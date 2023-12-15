Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Вас ждёт знакомство с живописным районом Кадыкёй, восхождение на Холм Пьера Лоти, погружение в колорит исламской архитектуры и увлекательная прогулка по Босфору.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Часть 1: Мечеть Чамлуджа — дух исламской архитектуры
Наше путешествие начнём с визита в величественную мечеть Чамлуджа — воплощение исламской архитектуры и духа величия. Рассматривая украшения, геометрические узоры и потрясающие фрески, вы прикоснётесь к религиозному наследию этого места.
Часть 2: Холм Пьера Лоти — видовая площадка в сердце Стамбула
Следующая остановка — Холм Пьера Лоти, откуда открывается захватывающий вид на весь город. Вы насладитесь великолепными панорамами Стамбула с высоты птичьего полёта
Часть 3: Прогулка по Босфору — магия водных горизонтов
Прокатимся между континентами на комфортабельном кораблике. Вам откроется невероятное сочетание истории и современности, старинных зданий и новостроек.
Часть 4: Кадыкёй — арт-история Азии
Завершим наше приключение в районе Кадыкёй, где узкие улочки увенчаны многоцветными граффити и арт-объектами. Во время прогулки насладимся местным колоритом и аутентичностью и, если захотите, окунёмся в кулинарную культуру в одном из уютных кафе.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Mercedes Vito для комфортного передвижения между локациями
- Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно (по желанию) можете заказать еду и напитки в кафе.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.