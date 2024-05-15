Необычные туры по Стамбулу

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Стамбуле, цены от €3. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
2 дня
42 отзыва
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
420 за человека
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за человека
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Билеты
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 за билет

Последние отзывы на туры

  • M
    Marina
    15 мая 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
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    осуществиться)) Спасибо большое Насте за организацию поездки, она составила подробную программу, оперативно купила билеты, организовала трансферы, забронировала отель (очень классный кстати) К сожалению, я не смогла полетать на шаре(из-за погоды шары не поднимались в небо, но каппадокия это очень красивый край. В тур входили две экскурсии, обе интересные А сам город Гёреме необыкновенно уютный Рекомендую всем посетить лично

  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
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    Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!

  • Ф
    Филимонов
    12 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Добрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
  • Н
    Никифоров
    11 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Раньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
  • С
    Соколов
    10 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Добрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
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    угощали перекусами и напитками, приятный бонус. Посетили прекрасную каппадокию и по пути заезжали на лаванду. Море фотографий и позитива. Спасибо за организацию

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
  2. Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
  3. Билет в Стамбульский музей тюльпанов
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Голубая мечеть
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 3 до 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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