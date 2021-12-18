6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Ищете новые уголки Стамбула для ваших фотографий? Присоединяйтесь к индивидуальной фотопрогулке и запечатлейте уникальные моменты города на высоте.
Начните свое утро с восхитительных кадров у Галатской башни, затем продолжите маршрут по читать дальшеуменьшить
Галатскому мосту, среди колоритных жителей города. Вас ждет восхождение на крыши Стамбула, где каждый снимок станет настоящим произведением искусства. После фотосессии насладитесь чашечкой ароматного турецкого кофе в кафе с панорамным видом на город.
Величественная мечеть Сулеймание также станет вашим декором для фотографий, где архитектурные шедевры Синана добавят изысканности вашему фотоальбому.
В завершение прогулки вы получите от 70 до 100 профессионально обработанных фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о путешествии
Наша фотопрогулка начнется с причала района Эминёню — мы сделаем волшебные кадры у моря с видом на Галатскую башню, а затем прогуляемся по Галатском мосту среди местных жителей. Вы подниметесь на одну из стамбульских крыш, рассмотрите город свысока и запечатлеете себя на его фоне. А после мы остановимся на чашечку пряного турецкого кофе в кафе с потрясающим видом на город — фотографии здесь тоже получатся впечатляющими!
Лучшие ракурсы мечети Сулеймание
Затем в поиске характерных стамбульских декораций мы отправимся к самой большой и величественной мечети Стамбула — Сулеймание, которая по праву считается шедевром легендарного архитектора Синана. Отсюда вам откроется чудесный вид на противоположный берег Золотого Рога. А во дворике мечети мы, конечно же, сделаем атмосферные фотографии на фоне статных колонн, резных дверей и окон.
Организационные детали
Для этой фотопрогулки требуется «подходящий свет», поэтому в солнечные дни её лучше проводить с восходом солнца или за 3 часа до заката
В течение 3-7 дней после фотопрогулки вы получите 70-100 полностью обработанных фотографий
Съёмка проходит на полнокадровую профессиональную камеру Canon
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причалов в Эминоню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Я провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне.
Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов.
Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю.
Вперёд, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
–
3
–
2
–
1
–
Артур
Нашим прекрасным девушкам захотелось колоритных фотографий из Стамбула. А еще обязательно с крыш и с чайками. И много чего еще. И при этом у нас было всего два часа на читать дальшеуменьшить
все это. Но Наталья справилась. Вовремя встретив нас в запланированной точке сбора, с первой минуты подхватила ритм и повела нас по красивым местам… Отвечала на все наши вопросы, параллельно ловила интересные ракурсы и фотографировала нас. На выходе получилось качественные фото, которые буквально через неделю с обработкой Наталья прислала нам. Поэтому рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
ю
юлия
23 декабря совершили фотопрогулку ‘Стамбул с высоты’, именно прогулку, а не экскурсию. Не какого-то рассказа, а вот хорошие фото получите. Посетили несколько мест куда самостоятельно точно бы не попали- лестницы,крыши, читать дальшеуменьшить
кафе. Сделали замечательные фото на память. Даже зашли в мавзолеи Сулеймана и Хюрем. И все за два с половиной часа. Наталья, замечательная, позитивная девушка, в конце фотопрогулки проводила и помогла договориться с таксистами.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Денис
Наталья - замечательный фотограф, настоящий профессионал! Она прекрасно знает город и лучшие места для фотосессии, к которым мы не добрались бы самостоятельно. Потрясающие виды и качество съемки, много полезной информации о Стамбуле. Очень приятная и общительная девушка, которая обязательно порадует Вас массой незабываемых впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Наталье огромное спасибо! Прекрасно провели время. Сделали кучу классных фотографий и даже перекусили по дороге. Маршрут довольно большой, с подъемами и спусками. Одевайтесь по погоде и используйте удобную обувь. Наталья была к нам очень добра и предупредительна. Все отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Нам очень понравилась фотопрогулка, мы сами не смогли бы увидеть Стамбул с крыш без Натальи. Она сделала красивые фото, показала интересные места, дала полезные рекомендации нам, как туристам впервые в Стамбуле. Все супер, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Замечательная фотопрогулка, посетили новые места и сделали отличные фотографии. Наталья действительно талантливый фотограф, рекомендую! Спасибо Наталье за отличные фотографии и приятную компанию!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка»