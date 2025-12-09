Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем иметь удобную обувь, головной убор (летом), солнцезащитный крем, воду.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по городу
По прилёте вы разместитесь в отеле и отдохнёте после дороги. А вечером совершим первую прогулку по вечернему Стамбулу: огни города, узкие улочки и панорамные виды станут отличным поводом сделать первые атмосферные фотографии — здесь красивые кадры поджидают буквально на каждом шагу.
Мечети, дворец Долмабахче, холм Пьер Лоти, церковь и прогулка по Балату
После завтрака начнём наше знакомство со Стамбулом. Увидим мечеть Шехзаде — изящный османский храм 16 века, построенный Сулейманом Великолепным в память о сыне. Затем осмотрим мечеть Сулеймание — усыпальницу султана и его семьи, входящую в список ЮНЕСКО.
После небольшой паузы направимся во дворец Долмабахче — роскошную резиденцию на берегу Босфора, где восточные мотивы сочетаются с европейской архитектурой. Полюбуемся залом, украшенным позолотой, коллекцией часов, просторными галереями и чудесными видами пролива.
Затем поднимемся на холм Пьер Лоти — место, где французский писатель черпал вдохновение, наблюдая за Золотым Рогом. Здесь работает уютное кафе, можно выпить кофе или чай. Далее мы посетим Болгарскую церковь Святого Стефана — редчайший православный храм, отлитый из чугуна, благодаря чему её называют «железной церковью».
Завершим день прогулкой по району Балат, известному своими разноцветными домами, древними улочками и атмосферой старого Стамбула.
Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София
Сегодня нас ждёт экскурсия по следам султанов. Мы увидим площадь Ипподром — центр общественной жизни Константинополя, фонтан Вильгельма II — подарок германского императора Османской империи, роскошную Голубую мечеть — один из символов Стамбула. Завершит маршрут легендарная мечеть Айя-София, которая веками оставалась духовным сердцем города.
Старейший рынок, прогулка на корабле по Босфору
В этот день мы с вами окунёмся в гастрономический и культурный колорит. Прогуляемся по старейшему стамбульскому рынку, попробуем традиционные сладости и блюда национальной кухни.
Затем прокатимся на корабле по Босфору — с воды открывается лучший вид на дворцы, мосты и панораму города.
Свободное время, трансфер в аэропорт
После завтрака будет немного свободного времени для последних покупок, прогулки или чашечки турецкого кофе. Далее — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле 3*
|49 900 ₽
|2-местное проживание в отеле 4*
|59 000 ₽
|1-местное проживание в отеле 3*
|55 000 ₽
|1-местное проживание в отеле 4*
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Яхт-круиз по Босфору
- Экскурсии по программе
- Услуги аттестованного гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно - от 25 000 ₽
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи - $40
- Обратите внимание: стоимость тура на даты с 1.05 по 1.09.2026 при проживании в 3-звёздночном составляет 59 900 ₽, при проживании в 4-звёздочном отеле - 69 000 ₽