6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ищете новые уголки Стамбула для ваших фотографий? Присоединяйтесь к индивидуальной фотопрогулке и запечатлейте уникальные моменты города на высоте.Начните свое утро с восхитительных кадров у Галатской башни, затем продолжите маршрут по

Галатскому мосту, среди колоритных жителей города. Вас ждет восхождение на крыши Стамбула, где каждый снимок станет настоящим произведением искусства. После фотосессии насладитесь чашечкой ароматного турецкого кофе в кафе с панорамным видом на город. Величественная мечеть Сулеймание также станет вашим декором для фотографий, где архитектурные шедевры Синана добавят изысканности вашему фотоальбому. В завершение прогулки вы получите от 70 до 100 профессионально обработанных фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о путешествии

Описание фото-прогулки

Фотографии на фоне ярких панорам Стамбула

Наша фотопрогулка начнется с причала района Эминёню — мы сделаем волшебные кадры у моря с видом на Галатскую башню, а затем прогуляемся по Галатском мосту среди местных жителей. Вы подниметесь на одну из стамбульских крыш, рассмотрите город свысока и запечатлеете себя на его фоне. А после мы остановимся на чашечку пряного турецкого кофе в кафе с потрясающим видом на город — фотографии здесь тоже получатся впечатляющими!

Лучшие ракурсы мечети Сулеймание

Затем в поиске характерных стамбульских декораций мы отправимся к самой большой и величественной мечети Стамбула — Сулеймание, которая по праву считается шедевром легендарного архитектора Синана. Отсюда вам откроется чудесный вид на противоположный берег Золотого Рога. А во дворике мечети мы, конечно же, сделаем атмосферные фотографии на фоне статных колонн, резных дверей и окон.

Организационные детали