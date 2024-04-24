Это не экскурсия.

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Базилика закрыта для посетителей с 18:30 до 19:30 в связи с подготовкой к мероприятию, требуется дополнительный входной билет.

Дети до 5 лет могут войти в Базилику бесплатно при наличии действительного удостоверения личности, но их должен сопровождать взрослый.

По соображениям безопасности детям до 15 лет вход без родителей запрещен.

Влажность внутри Цистерны составляет 96%, поэтому с потолка капает вода, что может повредить электронные устройства.

Посетителям, чувствительным к высокой влажности или низкому уровню освещенности, следует опасаться потенциальных проблем со здоровьем.

Опираться или сидеть на перилах опасно и запрещено.

Запрещено входить в воду в Цистерне, прикасаться к монетам желаний.

Вход в Цистерну с режущими, горящими инструментами или оружием запрещен.

Откройте для себя скрытую жемчужину Стамбула — Цистерну Базилика, шедевр византийской инженерной мысли, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом. Узнайте, как это подземное чудо было спроектировано для удовлетворения потребностей Константинополя в воде. Прогуляйтесь по огромному пространству, освещенному мягкими огнями, которые танцуют на поверхности воды, создавая завораживающую атмосферу. Совершите увлекательное путешествие в глубь истории с подробными повествованиями и историческим контекстом из аудиогида. Полюбуйтесь 336 мраморными колоннами, поднимающимися из глубины, каждая из которых рассказывает историю прошлых цивилизаций. Среди них можно увидеть загадочные головы Медуз, происхождение которых окутано тайнами и мифами. Ночью наслаждайтесь музыкальными изысками на концертах-сюрпризах в определенные вечера с 19:30 до 22:00. Важная информация: