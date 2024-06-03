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Билеты
3.5 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Подземный Стамбул
Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
257€232 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
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Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Подземные»
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