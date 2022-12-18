Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула. Из Европы в Азию переплывем на пароме (вместе с автомобилем): поднимемся на верхнюю палубу и полюбуемся берегами узкой части пролива. За 6 часов проедем чуть больше 100 км и доберемся почти до Черного моря. Итак, вы посетите следующие локации из сериала:
Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.
В описании представлены кадры из сериала «Постучись в мою дверь» (телеканал FOX).