1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€420 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за человека
Билеты
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€3 за билет
Последние отзывы на туры
- MMarina15 мая 2024Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
- ООльга28 апреля 2024Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
- ИИрина15 апреля 2024Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
- ФФилимонов12 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
- ННикифоров11 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеРаньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
- ССоколов10 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 3 до 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2024 год по теме «Необычные», 42 ⭐ отзыва, цены от €3. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август