевр исламского зодчества. А вы попробуете угадать, почему у нее 6 минаретов вместо 4.
  • На площади Султанахмет мы поговорим о римской эпохе. Вы услышите легенды о древнем Ипподроме, гонках колесниц и иерархии группировок.
  • Мечеть Сулеймана станет вишенкой на торте. Я помогу разобраться в символике и укажу на необычные инженерные решения, а у усыпальницы Роксолана Михримаха и Сулеймана открою историю их великой любви.

Организационные детали

  • Я лицензированный гид, поэтому со мной вы не будете стоять в очередях
  • Входные билеты не включены: вход в собор Святой Софии — 100 лир, дворец Топкапы — 100 лир, подземное Водохранилище (Цистерны Базилика) — 30 лир
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура напротив Собора Св. Софии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ной
Ной
Merhaba! Здравствуйте! Меня зовут Ной, и я очень люблю свою страну! Наверно поэтому 15 лет назад, я решил стать профессиональным гидом, получил лицензию, и каждый год встречаю вас и знакомлю с Турцией, ее традициями, историей, культурой Мое первое высшее образование связано с журналистикой. В прошлом, работал корреспондентом на телеканале СNNTURK в Стамбуле. После, получил второе высшее образование в Анкаре по специальности Туризм. И с тех пор работаю в этой сфере. Имею лицензию от Министерства Культуры и Туризма. А это значит, что сo мной вы всегда сможете без очередей посетить все музеи и туристические места нашего города. Добро пожаловать в Стамбул!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Сказать, что мы довольны- не сказать ничего. Мы в восторге и с чистой совестью рекомендуем экскурсию и экскурсовода всем, впервые попавшим в Стамбул. Ной покорил нас корректностью, вежливостью, вниманием и заботой. При этом - отличная манера изложения, знания и профессионализм на высоте. Отдельно нужно отметить программу экскурсии-она очень хорошо продумана. Кроме того, очень важно, что Ной - лицензированный гид и имеет возможность везде проходить без очереди. Так что мы нигде не тратили время на стояние в очередях.
Видно, что человек влюблён в свою работу. Не считается со своим временем. При указанной изначально продолжительности в 6 часов, он ходил с нами больше 8.

Ной, вы действительно открыли для нас Сердце Стамбула. После этого хочется вернуться сюда не один раз.
Ольга от имени компании приятельниц из Москвы
21 января 2020
Ключ к сердцу Стамбула. Нам повезло: мы его нашли – это наш замечательный гид Ной:
❖ Интересный рассказчик, прекрасный собеседник с хорошим чувством юмора: обладает глубокими знаниями об истории города, архитектуре, религии, обычаях, рассказывает интересно, познавательно, доступно и легко, с готовностью и желанием отвечает на любые вопросы. Что для нас немаловажно – умеет и сам пошутить, и улыбнуться нашим шуткам.
❖ Доброжелательный, интеллигентный, ненавязчивый, обладающий выдержкой и терпением – девочкам же нужно 25 кадров на фоне открывающейся панорамы Босфрора или просто пауза или пару (а может, чуть больше) минут – насладиться окружающей красотой.
❖ Как истинный джентльмен, не дал раствориться на подступах к египетскому рынку специй и пропасть на самом рынке – а мы – такие – три московские матрешки – мы бы смогли.
❖ Накормил нас вкуснейшей шаурмой, показал нам чудо-кондитерскую и открыл для нас восхитительное турецкое лакомство - кюнефе - что еще девчонкам-сладкоежкам надо. До этого момента, я вообще считала, что к турецкой кухне совершенно равнодушна!
Маршрут экскурсии по старому городу - очень насыщенный и очень красивый. Пешком прошли много, но как-то, легко, на одном дыхании, незаметно растворившись во времени и городе.
Ной, спасибо Вам огромное за чудесно проведенный день, увлекательную, познавательную прогулку, приятное дружеское общение и непроходящее состояние влюбленности в восточную сказку Стамбула.
Можно ли влюбиться в Стамбул за 1 день? – С нашим прекрасным гидом – Да! Влюбляйтесь! Этот необыкновенно восхитительный город стоит вашей любви!
Ещё 1 отзыв

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