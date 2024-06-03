Инна и Эрен отлично провели экскурсию и ответили на все наши вопросы! Спасибо ребятам!

Ксении только высшая оценка! Человек улыбчивый, спокойный, доброжелательный, деликатный, да еще и сертифицированный гид. )) Хороший маршрут, все в меру,

куча интересных фактов - и время пролетает незаметно. Еще и кофе с булочкой на привале скрасят всё вокруг. )) Вобщем, экскурсия с душой. Рекомендую однозначно для первого знакомства с городом.

Е Евгенй

Очень уютно и приятно проходит с Ксенией любая экскурсия. Более того она помогает с составлением планом вашего отдыха с указанием локаций и маршрутов мест Куда Вы не успели добраться с ней. Огромное спасибо.