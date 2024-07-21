Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Стамбуле, цены от €350. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 5 дней Сказочный Стамбул на 5 дней с проживанием Начало: IST Новый аэропорт Стамбула «В город контрастов, красивейших мечетей, умопомрачительных видов и наивкуснейшей кухни» € 350 за человека 6 дней Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00 «В районе также есть множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно попробовать блюда турецкой кухни и купить сувениры» 85 000 ₽ за человека 4 дня Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00 «Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время» $ 815 за человека Все туры Стамбула

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Стамбула, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024