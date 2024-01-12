Что может быть романтичнее, чем провести время с любимым человеком на высоте птичьего полета! Давайте отправимся в стамбульский ресторан, расположенный на высоте 218 метров. Вас ждет не только полноценный ужин, но и незабываемые впечатления от открывающихся с плодащки ресторана видов на море и Стамбул.

Описание

Приготовьтесь испытать порыв романтических чувств на головокружительной высоте! Комфортабельный автомобиль Mercedes Vito заберет вас прямо у вашего отеля и доставит к потрясающему ресторанчику на высоте 218 метров. В ресторане вас будут ждать полноценный ужин, фрукты и сладости. Отсюда открывается панорамный вид на море и Стамбул с высоты птичьего полета. Погрузитесь в поистине сказочную атмосферу и сделайте множество удивительных фотографии со смотровой площадки! Когда вы насытитесь ужином и впечатлениями, тот же vip-трансфер отвезет вас обратно к отелю. Важно знать Предложение рассчитано на двух человек и по времени ориентировано на 2,5 часа, однако вы можете отправиться в ресторан в большей компании и заранее скорректировать время пребывания — свяжитесь с гидом, чтобы все обсудить и организовать с учетом ваших пожеланий.