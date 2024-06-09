Билет в Стамбульский музей тюльпанов

Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны предметы, составляющие неотъемлемую часть повседневной жизни.

Насладитесь видом на Босфор из нашего ресторана, расположенного в Эмирганской роще, и посетите выставку «ТюльпаноМания».
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 20:00, 21:00

Описание билета

Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны рельефы, узоры, миниатюры, вышивка, иллюминация и документы Лале, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Насладитесь уникальным видом на Босфор в ресторане, расположенном в Эмирганской роще, зеленой и умиротворяющей. Отправьтесь в путешествие по истории и искусству в уникально спокойной обстановке прямо рядом с городом.
Также вас ждут работы 41-летнего художника-керамиста Исмаила Йигита и выставка Tulipo
Mania. Важная информация: Срок действия билета — 10 дней с момента первого использования.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (7+)€3
Детский (6 лет и младше)€1.50

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет
  • Англоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Любые дополнительные услуги, сувениры
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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