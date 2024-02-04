Побывать в одном из богатейших музеев мира и прикоснуться к истории Османской империи в мини-группе
Совершите путешествие в прошлое и узнайте, как жили султаны и их гаремы в период расцвета могущественной Османской империи! Мы с вами не просто погуляем по залам дворца, но и поговорим о его истории, именитых владельцах, событиях, которые здесь происходили.
Обсудим и «Великолепный век»: вы поймёте, что в сериале соответствует действительности, а что — нет.
Обсудим и «Великолепный век»: вы поймёте, что в сериале соответствует действительности, а что — нет.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На этой экскурсии вы:
- Окунётесь в историю Османской империи и разберётесь в принципах функционирования дворца.
- Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй.
- Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты.
- Выясните подробности из жизни султанов, которые жили здесь в период расцвета империи и оставили незабываемый след в истории Османского государства.
- Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век».
- Узнаете, как отбирали девушек в гарем и чем они там занимались и чем отличались чёрные евнухи от белых.
- Разберётесь, как выбирали янычаров и будущих чиновников при Османской империи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно.
- Для ребёнка необходим документ, подтверждающий возраст.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дворца Топкапы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 131 туриста
Меня зовут Рашид, я представляю команду лицензированных гидов. Мы относимся к путешественникам как к любимым друзьям, проводим экскурсии весело и с юмором. С радостью познакомим вас с удивительным Стамбулом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алла
4 фев 2024
Я в восторге от экскурсии! 3 часа на одном дыхании! Прошли всё, что можно было, где хотелось подольше побыть-задерживались. Рашид-супер профессионал! Безумно интересно и легко он преподнёс огромный объем информации и что удивительно, почти все осталось в памяти!
Я всем рекомендую и сама обязательно обращусь снова, тк история -это океан, а Рашид в нем, как рыба в воде))))
Благодарю🧡
Я всем рекомендую и сама обязательно обращусь снова, тк история -это океан, а Рашид в нем, как рыба в воде))))
Благодарю🧡
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