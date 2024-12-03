Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Стамбуле, цены от €3. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 7 дней Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего... «Заглянете в музей изделий из минерала, который добывают только в Эскишехире, и музей первого автомобиля местного производства» € 780 за человека 10 дней Билет в Стамбульский музей тюльпанов Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer «Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны рельефы, узоры, миниатюры, вышивка, иллюминация и документы Лале, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни» € 3 за билет 5 дней Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи Побывать в Музее хаммама, посетить Галатапорт и познакомиться с турецкими арт-кластерами Начало: Стамбул, 17:00 «Турция может похвастаться не только величественными историческими зданиями, но и увлекательными музеями и впечатляющим стрит-артом» € 550 за человека Все туры Стамбула

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музеи»

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