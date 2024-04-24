Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом

Посетите стамбульскую Цистерну Базилика — подземный резервуар с загадочной атмосферой.

Исследуйте головы Медуз, мраморные колонны и безмятежные воды с помощью цифрового аудиогида и билетов без очереди.
4.7
10 отзывов
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание билета

Откройте для себя скрытую жемчужину Стамбула — Цистерну Базилика, шедевр византийской инженерной мысли, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом. Узнайте, как это подземное чудо было спроектировано для удовлетворения потребностей Константинополя в воде. Прогуляйтесь по огромному пространству, освещенному мягкими огнями, которые танцуют на поверхности воды, создавая завораживающую атмосферу. Совершите увлекательное путешествие в глубь истории с подробными повествованиями и историческим контекстом из аудиогида. Полюбуйтесь 336 мраморными колоннами, поднимающимися из глубины, каждая из которых рассказывает историю прошлых цивилизаций. Среди них можно увидеть загадочные головы Медуз, происхождение которых окутано тайнами и мифами. Ночью наслаждайтесь музыкальными изысками на концертах-сюрпризах в определенные вечера с 19:30 до 22:00. Важная информация:
  • Это не экскурсия.
  • Вы получите письмо по почте и в Whats.
  • App, содержащее ваши билеты с QR-кодами от поставщика услуг.
  • Базилика закрыта для посетителей с 18:30 до 19:30 в связи с подготовкой к мероприятию, требуется дополнительный входной билет.
  • Дети до 5 лет могут войти в Базилику бесплатно при наличии действительного удостоверения личности, но их должен сопровождать взрослый.
  • По соображениям безопасности детям до 15 лет вход без родителей запрещен.
  • Влажность внутри Цистерны составляет 96%, поэтому с потолка капает вода, что может повредить электронные устройства.
  • Посетителям, чувствительным к высокой влажности или низкому уровню освещенности, следует опасаться потенциальных проблем со здоровьем.
  • Опираться или сидеть на перилах опасно и запрещено.
  • Запрещено входить в воду в Цистерне, прикасаться к монетам желаний.
  • Вход в Цистерну с режущими, горящими инструментами или оружием запрещен.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Цистерну Базилика
  • Доступ без очереди
  • Цифровой аудиогид
Что не входит в цену
  • Встреча в отеле и высадка
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Это не экскурсия. Вы получите письмо по почте и в WhatsApp, содержащее ваши билеты с QR-кодами от поставщика услуг
  • Базилика закрыта для посетителей с 18:30 до 19:30 в связи с подготовкой к мероприятию, требуется дополнительный входной билет
  • Дети до 5 лет могут войти в Базилику бесплатно при наличии действительного удостоверения личности, но их должен сопровождать взрослый
  • По соображениям безопасности детям до 15 лет вход без родителей запрещен
  • Влажность внутри Цистерны составляет 96%, поэтому с потолка капает вода, что может повредить электронные устройства
  • Посетителям, чувствительным к высокой влажности или низкому уровню освещенности, следует опасаться потенциальных проблем со здоровьем
  • Опираться или сидеть на перилах опасно и запрещено
  • Запрещено входить в воду в Цистерне, прикасаться к монетам желаний
  • Вход в Цистерну с режущими, горящими инструментами или оружием запрещен
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
2
1
Д
24 апр 2024
Это был невероятный опыт!! Мне не пришлось стоять в очереди на вход, что отлично для тех, у кого мало времени!
Е
23 апр 2024
Место атмосферное. Но мне никто не предоставил обещанный цифровой гид.
С
22 апр 2024
Отличное место
И
21 апр 2024
Мы купили билеты на 10 минут раньше и смогли миновать очередь.
Ю
20 апр 2024
Цена слишком высокая, в остальном стоит посмотреть.
Я
14 апр 2024
Очень быстрое бронирование, подтверждение и получение билетов) быстрый вход на сайте, без очереди по qr-коду от онлайн-билетов)
И
14 апр 2024
Немного дороже, но в очереди придется стоять целую вечность! Были внутри через 5 минут. Впечатляюще и стоит посетить
Н
13 апр 2024
Отлично, только звук не работал под землей
А
13 апр 2024
Аудиогид можно было бы значительно расширить, он слишком короткий и сухой. Кстати, он не работал, хотя я его уже скачал раньше.
О
11 апр 2024
Все прошло ок! Аудиогид не выдали.

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