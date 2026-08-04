Дорогие поклонники «Постучись в мою дверь», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь эта поездка по живописным необычным уголкам Стамбула! В трёх районах на двух континентах вы посетите 7 мест из любимого сериала, в том числе пообедаете в романтичном ресторане. А ещё сделаете топовые фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красивая программа по следам любви

Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула. За 6 часов проедем чуть больше 100 км и доберемся почти до Черного моря. Итак, вы посетите следующие локации из сериала:

Отель из первой серии, где главные герои сидели, буквально прикованные друг к другу. С последнего этажа вам откроются головокружительные виды на Стамбул

Офис Art Life — в жизни это элитный жилой комплекс и реальное архитектурное бюро. Через стеклянную стену видно зал, в котором проходили встречи и переговоры героев

Особняк мечты Эды, который ей подарил любимый

Дом, в котором жили Эда и Мелек. Тут для вас и лестница у входа, и кухня, и комната главной героини! А еще выход на ту самую террасу с видом на Босфор и третий мост

Цветочный магазин тётушки Айфер: он расположен в красочном районе, где постоянно снимают турецкие сериалы

Панорамный ресторан, где снимали свидания Болата с разными девушками. Вы не просто побываете тут, но насладитесь блюдами европейской и турецкой кухни. Завершением поездки станет закат в Городе души

Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.

В описании представлены кадры из сериала «Постучись в мою дверь» (телеканал FOX).

Организационные детали

Дополнительные расходы

Обед а-ля-карт в панорамном ресторане

Вход в дом Эды и Мело — 500 лир

Как проходит экскурсия