читать дальше уменьшить Он нам понравился своими сосновыми лесами, красивыми бухтами и монастырскими павлинами. Было все интересно: природный парк, Военно-морская академия, интересная архитектура домиков и главные персонажи милые кролики и важные котики. Приятным сюрприз оказался на холме Надежды- монастырь Святой Троицы. Лейла пробудила интерес к истории этого острова. Мы уже задумались прочитать рассказ А. Н. Толстого «На острове Халки». Мы получили удовольствие от беседы Лейлы: как на пароме с прекрасными видами на районы Стамбула, так и неспешной прогулки и приятному чаепитию по острову Хейбелиаде.

Кто немного хочет переключится от шумного и динамично Стамбула, то тем в это живописное место на остров Хейбелиада. Второй по величине остров самый зеленый из Принцевых островов и менее туристический.