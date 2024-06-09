Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны рельефы, узоры, миниатюры, вышивка, иллюминация и документы Лале, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Насладитесь уникальным видом на Босфор в ресторане, расположенном в Эмирганской роще, зеленой и умиротворяющей. Отправьтесь в путешествие по истории и искусству в уникально спокойной обстановке прямо рядом с городом.

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