Предлагаем приобрести комбинированный билет, который позволит вам осмотреть как дворец Топкапы, так и музей-гарем. Вы сможете исследовать их самостоятельно, оставаясь внутри столько, сколько пожелаете. А благодаря аудиогиду вы узнаете историю Османской империи и самого дворца.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание билета
Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона. Вы погрузитесь в атмосферу древней Османской империи, прогуливаясь через ворота музея и сады, внимательно рассмотрите многовековое искусство и архитектуру музея. Посетите вечные коллекции дворца, гарем в удобном для вас темпе и поближе познакомьтесь с удивительными королевскими драгоценностями и священными реликвиями. Аудиогид поведает о жизни султанов и королев. А перед завершением визита вы сможете насладиться потрясающим видом на город и Босфор из дворца. Важная информация:
- Несмотря на то, что вам не придется стоять в очереди за билетами, существует обязательная проверка безопасности, которая в высокий сезон может занять до 10 минут.
- Обратите внимание, что это не экскурсия. Вы встретитесь только с сопровождающим, который предоставит билеты.
• Для загрузки приложения требуется Интернет, но для его использования не требуется Интернет после загрузки. Возьмите с собой:
Наушники • Скачанное приложение • Заряженный смартфон.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождающий
- Дворец Топкапы: билет без очереди
- Билет в музей Гарем без очереди
- Приложение аудиогид (доступно на 9 языках)
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Несмотря на то, что вам не придется стоять в очереди за билетами, существует обязательная проверка безопасности, которая в высокий сезон может занять до 10 минут
- Обратите внимание, что это не экскурсия. Вы встретитесь только с сопровождающим, который предоставит билеты
- Для загрузки приложения требуется Интернет, но для его использования не требуется Интернет после загрузки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yury
16 мая 2024
А
Александра
26 апр 2024
К сожалению, аудиогид так и не заработал…
О
Олег
26 апр 2024
Гид бесполезен, он просто позволяет вам войти во дворец.
К
Кристина
24 апр 2024
Отлично, гид рассказал нам о дворце и о том, что мы должны увидеть внутри, т. е. Казначейство, оружейная палата и т. д.
К
Ксения
24 апр 2024
Мы забронировали билет для того, чтобы избежать длинных очередей во дворце. К сожалению, не работал аудиогид. Как уже говорилось, мы заранее скачали экскурсию, но в самом дворце ее не удалось загрузить, а информация в приложении не соответствовала названиям во дворце, поэтому пришлось долго искать.
М
Мария
24 апр 2024
Мы не использовали аудиогид, так как приходилось его регулярно перезапускать, а он не следит за вашим передвижением.
К
Карина
22 апр 2024
Красивое место с богатой историей. Очень-очень многолюдно, но этого и следовало ожидать в таком популярном (по уважительной причине) месте.
А
Анна
21 апр 2024
Отличное соотношение цены и качества. Гарем определенно того стоит.
Я
Ярослав
19 апр 2024
Очень интересно из-за византийской истории и архитектуры.
В
Валерия
18 апр 2024
Все очень хорошо, но цена завышена.
И
Ирина
5 ноя 2023
На месте встречи вы увидите гидов. Они находятся внутри кафе Топкапы, возле билетной кассы. Они носят значки. Это не экскурсия. Гид выступает в роли вашего сопровождающего только для того, чтобы
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