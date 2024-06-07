На яхте по Босфору 30% скидка Круиз 3.5 часа 359 отзывов Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами Начало: В вашем отеле «Вкусный ужин, во время которого вам предложат холодные закуски, сезонный салат, а также основное блюдо с мясом, курицей или рыбой на выбор» Расписание: ежедневно в 20:30 54 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 38 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин Начало: В холле вашего отеля «Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 239 отзывов Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни Начало: В районе Эминеню «Вы узнаете о кулинарных традициях этой страны и поймете, чем отличается еда на обоих континентах» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 178 отзывов Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий Начало: Каракей «Погуляем по колоритным улочкам, заглянем на целый проспект для завтраков и в лавочки для местных, поговорим о местных гастрономических привычках и мировоззрении» € 135 за всё до 4 чел.

24% скидка Мини-группа 2 часа 37 отзывов Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст... «Мы встретимся у знаменитой старой кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa в центре Стамбула и отправимся в мастерскую, где вас будет ждать местный эксперт и страстный любитель кофе» Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 37 € 28 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 29% скидка Мини-группа 4 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали» Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни Начало: В районе Ускюдар «Еда и напитки оплачиваются дополнительно» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 48 € 34 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Популярное предложение Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием Начало: Ваш отель «Тут для вас и лестница у входа, и кухня, и комната главной героини» € 410 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара Начало: В районе старого города «От дворца Топкапы вы проплывете по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатайя, чья самобытная кухня знакома многим гурманам» € 70 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Покорить топовые террасы Стамбула Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой Начало: В месте по договоренности «Маршрут и террасы я подбираю индивидуально, ориентируясь на временные (утро/вечер) и гастрономические пожелания путешественников» 125 € 113 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Винные прогулки: Стамбул с сомелье Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием Начало: на пристани Каракей «Азы профессиональной дегустации» от € 150 за всё до 6 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü «А напоследок можем отведать балык экмек — одно из традиционных блюд турецкой кухни» € 135 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору 29% скидка Круиз 3.5 часа 161 отзыв По вечернему Босфору на круизном лайнере Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды Начало: У вашего отеля «В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор), прохладительными напитками и традиционными турецкими десертами» Расписание: ежедневно в 19:30 51 € 36 за человека

40% скидка Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле Начало: У Галатской башни «Узнаете, как появился турецкий кофе и какие традиции с ним связаны» 43 € 26 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула Начало: В районе вашего отеля или апартаментов «Не сомневайтесь, после этой прогулки вы начнете разбираться в стамбульской гастрономии и её вкусах не хуже местного жителя» € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула Полюбить ракы, отыскать свое мезе и попробовать самый странный суп в вашей жизни Начало: У пристани Кадыкёй «Ну, пришло время и познакомиться с местной едой» € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме «Следующая остановка — гастрономический символ старого Стамбула, место с 100-летней историей и неизменными рецептами турецкой кухни» 109 € 104 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi «Мы побываем в старинной кондитерской и полакомимся легендарным десертом — любимцем турков» 125 € 113 за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля «Вам подадут национальные закуски «мезе», свежий сезонный салат, фрукты или десерт + горячее на выбор: мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба или вегетарианское меню» Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

На яхте по Босфору 9% скидка Групповая 3 часа 26 отзывов Прогулка по Босфору с обедом Начало: В вашем отеле «В меню: суп мерджимек, запеченная курица или котлеты на гриле, рис или картошка на гарнир и турецкие сладости на десерт» Расписание: Каждый день в 12.30 35 € 32 за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 5 отзывов Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню «Завтрак в Турции — не просто еда, а особый ритуал» Расписание: ежедневно в 10:00 € 33 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Романтический завтрак на яхте на двоих Начало: Причал «Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих» Расписание: каждый день € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни Начало: В районе метро Османбей «Рассказы о прошлом и настоящем города я дополню гастрономическими остановками» € 200 за всё до 4 чел.

10% скидка Круиз 3 часа 5 отзывов Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой Начало: На ресепшене вашего отеля «Что вас ожидает: Если вы настоящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, вам стоит воспользоваться возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с ужином от шеф-повара, имеющего опыт работы в лучших ресторанах Европы» Расписание: Ежедневно в 19:30. от 79 € 71 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя «Мой авторский тур гастрономический, а значит, вы не только познакомитесь с колоритом и бытом Кадыкёя, но и распробуете его» 198 € 179 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Стамбул в тарелке: авторский гастротур Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне Начало: В отеле «🍓 Египетский базар для гурмановПосле завтрака мы направимся на древнейший восточный базар Стамбула — Египетский» € 199 за всё до 3 чел.

11% скидка Круиз 3 часа 67 отзывов Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином Начало: По договоренности «десерт из хрустящей с мороженым и тахини» Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30 от 38 € 34 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 13 отзывов Гастрономическое приключение на Истикляле Погрузитесь в мир турецких вкусов и ароматов, открывая исторические уголки проспекта Истикляль в компании знающего гида Начало: возле станции Istanbul Tunel «Проспект Истикляль — не только сердце города, но и рай для гурманов» Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00 € 45 за человека

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля «Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепёшка с начинкой» Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов Начало: В холле Вашего отеля «Мы собрали несколько необычных мест и подготовили для Вас нестандартную гастрономическую экскурсию по интересным местам совмещая прогулку с теми самыми секретными местами с вкусными вкусностями» Расписание: Каждый день в удобное для Вас время € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи Начало: На площади Таксим «Расходы на ваш ужин и алкоголь оплачиваются дополнительно (60-100 евро/чел» € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии «Утром вы встретитесь с гидом в условленном месте и отправитесь в кафе с видовой террасой» € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Нетуристические бары Стамбула Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн Начало: в вашем отеле «В стоимость не включено: проезд на общественном транспорте, алкоголь и закуски (в том числе за гида, если вы хотите, чтобы в дегустациях вам составили компанию)» € 90 за всё до 5 чел.

Билеты 3.5 часа 1 отзыв Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен) Начало: Ваш отель «свежий фруктовый салат, традиционные турецкие сладости или сезонные свежие фрукты на десерт» € 135 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города Начало: В холле вашего отеля «🍮 Последнее усилие, или десерт, без которого гастро-тур не завершенБуду краток — кюнефе» € 125 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 36 отзывов Стамбул и Босфор - вечный дуэт Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду Начало: ваш отель или же у остановки «Прогулка порадует вас и гастрономическими открытиями» € 75 за человека

Билеты 3 часа 8 отзывов Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.) «Мы предлагаем вам непревзойденные впечатления, сопровождаемые восхитительной едой и лучшими панорамными видами Стамбула с самой высокой точки города» Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00 от € 32 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Гастро-приключение в азиатском Стамбуле Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей Начало: у причала в районе Еминоню «Вы попадете туда на пароме: прогуляетесь по богемному району — улочкам с антикварными лавками, мастерскими и барами — и найдете гастрономический рай» € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями Начало: У входа на Египетский базар «Я не дам вам заскучать во время еды и расскажу интересные факты из истории города: как был захвачен Константинополь, какое наследие оставила здесь Византийская империя, кто такие османы и что явилось причиной падения их государства» 150 € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Стамбульская ЕДА, иди ко мне сюда!! Начало: Начинаем экскурсию в холле вашего отеля «Лучший гастрономический тур по Стамбулу» Расписание: с понедельника по воскресенье с 10:00 € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям «Еда и напитки оплачиваются дополнительно» € 175 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне Начало: У вашего отеля «Еда и напитки оплачиваются дополнительно» € 437 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Европа и Азия: прогулка по-турецки Ощутить себя коренным жителем и интегрироваться в городскую среду Начало: в районе проведения «Вы почувствуете, каково жить в современном Стамбуле с его огромным населением, древнейшей историей и очень вкусной едой» 128 € 109 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь» Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города Начало: Ваш отель «Кафе в районе Галата, где главные герои нацарапали свои инициалы на деревянном столике» € 410 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 4 отзыва «Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином Начало: Ваш отель «В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост» Расписание: Каждый день кроме понедельника от € 60 за человека