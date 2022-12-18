Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»

Офис Серкана Болата, дом Эды, обед в панорамном ресторане - а заодно красивые неизведанные районы

Дорогие поклонники «Постучись в мою дверь», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь это тур по живописным необычным уголкам Стамбула! В трех районах на двух континентах вы посетите 7 мест из любимого сериала, в том числе пообедаете в романтичном ресторане. Проплывете по Босфору, сделаете топовые фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
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Описание

Что вас ожидает

Красивый тур по следам любви

Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула. Из Европы в Азию переплывем на пароме (вместе с автомобилем): поднимемся на верхнюю палубу и полюбуемся берегами узкой части пролива. За 6 часов проедем чуть больше 100 км и доберемся почти до Черного моря. Итак, вы посетите следующие локации из сериала:

  • Отель из первой серии, где главные герои сидели, буквально прикованные друг к другу. С последнего этажа вам откроются головокружительные виды на Стамбул;
  • Старинный отель, где снимали сцены в Италии;
  • Офис Art Life — в жизни это элитный жилой комплекс и реальное архитектурное бюро. Через стеклянную стену видно зал, в котором проходили встречи и переговоры героев;
  • Особняк мечты Эды, который ей подарил любимый;
  • Дом, в котором жили Эда и Мелек. Тут для вас и лестница у входа, и кухня, и комната главной героини! А еще выход на ту самую террасу с видом на Босфор и третий мост;
  • Цветочный магазин тётушки Айфер: он расположен в красочном районе, где постоянно снимают турецкие сериалы;
  • Панорамный ресторан, где снимали свидания Болата с разными девушками. Вы не просто побываете тут, но насладитесь блюдами европейской и турецкой кухни. Завершением тура станет закат в Городе души.

Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.

В описании представлены кадры из сериала «Постучись в мою дверь» (телеканал FOX).

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Обед а-ля-карт в панорамном ресторане
  • Для входа в дом Эды и Мело потребуются небольшая сумма (200-400 лир.)

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Mercedes Vito с гидом и водителем
  • Мы заберем вас из отеля и после экскурсии привезем обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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