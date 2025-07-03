Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мистическую Цистерну Базилика — скрытое подземное водохранилище, которое напоминает величественный дворец.
Описание билетаСпуститесь в одно из самых загадочных мест Стамбула — базилику Еребатан, или Цистерну Базилика. Здесь, в подземном водохранилище, освещенном мягким светом, вы сможете насладиться атмосферой таинственности, наблюдая за рыбами, плавающими в темных водах. Особое внимание привлекает гигантская каменная голова Медузы Горгоны, которая добавляет загадочности этому месту. Цистерна была построена в IV веке и расширена в 532 году. Во времена Византии она служила городским водохранилищем. Полюбуйтесь архитектурой, обратите внимание на 36 величественных колонн и погрузитесь в историю этого завораживающего сооружения, перемещаясь по его интригующим пространствам.
- по ссылке картами Visa, Master.
- Card, American Express; - наличными у нас в офисе в Стамбуле. Билеты действительны в течение 1 дня с 9:00 до 18:30.
Ежедневно 9:00-18:00
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Янна
3 июл 2025
Отвратительный впечатления об организации, гида просто не пришёл, пришлось связаться с представителем спутника, переносить время, самим ходить в офис за билетами
Я
Ярослава
31 мая 2025
Отличное место. Если вы в Стамбуле, обязательно посетите
м
маша
31 мая 2025
Обязательно посетите в Стамбуле! Внутри приятно и прохладно, особенно в жаркий день. Красивое освещение сделано!
И
Игорь
30 окт 2024
Восхитительное место
о
оксана
8 июл 2024
Немного дороговато, но в целом неплохо.
