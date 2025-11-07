читать дальше

гарема, заседания Дивана и роскошь султанских покоев. Ислам с такой любовью и знанием деталей рассказывал о каждом уголке дворца, что сложнейшая история Османской империи стала понятной и захватывающей.

А также отдельная благодарность за то, что был идеально организован маршрут: мы избежали самых больших очередей и увидели все ключевые места в максимально комфортном темпе.

· Отвечал на все вопросы: ни один наш вопрос, даже самый каверзный, не остался без подробного и интересного ответа.



Эта экскурсия стала абсолютным хитом нашей поездки в Стамбул. Однозначно рекомендую Ислама как лучшего проводника в мир Топкапы! Если хотите не "пробежаться по залам", а прочувствовать дух истории — вам точно к нему!