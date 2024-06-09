Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны предметы, составляющие неотъемлемую часть повседневной жизни.
Насладитесь видом на Босфор из нашего ресторана, расположенного в Эмирганской роще, и посетите выставку «ТюльпаноМания».
Насладитесь видом на Босфор из нашего ресторана, расположенного в Эмирганской роще, и посетите выставку «ТюльпаноМания».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 20:00, 21:00
Описание билета
Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны рельефы, узоры, миниатюры, вышивка, иллюминация и документы Лале, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Насладитесь уникальным видом на Босфор в ресторане, расположенном в Эмирганской роще, зеленой и умиротворяющей. Отправьтесь в путешествие по истории и искусству в уникально спокойной обстановке прямо рядом с городом.
Также вас ждут работы 41-летнего художника-керамиста Исмаила Йигита и выставка Tulipo
Mania. Важная информация: Срок действия билета — 10 дней с момента первого использования.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+)
|€3
|Детский (6 лет и младше)
|€1.50
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Англоговорящий гид
Что не входит в цену
- Любые дополнительные услуги, сувениры
- Трансфер от/до отеля
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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