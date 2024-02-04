Секреты дворца Топкапы
Групповая экскурсия в Стамбуле

Побывать в одном из богатейших музеев мира и прикоснуться к истории Османской империи в мини-группе

5
1 отзыв
Совершите путешествие в прошлое и узнайте, как жили султаны и их гаремы в период расцвета могущественной Османской империи! Мы с вами не просто погуляем по залам дворца, но и поговорим о его истории, именитых владельцах, событиях, которые здесь происходили.

Обсудим и «Великолепный век»: вы поймёте, что в сериале соответствует действительности, а что — нет.
Секреты дворца Топкапы
Секреты дворца Топкапы
Секреты дворца Топкапы
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На этой экскурсии вы:

  • Окунётесь в историю Османской империи и разберётесь в принципах функционирования дворца.
  • Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй.
  • Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты.
  • Выясните подробности из жизни султанов, которые жили здесь в период расцвета империи и оставили незабываемый след в истории Османского государства.
  • Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век».
  • Узнаете, как отбирали девушек в гарем и чем они там занимались и чем отличались чёрные евнухи от белых.
  • Разберётесь, как выбирали янычаров и будущих чиновников при Османской империи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно.
  • Для ребёнка необходим документ, подтверждающий возраст.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алла
4 фев 2024
Я в восторге от экскурсии! 3 часа на одном дыхании! Прошли всё, что можно было, где хотелось подольше побыть-задерживались. Рашид-супер профессионал! Безумно интересно и легко он преподнёс огромный объем информации и что удивительно, почти все осталось в памяти!
Я всем рекомендую и сама обязательно обращусь снова, тк история -это океан, а Рашид в нем, как рыба в воде))))
Благодарю🧡

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