Стамбул уникален тем, что находится одновременно на двух континентах: В Европе и Азии. Стамбул когда-то был столицей трех империй: Римской, Византийской и Османской. Таким образом город с самых древних времен являлся местом смешения исторических событий и испытывал влияние совершенно разных культур.

На нашей пешеходной, однодневной экскурсии вы увидите наиболее интересные памятники Вечного города. Сможете найти следы пребывания древних греков и римлян с их загадочными мифами. Вас ждет христианский расцвет Византии. Мы поговорим о тайнах правления султанов, познакомимся с реликвиями Великой Османской империи.