Стамбул: взгляд с высоты и воды

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района

Эта экскурсия не только приоткроет для вас двери в историю и культуру Стамбула, но и окунёт в волшебство его панорамных видов и водных горизонтов.

Вас ждёт знакомство с живописным районом Кадыкёй, восхождение на Холм Пьера Лоти, погружение в колорит исламской архитектуры и увлекательная прогулка по Босфору.
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Ближайшие даты:
15
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даты

Описание

Что вас ожидает

Часть 1: Мечеть Чамлуджа — дух исламской архитектуры

Наше путешествие начнём с визита в величественную мечеть Чамлуджа — воплощение исламской архитектуры и духа величия. Рассматривая украшения, геометрические узоры и потрясающие фрески, вы прикоснётесь к религиозному наследию этого места.

Часть 2: Холм Пьера Лоти — видовая площадка в сердце Стамбула

Следующая остановка — Холм Пьера Лоти, откуда открывается захватывающий вид на весь город. Вы насладитесь великолепными панорамами Стамбула с высоты птичьего полёта

Часть 3: Прогулка по Босфору — магия водных горизонтов

Прокатимся между континентами на комфортабельном кораблике. Вам откроется невероятное сочетание истории и современности, старинных зданий и новостроек.

Часть 4: Кадыкёй — арт-история Азии

Завершим наше приключение в районе Кадыкёй, где узкие улочки увенчаны многоцветными граффити и арт-объектами. Во время прогулки насладимся местным колоритом и аутентичностью и, если захотите, окунёмся в кулинарную культуру в одном из уютных кафе.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобиле Mercedes Vito для комфортного передвижения между локациями
  • Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно (по желанию) можете заказать еду и напитки в кафе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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