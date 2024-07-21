Гастрономические туры Стамбула

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Стамбуле, цены от €350. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Стамбул на 5 дней с проживанием
5 дней
Сказочный Стамбул на 5 дней с проживанием
Начало: IST Новый аэропорт Стамбула
«В город контрастов, красивейших мечетей, умопомрачительных видов и наивкуснейшей кухни»
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
350 за человека
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«В районе также есть множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно попробовать блюда турецкой кухни и купить сувениры»
15 сен в 10:00
85 000 за человека
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
«Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время»
22 окт в 14:00
$815 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказочный Стамбул на 5 дней с проживанием
  2. Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
  3. Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Босфор
  2. Истикляль
  3. Сулеймание
  4. Голубая мечеть
  5. Айя-София
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Принцевы острова
  9. Дворец Топкапы
  10. Памуккале
Сколько стоит тур в Стамбуле в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 350 до 85 000.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Стамбула, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам