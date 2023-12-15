Эта экскурсия не только приоткроет для вас двери в историю и культуру Стамбула, но и окунёт в волшебство его панорамных видов и водных горизонтов. Вас ждёт знакомство с живописным районом Кадыкёй, восхождение на Холм Пьера Лоти, погружение в колорит исламской архитектуры и увлекательная прогулка по Босфору.

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Описание

Что вас ожидает

Часть 1: Мечеть Чамлуджа — дух исламской архитектуры

Наше путешествие начнём с визита в величественную мечеть Чамлуджа — воплощение исламской архитектуры и духа величия. Рассматривая украшения, геометрические узоры и потрясающие фрески, вы прикоснётесь к религиозному наследию этого места.

Часть 2: Холм Пьера Лоти — видовая площадка в сердце Стамбула

Следующая остановка — Холм Пьера Лоти, откуда открывается захватывающий вид на весь город. Вы насладитесь великолепными панорамами Стамбула с высоты птичьего полёта

Часть 3: Прогулка по Босфору — магия водных горизонтов

Прокатимся между континентами на комфортабельном кораблике. Вам откроется невероятное сочетание истории и современности, старинных зданий и новостроек.

Часть 4: Кадыкёй — арт-история Азии

Завершим наше приключение в районе Кадыкёй, где узкие улочки увенчаны многоцветными граффити и арт-объектами. Во время прогулки насладимся местным колоритом и аутентичностью и, если захотите, окунёмся в кулинарную культуру в одном из уютных кафе.

Организационные детали