Самый зеленый из Принцевых островов - круглый год

Из Стамбула на остров Хейбелиада - за чарующей атмосферой, архитектурными открытиями и фотографиями
Описание фото-прогулки

Аутентичный, тихий и фотогеничный остров
С первых минут вы заметите, как спокойно на Хейбелиада — сюда не добирается массовый туризм, здесь запрещены бензиновые автомобили и растет много зелени. Мы сможем взять велосипеды, прокатиться на фаэтоне или гулять пешком. В любом случае, вы полюбуетесь соснами, видами на мегаполис Стамбул и, конечно, характерной деревянной архитектурой Адалар. Мы заглянем в стильное кафе, и я порекомендую чудесный турецкий десерт.

Что помнят острова-соседи Стамбула
Улочки Хейбелиада приведут нас к тысячелетнему Свято-Троицкому монастырю и Халкинской богословской школе — уверена, вы тоже очаруетесь этим местом силы на холме Надежды. Здесь разбиты живописные тематические садики — например, русский и австрийский, а по территории гуляют павлины. Попутно я расскажу об истории монастыря и школы, о Принцевых островах в целом. Вы узнаете, чем жили Адалары в эпоху Византии, об изменениях с приходом османов и после революции, о названии, расцвете и современной жизни островов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Плата за проезд на пароме
  • Личные расходы
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лейла
Лейла — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Лейла и я уже 6 лет проживаю в Стамбуле и 4 года из них показываю этот город своими глазами на своих авторских маршрутах. Так же вожу гостей на Принцевы острова и организовываю туры сюда и в Каппадокию. С удовольствием помогаю туристам с трансфером, яхтами да и вообще почти с любыми вопросами, которые могут возникнуть во время поездки.

