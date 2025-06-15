Мои заказы

Топкапы Дворец: тайны Султанов и интриги Гарема

Откройте для себя величественный дворец Стамбула, где собраны сокровища веков! Узнайте о жизни гарема и его наложниц, стремящихся к власти, о загадочных евнухах, играющих ключевую роль во дворце, и о падишахе, которому угрожали постоянные опасности. Погрузитесь в этот мир роскоши и интриг!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Тайны дворца Стамбула: жизнь гарема, евнухов и падишаха Один из самых восхитительных дворцов Стамбула, где великолепие веков собрано в его коллекциях, предлагает уникальное погружение в мир султанского величия. Я раскрою вам три увлекательные темы: начнем с гарема и его прекрасных наложниц, которые жили в своих покоях и стремились стать фаворитками султана, преодолевая множество испытаний, чтобы оказать влияние на падишаха. Затем мы узнаем, кто такие евнухи, как они подразделялись во дворце и какую роль играли в жизни султанского двора. Наконец, мы заглянем в жизнь падишаха и рассмотрим опасности, которые подстерегали самого главного человека в империи. Важная информация:
Билеты во Дворец оплачиваются дополнительно: 2400 лир со взрослого человека (около 55 евро) • Прошу заранее билеты не приобретать во избежание очередей; билеты приобретаются Гидом по такой же цене, как в кассах.

Все дни недели, кроме вторника (выходной) с 09:00 -09:30. В остальное время - по договоренности (напишите мне, пожалуйста, если будет свободное время, то мы можем договориться)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Четыре двора
  • Трое великолепных ворот
  • Гарем
  • Сокровищница
  • Зал со священными реликвиями
  • Три великолепные обзорные площадки
  • Мраморное море
  • Пролив Босфор
  • Залив Золотой Рог
  • Павильоны послов
  • Багдадский и Ереванский павильоны Мурада Кровавого 17 века
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты во дворец Топкапы - 2400 лир (около 55 евро) с человека
  • Напитки
  • Еда
  • Сувениры
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около фонтана Ахмеда 3 (фонтан в виде строения)
Завершение: 1-й двор Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели, кроме вторника (выходной) с 09:00 -09:30. В остальное время - по договоренности (напишите мне, пожалуйста, если будет свободное время, то мы можем договориться)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Билеты во Дворец оплачиваются дополнительно: 2400 лир со взрослого человека (около 55 евро)
  • Прошу заранее билеты не приобретать во избежание очередей билеты приобретаются Гидом по такой же цене, как в кассах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алина
15 июн 2025
Мы не ошиблись в том, что приобрели экскурсию во Дворец Топкапы., иначе не получили бы полного представления об этом месте. Благодаря Елене мы узнали много интересных фактов не только из
читать дальше

истории Турции, Стамбула, правления султанов, но и об особенностях жизни гарема, быта турков. Елена ответила на все интересующие нас вопросы. Накануне проведения экскурсии помогла разобраться с тем, как добраться к месту встречи. В дальнейшем дала несколько советов о том, где можно вкусно поесть и выпить хороший турецкий кофе. Спасибо, рекомендую!

Входит в следующие категории Стамбула

