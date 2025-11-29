Вас встретят сразу после прилёта в аэропорту Стамбула и с комфортом довезут на Mercedes Vito по любому адресу в центральных районах города. Все нюансы поездки учтены, возможна перевозка с детьми. Оформите бронь заранее и забудьте о хлопотах с трансфером.
Описание трансферВстреча и трансфер без забот Вас встретят по прилёте в международном аэропорту Стамбула и отвезут до любой точки в исторических или модных районах города, включая Султанахмет, Фатих, Таксим, Бешикташ и другие. Просто укажите номер рейса, адрес и имена пассажиров — всё остальное организуем мы. Комфорт и гибкость Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях Mercedes разной комплектации — выберите подходящий вариант, а водителю заранее сообщите пожелания по детским креслам. При оплате наличными в валюте подготовьте точную сумму — водитель не сможет дать сдачу. Все детали учтены Включено ожидание вашего прилёта, трансфер возможен из любого городского аэропорта. Если ваш отель расположен в зоне с ограничением для авто, посадка и высадка будет на ближайшей доступной точке. Забота о вашем комфорте — наш приоритет. Важная информация:
- Стоимость трансфера указана в одну сторону. Для обратного трансфера просьба бронировать отдельный заказ.
- При оплате в валюте наличными, пожалуйста, подготовьте точную сумму. Водитель не имеет при себе сдачу.
- Если потребуются детские кресла — сообщите нам заранее.
Ежедневно, 24/7
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на Mercedes Benz Vito
- Услуги водителя
- Ожидание в течение 2 часов в аэропорту
Что не входит в цену
- Трансфер из аэропорта SAW + €20
- Комплектация авто Vito Custom + €10, Vito Premium + €30, V-class + €70, E-class + €200, S-class + €400
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту или у отеля
Завершение: Sultanahmet meydani, 23 sk
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 24/7
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
