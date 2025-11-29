Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание фото-прогулки

Аутентичный, тихий и фотогеничный остров

С первых минут вы заметите, как спокойно на Хейбелиада — сюда не добирается массовый туризм, здесь запрещены бензиновые автомобили и растет много зелени. Мы сможем взять велосипеды, прокатиться на фаэтоне или гулять пешком. В любом случае, вы полюбуетесь соснами, видами на мегаполис Стамбул и, конечно, характерной деревянной архитектурой Адалар. Мы заглянем в стильное кафе, и я порекомендую чудесный турецкий десерт.

Что помнят острова-соседи Стамбула

Улочки Хейбелиада приведут нас к тысячелетнему Свято-Троицкому монастырю и Халкинской богословской школе — уверена, вы тоже очаруетесь этим местом силы на холме Надежды. Здесь разбиты живописные тематические садики — например, русский и австрийский, а по территории гуляют павлины. Попутно я расскажу об истории монастыря и школы, о Принцевых островах в целом. Вы узнаете, чем жили Адалары в эпоху Византии, об изменениях с приходом османов и после революции, о названии, расцвете и современной жизни островов.