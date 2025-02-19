TATYANA Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, вдохновенно,с душой. Были с подругой. Дворец Топкапы+ Гарем. Слушали как завараженные. отвечает на все вопросы. было жаль расставаться. Айдын провел у нас две экскурсии. и ни одного сожаления о проведенном времени качесве и колличестве информации. Огромная благодарность!

И Ирина Экскурсию проводил гид Али. До этого были на экскурсии 7 лет назад. Было большое количество людей. Половину информации просто не было слышно. Ну вот спустя время еще раз посетили экскурсию и у нас она оказалась индивидуальной. Самое главное интересная подача материала. Чувство юмора, что важно. Погода порадовала. Время на экскурсии провели больше положенного. Однозначно советую гида Али!

Вера Нам очень понравилось - Айдын отлично и нескучно рассказывал, посмотрели и дворец, и гарем, узнали много интересного о жизни в прошлые времена! Три часа пролетели незаметно! Организация на высоте - накануне Айдын написал о месте встречи, и даже начали чуть раньше! Всем советую посмотреть дворец именно с гидом -самому очень просто запутаться и заблудиться в этой огромной территории.