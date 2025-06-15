Откройте для себя величественный дворец Стамбула, где собраны сокровища веков! Узнайте о жизни гарема и его наложниц, стремящихся к власти, о загадочных евнухах, играющих ключевую роль во дворце, и о падишахе, которому угрожали постоянные опасности. Погрузитесь в этот мир роскоши и интриг!
Описание экскурсии
Тайны дворца Стамбула: жизнь гарема, евнухов и падишаха Один из самых восхитительных дворцов Стамбула, где великолепие веков собрано в его коллекциях, предлагает уникальное погружение в мир султанского величия. Я раскрою вам три увлекательные темы: начнем с гарема и его прекрасных наложниц, которые жили в своих покоях и стремились стать фаворитками султана, преодолевая множество испытаний, чтобы оказать влияние на падишаха. Затем мы узнаем, кто такие евнухи, как они подразделялись во дворце и какую роль играли в жизни султанского двора. Наконец, мы заглянем в жизнь падишаха и рассмотрим опасности, которые подстерегали самого главного человека в империи. Важная информация:
Билеты во Дворец оплачиваются дополнительно: 2400 лир со взрослого человека (около 55 евро) • Прошу заранее билеты не приобретать во избежание очередей; билеты приобретаются Гидом по такой же цене, как в кассах.
Все дни недели, кроме вторника (выходной) с 09:00 -09:30. В остальное время - по договоренности (напишите мне, пожалуйста, если будет свободное время, то мы можем договориться)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Четыре двора
- Трое великолепных ворот
- Гарем
- Сокровищница
- Зал со священными реликвиями
- Три великолепные обзорные площадки
- Мраморное море
- Пролив Босфор
- Залив Золотой Рог
- Павильоны послов
- Багдадский и Ереванский павильоны Мурада Кровавого 17 века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты во дворец Топкапы - 2400 лир (около 55 евро) с человека
- Напитки
- Еда
- Сувениры
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около фонтана Ахмеда 3 (фонтан в виде строения)
Завершение: 1-й двор Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели, кроме вторника (выходной) с 09:00 -09:30. В остальное время - по договоренности (напишите мне, пожалуйста, если будет свободное время, то мы можем договориться)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты во Дворец оплачиваются дополнительно: 2400 лир со взрослого человека (около 55 евро)
- Прошу заранее билеты не приобретать во избежание очередей билеты приобретаются Гидом по такой же цене, как в кассах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
15 июн 2025
Мы не ошиблись в том, что приобрели экскурсию во Дворец Топкапы., иначе не получили бы полного представления об этом месте. Благодаря Елене мы узнали много интересных фактов не только из
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборДворец Топкапы: восход и падение Османской империи
Пройти по следам султанов и теням гарема
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 14:30
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы + гарем
Погрузитесь в мир османских султанов и их гарема. Узнайте о женщинах, которые влияли на политику, и откройте для себя секреты их жизни
Начало: Возле дворца Топкапы
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Дворец Топкапы: путь султанов
Погрузитесь в атмосферу величия, прогуливаясь по садам и залам дворца Топкапы. Узнайте секреты гарема и насладитесь роскошью султанских покоев
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека