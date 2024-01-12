Индивидуальный трансфер в Стамбуле: Романтическое свидание на вершине города
Что может быть романтичнее, чем провести время с любимым человеком на высоте птичьего полета! Давайте отправимся в стамбульский ресторан, расположенный на высоте 218 метров.
Вас ждет не только полноценный ужин, но и незабываемые впечатления от открывающихся с плодащки ресторана видов на море и Стамбул.
Вас ждет не только полноценный ужин, но и незабываемые впечатления от открывающихся с плодащки ресторана видов на море и Стамбул.
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Описание
Приготовьтесь испытать порыв романтических чувств на головокружительной высоте! Комфортабельный автомобиль Mercedes Vito заберет вас прямо у вашего отеля и доставит к потрясающему ресторанчику на высоте 218 метров. В ресторане вас будут ждать полноценный ужин, фрукты и сладости. Отсюда открывается панорамный вид на море и Стамбул с высоты птичьего полета. Погрузитесь в поистине сказочную атмосферу и сделайте множество удивительных фотографии со смотровой площадки! Когда вы насытитесь ужином и впечатлениями, тот же vip-трансфер отвезет вас обратно к отелю. Важно знать Предложение рассчитано на двух человек и по времени ориентировано на 2,5 часа, однако вы можете отправиться в ресторан в большей компании и заранее скорректировать время пребывания — свяжитесь с гидом, чтобы все обсудить и организовать с учетом ваших пожеланий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля в ресторан и обратно
- Полноценный ужин, фрукты и сладости в ресторане
- Что не входит
- Заказ дополнительных блюд и напитков в ресторане или по пути
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Предложение рассчитано на двух человек и по времени ориентировано на 2.5 часа. Но поскольку все наши услуги предполагают индивидуальный подход
- Вы можете отправиться и втроем
- И вчетвером. И заранее скорректировать время пребывания - остаться подольше
- Либо вернуться обратно пораньше. Все возможно обсудить и организовать с учетом ваших пожеланий!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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