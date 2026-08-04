Дорогие поклонники «Постучись в мою дверь», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь эта поездка по живописным необычным уголкам Стамбула! В трёх районах на двух континентах вы посетите 7 мест из любимого сериала, в том числе пообедаете в романтичном ресторане. А ещё сделаете топовые фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.
Описание экскурсии
Красивая программа по следам любви
Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула. За 6 часов проедем чуть больше 100 км и доберемся почти до Черного моря. Итак, вы посетите следующие локации из сериала:
- Отель из первой серии, где главные герои сидели, буквально прикованные друг к другу. С последнего этажа вам откроются головокружительные виды на Стамбул
- Офис Art Life — в жизни это элитный жилой комплекс и реальное архитектурное бюро. Через стеклянную стену видно зал, в котором проходили встречи и переговоры героев
- Особняк мечты Эды, который ей подарил любимый
- Дом, в котором жили Эда и Мелек. Тут для вас и лестница у входа, и кухня, и комната главной героини! А еще выход на ту самую террасу с видом на Босфор и третий мост
- Цветочный магазин тётушки Айфер: он расположен в красочном районе, где постоянно снимают турецкие сериалы
- Панорамный ресторан, где снимали свидания Болата с разными девушками. Вы не просто побываете тут, но насладитесь блюдами европейской и турецкой кухни. Завершением поездки станет закат в Городе души
Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.
В описании представлены кадры из сериала «Постучись в мою дверь» (телеканал FOX).
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Обед а-ля-карт в панорамном ресторане
- Вход в дом Эды и Мело — 500 лир
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном минивэне Mercedes Vito с гидом и водителем
- Мы заберем вас из отеля и после экскурсии привезем обратно, если он расположен в туристических районах Фатих и Бейоглу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 629 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Девчонки довольны, и впечатлений нам хватит надолго.
Отдельно хотим отблагодарить Алину за всестороннюю помощь, и комфортную атмосферу в экскурсии.
Девчонки довольны, и впечатлений нам хватит надолго.
Отдельно хотим отблагодарить Алину за всестороннюю помощь, и комфортную атмосферу в экскурсии.
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посмотрели все, что хотели!!! огромным плюсом был рассказ Алины о жизни в современной Турции!!!
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E
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Прокатились больше 100 км на комфортном автомобиле из Европы в Азию и обратно!
Рассказы про современную жизнь в Стамбуле, красивые виды, локации из любимого сериала! Было здорово! 🔥🔥🔥 И даже для тех, кто не смотрел «Постучись в мою дверь», будет интересно!
Прокатились больше 100 км на комфортном автомобиле из Европы в Азию и обратно!
Рассказы про современную жизнь в Стамбуле, красивые виды, локации из любимого сериала! Было здорово! 🔥🔥🔥 И даже для тех, кто не смотрел «Постучись в мою дверь», будет интересно!
+2
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А
спасибо за увлекательное, интересное, веселое и душевное путешествие. Экскурсия прошла легко, с максимальным комфортом, содержательно и ярко. Елена сразу располагает к себе, создает Легкую, дружескую обстановку, при этом не переходя границы и четко выполняя свою задачу
Елена
Ответ организатора:
И вам большое спасибо 🙏 Было приятно вместе провести время, жду вас снова
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Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива, что есть такая Елена, которая сможет сделать ваш день самым запоминающимся. Все организовано четко,
+2
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С
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами ни одной серии не видели)) Тем не менее, нам было очень интересно, Елена многое
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Входит в следующие категории Стамбула
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