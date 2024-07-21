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5 дней
Сказочный Стамбул на 5 дней с проживанием
Начало: IST Новый аэропорт Стамбула
«В город контрастов, красивейших мечетей, умопомрачительных видов и наивкуснейшей кухни»
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
€350 за человека
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«В районе также есть множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно попробовать блюда турецкой кухни и купить сувениры»
15 сен в 10:00
85 000₽ за человека
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
«Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время»
22 окт в 14:00
$815 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Гастрономические»
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