1 чел.
По популярности
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Вкусный ужин, во время которого вам предложат холодные закуски, сезонный салат, а также основное блюдо с мясом, курицей или рыбой на выбор»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
54€38 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды»
Завтра в 10:00
9 июня в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
«Вы узнаете о кулинарных традициях этой страны и поймете, чем отличается еда на обоих континентах»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле
Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий
Начало: Каракей
«Погуляем по колоритным улочкам, заглянем на целый проспект для завтраков и в лавочки для местных, поговорим о местных гастрономических привычках и мировоззрении»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
«Мы встретимся у знаменитой старой кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa в центре Стамбула и отправимся в мастерскую, где вас будет ждать местный эксперт и страстный любитель кофе»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
37€28 за человека
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
48€34 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
«Тут для вас и лестница у входа, и кухня, и комната главной героини»
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
«От дворца Топкапы вы проплывете по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатайя, чья самобытная кухня знакома многим гурманам»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
«Маршрут и террасы я подбираю индивидуально, ориентируясь на временные (утро/вечер) и гастрономические пожелания путешественников»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Азы профессиональной дегустации»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«А напоследок можем отведать балык экмек — одно из традиционных блюд турецкой кухни»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор), прохладительными напитками и традиционными турецкими десертами»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
«Узнаете, как появился турецкий кофе и какие традиции с ним связаны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
43€26 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
«Не сомневайтесь, после этой прогулки вы начнете разбираться в стамбульской гастрономии и её вкусах не хуже местного жителя»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Полюбить ракы, отыскать свое мезе и попробовать самый странный суп в вашей жизни
Начало: У пристани Кадыкёй
«Ну, пришло время и познакомиться с местной едой»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
«Следующая остановка — гастрономический символ старого Стамбула, место с 100-летней историей и неизменными рецептами турецкой кухни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
«Мы побываем в старинной кондитерской и полакомимся легендарным десертом — любимцем турков»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
125€113 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Вам подадут национальные закуски «мезе», свежий сезонный салат, фрукты или десерт + горячее на выбор: мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба или вегетарианское меню»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
«В меню: суп мерджимек, запеченная курица или котлеты на гриле, рис или картошка на гарнир и турецкие сладости на десерт»
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
«Завтрак в Турции — не просто еда, а особый ритуал»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
«Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
«Рассказы о прошлом и настоящем города я дополню гастрономическими остановками»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Что вас ожидает: Если вы настоящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, вам стоит воспользоваться возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с ужином от шеф-повара, имеющего опыт работы в лучших ресторанах Европы»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 79€71 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
«Мой авторский тур гастрономический, а значит, вы не только познакомитесь с колоритом и бытом Кадыкёя, но и распробуете его»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
«🍓 Египетский базар для гурмановПосле завтрака мы направимся на древнейший восточный базар Стамбула — Египетский»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«десерт из хрустящей с мороженым и тахини»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 38€34 за человека
Мини-группа
4 часа
Гастрономическое приключение на Истикляле
Погрузитесь в мир турецких вкусов и ароматов, открывая исторические уголки проспекта Истикляль в компании знающего гида
Начало: возле станции Istanbul Tunel
«Проспект Истикляль — не только сердце города, но и рай для гурманов»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
€45 за человека
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепёшка с начинкой»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
«Мы собрали несколько необычных мест и подготовили для Вас нестандартную гастрономическую экскурсию по интересным местам совмещая прогулку с теми самыми секретными местами с вкусными вкусностями»
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
«Расходы на ваш ужин и алкоголь оплачиваются дополнительно (60-100 евро/чел»
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии
«Утром вы встретитесь с гидом в условленном месте и отправитесь в кафе с видовой террасой»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
«В стоимость не включено: проезд на общественном транспорте, алкоголь и закуски (в том числе за гида, если вы хотите, чтобы в дегустациях вам составили компанию)»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
€90 за всё до 5 чел.
Билеты
3.5 часа
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
«свежий фруктовый салат, традиционные турецкие сладости или сезонные свежие фрукты на десерт»
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€135 за билет
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«🍮 Последнее усилие, или десерт, без которого гастро-тур не завершенБуду краток — кюнефе»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
«Прогулка порадует вас и гастрономическими открытиями»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€75 за человека
Билеты
3 часа
Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.)
«Мы предлагаем вам непревзойденные впечатления, сопровождаемые восхитительной едой и лучшими панорамными видами Стамбула с самой высокой точки города»
Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €32 за билет
Индивидуальная
4 часа
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей
Начало: у причала в районе Еминоню
«Вы попадете туда на пароме: прогуляетесь по богемному району — улочкам с антикварными лавками, мастерскими и барами — и найдете гастрономический рай»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Я не дам вам заскучать во время еды и расскажу интересные факты из истории города: как был захвачен Константинополь, какое наследие оставила здесь Византийская империя, кто такие османы и что явилось причиной падения их государства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбульская ЕДА, иди ко мне сюда!!
Начало: Начинаем экскурсию в холле вашего отеля
«Лучший гастрономический тур по Стамбулу»
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€437 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Европа и Азия: прогулка по-турецки
Ощутить себя коренным жителем и интегрироваться в городскую среду
Начало: в районе проведения
«Вы почувствуете, каково жить в современном Стамбуле с его огромным населением, древнейшей историей и очень вкусной едой»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
128€109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
«Кафе в районе Галата, где главные герои нацарапали свои инициалы на деревянном столике»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€410 за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €60 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
«А на сладкое попробуем фисташковый десерт с юго-востока Турции, хрустящую тыкву с соусом из кунжутной пасты тахини и кюнефе»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
- ЕЕкатерина6 июня 2024У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное спасибо, мы очарованы тобой!).
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- TTatiana5 июня 2024Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ММарина3 июня 2024Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
- ЛЛюбовь3 июня 2024Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Стамбуле в категории "Гастрономические" можно забронировать 65 экскурсий и билетов от 25 до 437 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1832 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Стамбула, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024