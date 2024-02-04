Я в восторге от экскурсии! 3 часа на одном дыхании! Прошли всё, что можно было, где хотелось подольше побыть-задерживались. Рашид-супер профессионал! Безумно интересно и легко он преподнёс огромный объем информации и что удивительно, почти все осталось в памяти!

Я всем рекомендую и сама обязательно обращусь снова, тк история -это океан, а Рашид в нем, как рыба в воде))))

Благодарю🧡