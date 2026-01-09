3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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внимательность. Грамотно составленная последовательность экскурсии позволила нам познакомиться с каждым уголком без толп и очередей и сделать массу фотографий без туристов на фоне))) Ной за достаточно короткое время сумел рассказать и про достопримечательности, и про особенности религии, и про жизнь и быт города, затронул даже исторические детали и факты, которые очень удивили. Рассказ был настолько структурирован, что в голове сложилась чёткая картинка и многое запомнилось. Особая благодарность за заботу в процессе. Ной периодически находил для нас места, где мы могли присесть отдохнуть и послушать некоторые детали того или иного места или события. Часто подсказывал более удачные места для фото. После экскурсии дал еще массу рекомендаций, которые нам очень помогли в следующие дни. Ну и, конечно, спасибо за небольшой видео ролик, который Ной сделал нам на память об экскурсии.