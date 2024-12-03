7 дней
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
«Заглянете в музей изделий из минерала, который добывают только в Эскишехире, и музей первого автомобиля местного производства»
3 дек в 10:00
€780 за человека
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
«Откройте для себя крупнейший в мире Музей тюльпанов, в котором собраны рельефы, узоры, миниатюры, вышивка, иллюминация и документы Лале, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни»
Завтра в 10:00
21 окт в 10:00
€3 за билет
5 дней
Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи
Побывать в Музее хаммама, посетить Галатапорт и познакомиться с турецкими арт-кластерами
Начало: Стамбул, 17:00
«Турция может похвастаться не только величественными историческими зданиями, но и увлекательными музеями и впечатляющим стрит-артом»
31 окт в 17:00
€550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музеи»
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