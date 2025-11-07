Топкапы — это не музей в классическом смысле, а целый дворцовый город с садами, павильонами и внутренними дворами.
Вы увидите, как был устроен быт султанов, где решались государственные дела, жили женщины гарема и хранились сокровища. Экскурсия подарит вам взгляд на Османскую империю изнутри — через архитектуру, детали и истории.
Описание экскурсии
- Вы услышите историю одного из самых загадочных мест Стамбула и мысленно перенесётесь в 15 век, когда султан Мехмед II Завоеватель сделал дворец своей официальной резиденцией и центром управления империей
- Полюбуетесь редким видом на город с террас дворца, ведь Топкапы расположен на мысе, где сходятся Босфор, Мраморное море и Золотой Рог
- Познакомитесь с внутренним пространством дворца, которое разделено на три двора с воротами, фонтанами, садами и роскошными павильонами
А ещё:
- Рассмотрите реликвии музейных залов дворца: меч пророка Мухаммеда, изумрудные троны, мозаичные стихи из Корана, ювелирные украшения
- Пройдёте через узкие коридоры и богато украшенные покои гарема
- Узнаете, что представлял собой скрытый мир, где жили матери султанов, жёны, наложницы и евнухи
- Выясните, какие правила здесь соблюдали, какая была иерархия, какие интриги плели
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: 2000–2400 лир за чел. (в зависимости от сезона)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Soğuk Çeşme sk
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
İstanbul — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1750 туристов
Приветствуйте! Я Ислам, официальный гид Министерства Туризма и Культуры Турции, проживаю в Стамбуле. Меня влечёт глубокая страсть к истории и культурному богатству этого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
7 ноя 2025
Не экскурсия, а путешествие во времени! Огромная благодарность нашему гиду Исламу. Это был не просто пересказ сухих фактов, а настоящее погружение в эпоху османских султанов.
М
Мария
1 ноя 2025
Дворец Топкапы - это вторая экскурсия, которую мы посещали с Исламом. На мой взгляд, это одна из экскурсий, впечатление от которой сильно зависит от мастерства экскурсовода!
Андрей
31 окт 2025
Экскурсия в дворец Топкапы — это потрясающее и познавательное путешествие! Гид Ислам обладает отличной подготовкой, пунктуальностью и терпением. Он рассказывают историю живо, с интересными фактами и аналогиями, учитывая интересы группы. Атмосфера дружеская и комфортная — 3 часа прогулки по дворцу пролетают незаметно. Нам очень понравилось, рекомендуем безоговорочно и планируем возвращаться только к этому гиду!
В
Вячеслав
27 окт 2025
Еще до начало экскурсии Гид связался с нами по переписке, уточнили время и место встречи. Помог с получением льготного билета. В ходе экскурсии давал дополнительные пояснения и приводил аналогии других событий которые касались по теме экскурсии. Экскурсия была построена с учётом возрастного интереса группы, время пролетело незаметно.
Елена
2 июл 2025
Нам повезло на 100%! 1. кто то не пришел и экскурсия была для нас четверых. 2. Все прошло в дружеской атмосфере, как будто знаем др. др. много лет. Ислам хороший
Anastasiya
5 июн 2025
Было здорово! Позновательно, захватывающе, и очень комфортно в общении с гидом. Очень понравилась подготовка гида к экскурсии: техника, пунктуальность и его настроение🥰 Особенно хочу поблагодарить за терпение! Очень рекомендую!!!
Входит в следующие категории Стамбула
