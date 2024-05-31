Откройте для себя великолепный дворец Долмабахче простым способом с билетами без очереди и аудиогидом.
Вы полюбуетесь потрясающим видом на город и Босфор из дворцового сада, погрузитесь в историю дворца с аудиогидом, исследуете красивые произведения искусства и замечательную архитектуру, а также посетите секцию Гарема, включенную в билет.
Вы полюбуетесь потрясающим видом на город и Босфор из дворцового сада, погрузитесь в историю дворца с аудиогидом, исследуете красивые произведения искусства и замечательную архитектуру, а также посетите секцию Гарема, включенную в билет.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание билета
Попрощайтесь с длинными очередями за билетами: вас беспрепятственно проведутво дворец. Отправьтесь в увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче с билетами без очереди и аудиогидом. Окунитесь в мир древней Османской империи, исследуя дворцовые ворота и сады. Совершите путешествие по многовековой истории империи, восхищаясь многовековым искусством и архитектурой. Откройте для себя коллекции дворца в удобном для вас темпе, включая потрясающую архитектуру и удивительную историю. Аудиогид расскажет об интригующей жизни султанов и королев. Не упустите шанс насладиться панорамным видом на город и Босфор перед завершением визита. Важная информация: Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, чтобы получить аудиогид.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+)
|€43
|Детский (6 лет и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение сада дворца Долмабахче
- Посещение секции Селамлик во дворце Долмабахче
- Посещение Гарема дворца Долмабахче
- Устройство с аудиогидом
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Гид
Место начала и завершения?
Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
- Чтобы получить аудиогид
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 мая 2024
И
Игорь
20 апр 2024
Все началось вовремя. Билеты мы получили быстро. Очень дружелюбный гид. Хорошо организовано.
Д
Диана
20 апр 2024
Когда я приехала, не увидела группу у часов, что заставило меня немного запаниковать, но, возможно, это была моя вина, поскольку я прибыла вовремя, а не на 10 минут раньше из-за
А
Антон
13 апр 2024
Хорошо, что после экскурсии есть свободное время.
О
Олег
11 апр 2024
Хорошо было пройти без очереди, иначе было бы очень сложно
И
Инна
23 мар 2024
Обязательно посетите, когда будете в Стамбуле, гид вначале рассказал интересную информацию об истории дворца и Стамбула в целом. Это было самым ярким моментом. Аудио слишком долгое, но дворец прекрасно сохранился, а виды на реку потрясающие.
О
Ольга
9 мар 2024
Тур был хороший, но довольно короткий. Гид, казалось, знал, о чем говорил. Место очень красивое.
Л
Лилия
13 янв 2024
Пунктуальный и точный гид, подробно объясняющий историю здания. Внутри мы продолжили путь с аудиогидом.
Н
Николай
28 дек 2023
Гид был замечательным, вежливым и информативным. На «Гарем» у вас есть всего 30 минут, а этого недостаточно. Экскурсия нам понравилась, своих денег она стоила, рекомендую (если все-таки пойдете, возьмите аудиоустройство, там есть интересная информация).
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