Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия

Стамбул уникален тем, что находится одновременно на двух континентах: В Европе и Азии

4.9
12 отзывов
Стамбул уникален тем, что находится одновременно на двух континентах: В Европе и Азии.

Стамбул когда-то был столицей трех империй: Римской, Византийской и Османской.

Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с богатым наследием Стамбула.

Мы отыщем следы древнегреческой и римской мифологии, поговорим о расцвете православной Византии и эпохе правления великих османских султанов.
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Ипподром
  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • вокзал Восточного экспресса
  • Египетский базар
  • мечеть Сулеймана
  • мавзолей Сулеймана и Хюррем
  • Гранд-базар
Стамбул уникален тем, что находится одновременно на двух континентах: В Европе и Азии. Стамбул когда-то был столицей трех империй: Римской, Византийской и Османской. Таким образом город с самых древних времен являлся местом смешения исторических событий и испытывал влияние совершенно разных культур.
На нашей пешеходной, однодневной экскурсии вы увидите наиболее интересные памятники Вечного города. Сможете найти следы пребывания древних греков и римлян с их загадочными мифами. Вас ждет христианский расцвет Византии. Мы поговорим о тайнах правления султанов, познакомимся с реликвиями Великой Османской империи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
За группу
€250

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида и наушники 🎧
Что не входит
  • Обед — 30 лир (по желанию)
  • Чай-кофе — 10 лир (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: 1001 Direk Mah, Divan Yolu Cd. No:15, 03400 Fatih
Завершение: Beyazıt, Kalpakçılar Cd. No:22, 34126 Fatih/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Mahmut S.
Mahmut S.
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