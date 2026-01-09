3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ключ к сердцу Стамбула

Познакомьтесь с историей Стамбула через его величественные памятники и легенды. Откройте для себя сердце города в уникальной экскурсии
Экскурсия «Ключ к сердцу Стамбула» предлагает погружение в историю и культуру одного из самых уникальных городов мира.

Участники смогут увидеть знаменитые достопримечательности, такие как Айя София и Голубая мечеть, а также
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менее известные уголки старого города. Узнайте о значении этих мест для местных жителей и откройте для себя тайны древнего Константинополя.

Это уникальная возможность увидеть Стамбул глазами местных и услышать захватывающие легенды о его прошлом

5
211 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🌍 Погружение в культуру и традиции
  • 📜 Захватывающие легенды и истории
  • 🏙️ Вид на город глазами местных
  • 🕌 Величественные мечети и храмы
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула
Ключ к сердцу Стамбула

Что можно увидеть

  • Айя София
  • Голубая мечеть
  • Цистерна Базилика
  • Площадь Султанахмет

Описание экскурсии

Стамбульские тропы

Мы исследуем исторический полуостров Стамбула и отыщем важнейшие культурные памятники римского, византийского и османского периодов, которые сохранились до наших времен.

  • Сердце столицы и символ «золотого века» — Храм Святой Софии. Я расскажу о главном архитекторе города Синане, удивительной судьбе святыни и ее значении для турков.
  • Цистерна Базилика — в самом крупном и хорошо сохранившемся со времен Византии подземном водохранилище вы погрузитесь в мистическую атмосферу, узнаете, как функционировали такие сооружения в Константинополе, и рассмотрите мраморную голову Медузы Горгоны.
  • Я расскажу, как и зачем строилась Голубая Мечеть, еще один шедевр исламского зодчества. А вы попробуете угадать, почему у нее 6 минаретов вместо 4.
  • На площади Султанахмет мы поговорим о римской эпохе. Вы услышите легенды о древнем Ипподроме, гонках колесниц и иерархии группировок.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается входной билет в цистерну Базилику: 1500 лир за чел.
  • По желанию мы можем посетить Храм Святой Софии. Входные билеты — $30/чел.
  • Для посещения церквей и мечетей требуются закрытая одежда и платок (для дам)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив Собора Св. Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ной
Ной — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Merhaba! Здравствуйте! Меня зовут Ной, и я очень люблю свою страну! Наверное, поэтому 15 лет назад я решил стать профессиональным гидом, получил лицензию и каждый год встречаю вас и знакомлю
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с Турцией, ее традициями, историей, культурой. Мое первое высшее образование связано с журналистикой. В прошлом работал корреспондентом на телеканале СNNTURK в Стамбуле. После получил второе высшее образование в Анкаре по специальности Туризм и с тех пор работаю в этой сфере. Имею лицензию от Министерства Культуры и Туризма. А это значит, что сo мной вы всегда сможете без очередей посетить все музеи и туристические места. Добро пожаловать в Турцию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 211 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
207
4
2
3
2
2
1
В
Экскурсия очень насыщенная, интересная, а гид порадовал радушным приемом! Был дождь, нас угостили чаем и сладостями, чтобы переждать его — отдельное спасибо. Порекомендовали места куда сходить, ответили на все вопросы и рассказали историю ключевых достопримечательностей. Все супер
Экскурсия очень насыщенная, интересная, а гид порадовал радушным приемом! Был дождь, нас угостили чаем и сладостями,
Экскурсия очень насыщенная, интересная, а гид порадовал радушным приемом! Был дождь, нас угостили чаем и сладостями,
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Ю
Хотим выразить огромнейшую благодарность Ною за проведенный с нами день и за столь насыщенную и интересную экскурсию по главным местам Стамбула. Хочется в первую очередь отметить его пунктуальность, корректность и
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внимательность. Грамотно составленная последовательность экскурсии позволила нам познакомиться с каждым уголком без толп и очередей и сделать массу фотографий без туристов на фоне))) Ной за достаточно короткое время сумел рассказать и про достопримечательности, и про особенности религии, и про жизнь и быт города, затронул даже исторические детали и факты, которые очень удивили. Рассказ был настолько структурирован, что в голове сложилась чёткая картинка и многое запомнилось. Особая благодарность за заботу в процессе. Ной периодически находил для нас места, где мы могли присесть отдохнуть и послушать некоторые детали того или иного места или события. Часто подсказывал более удачные места для фото. После экскурсии дал еще массу рекомендаций, которые нам очень помогли в следующие дни. Ну и, конечно, спасибо за небольшой видео ролик, который Ной сделал нам на память об экскурсии.

Хотим выразить огромнейшую благодарность Ною за проведенный с нами день и за столь насыщенную и интересную
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И
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь наш отпуск прошел великолепно! Очень профессиональный гид, любит свою страну, знает историю! Нам очень понравилось, обязательно будем рекомендовать нашим друзьям! До скорой встречи!!!
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь+1
Ной, большое вам спасибо! Все было очень комфортно! Нас встретили в аэропорту, отвезли в отель, весь
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И
спасибо, все пошло отлично! была экскурсия для двоих. отлично провели время, также гид дал ценные рекомендации для личного просмотра города.
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А
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор Святой Софии и голубую мечеть, прошли без очередей, где это было возможно. Ной помог с фото, подсказал лучшие локации. Получили все ответы на интересующие вопросы.
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор
Ной профессиональный гид. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Узнали историю города. Посетили Цистерну Базилика, Собор
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Оксана
Чудесная прогулка. Ной рассказал нам много интересного и позновательного. Отличный гид. Прекрасная история Стамбула, прекрасные места и виды! Рекомендуем без сомнений!
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