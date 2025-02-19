Поговорим о том, как маленькое государство превратилось в грозную Османскую империю, в подходящем месте — резиденции султанов. Но политика будет интересовать нас меньше, чем истории личной жизни правителей. За ними мы отправимся в гарем.
Проследим путь женщин от наложниц до титула Валиде, определим роль евнухов в системе и обсудим увлечения фавориток: от бизнеса до магии.
Проследим путь женщин от наложниц до титула Валиде, определим роль евнухов в системе и обсудим увлечения фавориток: от бизнеса до магии.
Описание экскурсии
- Парламент, где проводили собрания министры и визиры Османской империи
- Эндерун — высшее учебное заведение Османской империи, где готовили будущих дипломатов и губернаторов
- Резиденция султанов, где правители проводили досуг. Увидим религиозные артефакты, принадлежавшие пророку Мухаммеду, Моисею и Аврааму
- Гарем. Осмотрим покои, где жили наложницы султана, посетим общежитие евнухов и апартаменты матери султана — Валиде
- Особняки султанов: Меджидие, Ереванский и Багдадский. Поговорим, чем они различаются и кто в них жил.
Вы узнаете:
- об административной системе Османской империи и законах Шариата
- отборе девушек из разных стран в гарем и сложностях, которые их здесь ожидали
- на что шли наложницы, чтобы получить звание Валиде
- о назначении евнухов и янычар
- женщинах, оказавших большое влияние на политику империи (Хюррем, Нурбану, Кесем, Хатидже и Турхан-султан
- наложницах, занимавшихся бизнесом, благотворительностью и магией
и многом другом!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир с чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 98 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
TATYANA
19 фев 2025
Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, вдохновенно,с душой. Были с подругой. Дворец Топкапы+ Гарем. Слушали как завараженные. отвечает на все вопросы. было жаль расставаться. Айдын провел у нас две экскурсии. и ни одного сожаления о проведенном времени качесве и колличестве информации. Огромная благодарность!
И
Ирина
7 фев 2025
Экскурсию проводил гид Али. До этого были на экскурсии 7 лет назад. Было большое количество людей. Половину информации просто не было слышно. Ну вот спустя время еще раз посетили экскурсию и у нас она оказалась индивидуальной. Самое главное интересная подача материала. Чувство юмора, что важно. Погода порадовала. Время на экскурсии провели больше положенного. Однозначно советую гида Али!
Вера
12 янв 2025
Нам очень понравилось - Айдын отлично и нескучно рассказывал, посмотрели и дворец, и гарем, узнали много интересного о жизни в прошлые времена! Три часа пролетели незаметно! Организация на высоте - накануне Айдын написал о месте встречи, и даже начали чуть раньше! Всем советую посмотреть дворец именно с гидом -самому очень просто запутаться и заблудиться в этой огромной территории.
О
Ольга
3 янв 2025
Экскурсия прошла отлично! Много информации, столько красивого внутри, просто ах, но столько еще нужно атреставрировать.
Желаю процветания!
Желаю процветания!
Похожие экскурсии из Стамбула
Билеты
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:30
Сегодня в 09:30
19 мар в 09:30
€45 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Откройте тайны Османской империи в дворце Топкапы. Узнайте о правлении Сулеймана I и жизни гарема, насладитесь видами на Босфор
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
19 мар в 09:00
€45 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
Сегодня в 09:00
19 мар в 09:00
€149
€165 за всё до 4 чел.