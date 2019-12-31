6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фотографии на фоне ярких панорам Стамбула

Наша фотопрогулка начнется с причала района Эминёню — мы сделаем волшебные кадры у моря с видом на Галатскую башню, а затем прогуляемся по Галатском мосту среди местных жителей. Вы подниметесь на одну из стамбульских крыш, рассмотрите город свысока и запечатлеете себя на его фоне. А после мы остановимся на чашечку пряного турецкого кофе в кафе с потрясающим видом на город — фотографии здесь тоже получатся впечатляющими!

Лучшие ракурсы мечети Сулеймание

Затем в поиске характерных стамбульских декораций мы отправимся к самой большой и величественной мечети Стамбула — Сулеймание, которая по праву считается шедевром легендарного архитектора Синана. Отсюда вам откроется чудесный вид на противоположный берег Золотого Рога. А во дворике мечети мы, конечно же, сделаем атмосферные фотографии на фоне статных колонн, резных дверей и окон.