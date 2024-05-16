Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона. Вы погрузитесь в атмосферу древней Османской империи, прогуливаясь через ворота музея и сады, внимательно рассмотрите многовековое искусство и архитектуру музея. Посетите вечные коллекции дворца, гарем в удобном для вас темпе и поближе познакомьтесь с удивительными королевскими драгоценностями и священными реликвиями. Аудиогид поведает о жизни султанов и королев. А перед завершением визита вы сможете насладиться потрясающим видом на город и Босфор из дворца. Важная информация:

Несмотря на то, что вам не придется стоять в очереди за билетами, существует обязательная проверка безопасности, которая в высокий сезон может занять до 10 минут.

Обратите внимание, что это не экскурсия. Вы встретитесь только с сопровождающим, который предоставит билеты.

• Для загрузки приложения требуется Интернет, но для его использования не требуется Интернет после загрузки. Возьмите с собой:

Наушники • Скачанное приложение • Заряженный смартфон.