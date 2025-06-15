Тайны дворца Стамбула: жизнь гарема, евнухов и падишаха Один из самых восхитительных дворцов Стамбула, где великолепие веков собрано в его коллекциях, предлагает уникальное погружение в мир султанского величия. Я раскрою вам три увлекательные темы: начнем с гарема и его прекрасных наложниц, которые жили в своих покоях и стремились стать фаворитками султана, преодолевая множество испытаний, чтобы оказать влияние на падишаха. Затем мы узнаем, кто такие евнухи, как они подразделялись во дворце и какую роль играли в жизни султанского двора. Наконец, мы заглянем в жизнь падишаха и рассмотрим опасности, которые подстерегали самого главного человека в империи. Важная информация:

Билеты во Дворец оплачиваются дополнительно: 2400 лир со взрослого человека (около 55 евро) • Прошу заранее билеты не приобретать во избежание очередей; билеты приобретаются Гидом по такой же цене, как в кассах.