Мои заказы

Стамбул по местам съёмок сериала «Постучись в мою дверь»

Офис Серкана Болата, дом Эды, обед в панорамном ресторане - а заодно красивые неизведанные районы
Дорогие поклонники «Постучись в мою дверь», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь эта поездка по живописным необычным уголкам Стамбула! В трёх районах на двух континентах вы посетите 7 мест из любимого сериала, в том числе пообедаете в романтичном ресторане. А ещё сделаете топовые фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.
5
65 отзывов
Стамбул по местам съёмок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съёмок сериала «Постучись в мою дверь»
Стамбул по местам съёмок сериала «Постучись в мою дверь»

Описание экскурсии

Красивая программа по следам любви

Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула. За 6 часов проедем чуть больше 100 км и доберемся почти до Черного моря. Итак, вы посетите следующие локации из сериала:

  • Отель из первой серии, где главные герои сидели, буквально прикованные друг к другу. С последнего этажа вам откроются головокружительные виды на Стамбул
  • Офис Art Life — в жизни это элитный жилой комплекс и реальное архитектурное бюро. Через стеклянную стену видно зал, в котором проходили встречи и переговоры героев
  • Особняк мечты Эды, который ей подарил любимый
  • Дом, в котором жили Эда и Мелек. Тут для вас и лестница у входа, и кухня, и комната главной героини! А еще выход на ту самую террасу с видом на Босфор и третий мост
  • Цветочный магазин тётушки Айфер: он расположен в красочном районе, где постоянно снимают турецкие сериалы
  • Панорамный ресторан, где снимали свидания Болата с разными девушками. Вы не просто побываете тут, но насладитесь блюдами европейской и турецкой кухни. Завершением поездки станет закат в Городе души

Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.

В описании представлены кадры из сериала «Постучись в мою дверь» (телеканал FOX).

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Обед а-ля-карт в панорамном ресторане
  • Вход в дом Эды и Мело — 500 лир

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Mercedes Vito с гидом и водителем
  • Мы заберем вас из отеля и после экскурсии привезем обратно, если он расположен в туристических районах Фатих и Бейоглу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 629 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
1
3
2
1
1
Шишкин
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Девчонки довольны, и впечатлений нам хватит надолго.
Отдельно хотим отблагодарить Алину за всестороннюю помощь, и комфортную атмосферу в экскурсии.
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Шикарная экскурсия, спасибо Елене за организацию, а Алине за сопровождение в поездке.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
посмотрели все, что хотели!!! огромным плюсом был рассказ Алины о жизни в современной Турции!!!
посмотрели все, что хотели!!! огромным плюсом был рассказ Алины о жизни в современной Турции!!!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Прокатились больше 100 км на комфортном автомобиле из Европы в Азию и обратно!
Рассказы про современную жизнь в Стамбуле, красивые виды, локации из любимого сериала! Было здорово! 🔥🔥🔥 И даже для тех, кто не смотрел «Постучись в мою дверь», будет интересно!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!+2
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Благодарим Елену за чудесную прогулку-поездку по Стамбулу!
Вам был полезен этот отзыв?
А
спасибо за увлекательное, интересное, веселое и душевное путешествие. Экскурсия прошла легко, с максимальным комфортом, содержательно и ярко. Елена сразу располагает к себе, создает Легкую, дружескую обстановку, при этом не переходя границы и четко выполняя свою задачу
Елена
Елена
Ответ организатора:
И вам большое спасибо 🙏 Было приятно вместе провести время, жду вас снова
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива, что есть такая Елена, которая сможет сделать ваш день самым запоминающимся. Все организовано четко,
читать дальшеуменьшить

места все посмотрели и по фотографировали, задавали вопросы о сьемках сериалах и о истории Стамбула. Елена, входе нашей встречи услышала меня, что у меня др и подготовила приятные бонусы, что в разы приятнее и сделало день незабываемый. Огромное вам спасибо, я очень счастлива 🙏 впечатлений много, эмоции от увиденного впечатляют)Рекомендую обязательно съездить на места и окунутся в этот мир Серкана и Эды😄🌟

Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,+2
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Я прилетела в Стамбул первый раз, и конечно же заранее подыскала экскурсию по душе. Просто счастлива,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами ни одной серии не видели)) Тем не менее, нам было очень интересно, Елена многое
читать дальшеуменьшить

рассказала про современный Стамбул, показала много красивых мест, сами бы мы туда никогда не доехали. Пообедали по ее рекомендации в отличном месте, очень вкусно было) кроме того, Елена дала много советов, как провести досуг в последующие дни) день получился по-настоящему интересный и насыщенный)

Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Провели чудесный день с Еленой. Экскурсию бронировали в качестве сюрприза для дочери - поклонницы сериала. Сами
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Стамбул по местам съёмок сериала «Постучись в мою дверь»»

Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Яркий Стамбул - Балат, Фенер и Кузгунджук
Пешая
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Яркий Стамбул - Балат, Фенер и Кузгунджук
Пёстрые фасады, виды с парома и цветочный из сериала «Постучись в мою дверь»
Начало: У Галатского моста
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€73 за человека
Уютные улочки Старого Стамбула
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €120 за всё до 4 чел.
Район Бейоглу: эстетика и душа Стамбула
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Район Бейоглу: эстетика и душа Стамбула
Ощутить контрасты Востока и Запада и прислушаться к диалогу религий
Начало: В районе Бейоглу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 17:00
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
€80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €440 за экскурсию