Экскурсии по подземельям и пещерам Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Стамбуле, цены от €77, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Стамбул
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
9 отзывов
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Подземный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подземный Стамбул
Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
257232 за всё до 10 чел.
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
77 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
    Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
    Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
  • Р
    Роман
    3 апреля 2024
    Подземный Стамбул
    Инна и Эрен отлично провели экскурсию и ответили на все наши вопросы! Спасибо ребятам!
  • В
    Владимир
    10 ноября 2021
    Все дороги ведут в Стамбул
    Ксении только высшая оценка! Человек улыбчивый, спокойный, доброжелательный, деликатный, да еще и сертифицированный гид. )) Хороший маршрут, все в меру,
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    куча интересных фактов - и время пролетает незаметно. Еще и кофе с булочкой на привале скрасят всё вокруг. )) Вобщем, экскурсия с душой. Рекомендую однозначно для первого знакомства с городом.

  • Е
    Евгенй
    7 ноября 2021
    Все дороги ведут в Стамбул
    Очень уютно и приятно проходит с Ксенией любая экскурсия. Более того она помогает с составлением планом вашего отдыха с указанием локаций и маршрутов мест Куда Вы не успели добраться с ней. Огромное спасибо.
  • Р
    Рамиль
    5 сентября 2021
    Все дороги ведут в Стамбул
    Ксения, прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Глубоко знает предмет и много интересных оригинальных нюансов, касающихся разных сторон жизни стамбула разных эпох, государств и культур. Особенно отмечу экскурсию по гарему, это было великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 280 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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