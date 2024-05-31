Откройте для себя великолепный дворец Долмабахче простым способом с билетами без очереди и аудиогидом. Вы полюбуетесь потрясающим видом на город и Босфор из дворцового сада, погрузитесь в историю дворца с аудиогидом, исследуете красивые произведения искусства и замечательную архитектуру, а также посетите секцию Гарема, включенную в билет.

Описание билета

Попрощайтесь с длинными очередями за билетами: вас беспрепятственно проведутво дворец. Отправьтесь в увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче с билетами без очереди и аудиогидом. Окунитесь в мир древней Османской империи, исследуя дворцовые ворота и сады. Совершите путешествие по многовековой истории империи, восхищаясь многовековым искусством и архитектурой. Откройте для себя коллекции дворца в удобном для вас темпе, включая потрясающую архитектуру и удивительную историю. Аудиогид расскажет об интригующей жизни султанов и королев. Не упустите шанс насладиться панорамным видом на город и Босфор перед завершением визита. Важная информация: Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, чтобы получить аудиогид.