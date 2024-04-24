Посетите стамбульскую Цистерну Базилика — подземный резервуар с загадочной атмосферой.
Исследуйте головы Медуз, мраморные колонны и безмятежные воды с помощью цифрового аудиогида и билетов без очереди.
Исследуйте головы Медуз, мраморные колонны и безмятежные воды с помощью цифрового аудиогида и билетов без очереди.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание билета
Откройте для себя скрытую жемчужину Стамбула — Цистерну Базилика, шедевр византийской инженерной мысли, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом. Узнайте, как это подземное чудо было спроектировано для удовлетворения потребностей Константинополя в воде. Прогуляйтесь по огромному пространству, освещенному мягкими огнями, которые танцуют на поверхности воды, создавая завораживающую атмосферу. Совершите увлекательное путешествие в глубь истории с подробными повествованиями и историческим контекстом из аудиогида. Полюбуйтесь 336 мраморными колоннами, поднимающимися из глубины, каждая из которых рассказывает историю прошлых цивилизаций. Среди них можно увидеть загадочные головы Медуз, происхождение которых окутано тайнами и мифами. Ночью наслаждайтесь музыкальными изысками на концертах-сюрпризах в определенные вечера с 19:30 до 22:00. Важная информация:
- Это не экскурсия.
- Вы получите письмо по почте и в Whats.
- App, содержащее ваши билеты с QR-кодами от поставщика услуг.
- Базилика закрыта для посетителей с 18:30 до 19:30 в связи с подготовкой к мероприятию, требуется дополнительный входной билет.
- Дети до 5 лет могут войти в Базилику бесплатно при наличии действительного удостоверения личности, но их должен сопровождать взрослый.
- По соображениям безопасности детям до 15 лет вход без родителей запрещен.
- Влажность внутри Цистерны составляет 96%, поэтому с потолка капает вода, что может повредить электронные устройства.
- Посетителям, чувствительным к высокой влажности или низкому уровню освещенности, следует опасаться потенциальных проблем со здоровьем.
- Опираться или сидеть на перилах опасно и запрещено.
- Запрещено входить в воду в Цистерне, прикасаться к монетам желаний.
- Вход в Цистерну с режущими, горящими инструментами или оружием запрещен.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Цистерну Базилика
- Доступ без очереди
- Цифровой аудиогид
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Это не экскурсия. Вы получите письмо по почте и в WhatsApp, содержащее ваши билеты с QR-кодами от поставщика услуг
- Базилика закрыта для посетителей с 18:30 до 19:30 в связи с подготовкой к мероприятию, требуется дополнительный входной билет
- Дети до 5 лет могут войти в Базилику бесплатно при наличии действительного удостоверения личности, но их должен сопровождать взрослый
- По соображениям безопасности детям до 15 лет вход без родителей запрещен
- Влажность внутри Цистерны составляет 96%, поэтому с потолка капает вода, что может повредить электронные устройства
- Посетителям, чувствительным к высокой влажности или низкому уровню освещенности, следует опасаться потенциальных проблем со здоровьем
- Опираться или сидеть на перилах опасно и запрещено
- Запрещено входить в воду в Цистерне, прикасаться к монетам желаний
- Вход в Цистерну с режущими, горящими инструментами или оружием запрещен
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
24 апр 2024
Это был невероятный опыт!! Мне не пришлось стоять в очереди на вход, что отлично для тех, у кого мало времени!
Е
Евгений
23 апр 2024
Место атмосферное. Но мне никто не предоставил обещанный цифровой гид.
С
Степан
22 апр 2024
Отличное место
И
Инна
21 апр 2024
Мы купили билеты на 10 минут раньше и смогли миновать очередь.
Ю
Юлия
20 апр 2024
Цена слишком высокая, в остальном стоит посмотреть.
Я
Яна
14 апр 2024
Очень быстрое бронирование, подтверждение и получение билетов) быстрый вход на сайте, без очереди по qr-коду от онлайн-билетов)
И
Ирина
14 апр 2024
Немного дороже, но в очереди придется стоять целую вечность! Были внутри через 5 минут. Впечатляюще и стоит посетить
Н
Наталья
13 апр 2024
Отлично, только звук не работал под землей
А
Андрей
13 апр 2024
Аудиогид можно было бы значительно расширить, он слишком короткий и сухой. Кстати, он не работал, хотя я его уже скачал раньше.
О
Ольга
11 апр 2024
Все прошло ок! Аудиогид не выдали.
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