Если вы в Стамбуле впервые и хотите почувствовать его душу — эта экскурсия для вас. Мы прогуляемся по самому сердцу древнего города — району Султанахмет. Отыщем его главные сокровища — Голубую мечеть, Айя-Софию, дворец Топкапы и многое другое. И конечно, полюбуемся панорамами с воды. Будет красиво, познавательно и совсем не скучно!
Описание экскурсии
Наш маршрут
- Айя-София (осмотр снаружи)
- Дворец Топкапы (осмотр снаружи до ворот Сулеймана, по вторникам закрыт)
- Изящный фонтан султана Ахмеда III
- Хамам Хюррем Султан (снаружи)
- Голубая мечеть (внутри)
- Немецкий фонтан, Египетский обелиск, Змеиная колонна, колонна Константина
- Дворец Ибрагим-паши (снаружи)
- Перерыв на чай в аутентичном Derviş Café
- Поездка на трамвае T1
- Прогулка по уютному парку Гюльхане
- Мечеть Сулеймание (внутри)
- Усыпальницы Сулеймана и Хюррем (осмотр снаружи только по понедельникам)
- Египетский базар (внутри)
- Прогулка по Босфору
А ещё вы узнаете:
- почему султаны боялись своих сыновей больше, чем врагов на границе
- как Хюррем Султан изменила правила Востока и судьбу Османской империи
- как связаны турецкие базары и торговля специями с Великими географическими открытиями
- почему Босфор стал ареной не только военных, но и любовных историй
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка на трамвае и чай в кафе включены в стоимость
- Прогулка на кораблике оплачивается дополнительно — €10 за чел. Длительность — 1,5 ч.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я представляю уютную турфирму с душой — мы уже несколько лет с любовью показываем Стамбул и другие уголки Турции путешественникам со всего мира. Мы не просто водим по достопримечательностям — мы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все локации, заявленные в маршруте прошли, проехали, проплыли) Маршрут в комфортном режиме, никуда не спешили, не бежали, что весьма порадовало. Прогулка по Босфору замечательная, прекрасные виды!
Гид Гюркан очень внимательный, дает
Гид Гюркан очень внимательный, дает
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были на экскурсии у гида Гюркана! Гид нам очень понравился, всё рассказывает интересно, понятно и с юмором! Ориентирует абсолютно по всем вопросам, заботится о каждом своем туристе! Дает советы по пребыванию в Стамбуле в целом, с разных сторон! Очень доброжелательный и интересный! Экскурсия понравилась, захватили все яркие места в центре Стамбула, рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Все было отлично.
Наш гид Гюкхан перед экскурсией был на связи, пришел вовремя, маршрут продуман, были остановки на отдых и обед, на все вопросы отвечал и дал много полезной информации по городу)
Наш гид Гюкхан перед экскурсией был на связи, пришел вовремя, маршрут продуман, были остановки на отдых и обед, на все вопросы отвечал и дал много полезной информации по городу)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная обзорная экскурсия, которую советую совершить в первые дни. После нее легко определиться, какие достопримечательности вам интересны и хотелось бы посмотреть. Наш гид Гюркан поделился массой полезной информации, рассказывал увлекательно, был вежлив и отзывчив. Спасибо за экскурсию, нам понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу от всей души поблагодарить гида Гюркана за проведенную экскурсию, Экскурсия была очень познавательная, я много раз была в Стамбуле но в этот день я узнала столько нового, что раньше
Вам был полезен этот отзыв?
О
Потрясающая экскурсия. Наш гид Гюркан очень внимательный, тактичный, с прекрасным чувством юмора, отлично говорит по-русски. Прошли с ним главные достопримечательности Стамбула, узнали много новой информации об истории этого замечательного города. Прокатились на кораблике по Босфору, увидели красивые дворцы, мечети. Рассказ очень последовательный, четкий, за всю эту длительную экскурсию не успели устать. Благодарим Гюркана и рекомендуем его всем.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Сердце Стамбула и прогулка по Босфору: главное за 1 день»
Групповая
до 15 чел.
Стамбул 3 в 1: Старый город, Босфор и район Балат
Увидеть достопримечательности, прокатиться на пароме и погулять по кварталу с разноцветными домами
Начало: На площадь Султанахмет
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€39 за человека
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Стамбул за один день: обзорная экскурсия и прогулка по Босфору
Начало: Турция, Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€39.10
€46 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Скрытый Стамбул
Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 13:15
Завтра в 13:15
30 мая в 13:15
€29 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Прокатиться на кораблике, прогуляться по колоритным улицам, углубиться в историю и кулинарию
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€170 за всё до 2 чел.
€38 за человека