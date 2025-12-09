Мои заказы

Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой

Осмотреть дворцы и мечети, погулять по разноцветному Балату и прокатиться на корабле по Босфору
5 насыщенных дней в Стамбуле, каждый из которых будет непохож на предыдущий, подарят вам яркие впечатления. Мы поднимемся на холм Пьер Лоти, откуда открывается один из самых красивых видов на
читать дальше

Золотой Рог. Пройдёмся по кварталам района Балат с разноцветными домами и атмосферой старинного города. Увидим мечети Шехзаде, Сулеймание, Голубую и собор Айя-София и поговорим о султанах.

Вас ждут роскошные залы дворца Долмабахче, старейший рынок со сладостями и специями, пейзажи города со стороны Босфора, вечерние огни и оживлённые улицы, где переплетаются Восток и Запад.

Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем иметь удобную обувь, головной убор (летом), солнцезащитный крем, воду.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по городу

По прилёте вы разместитесь в отеле и отдохнёте после дороги. А вечером совершим первую прогулку по вечернему Стамбулу: огни города, узкие улочки и панорамные виды станут отличным поводом сделать первые атмосферные фотографии — здесь красивые кадры поджидают буквально на каждом шагу.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, прогулка по городу
2 день

Мечети, дворец Долмабахче, холм Пьер Лоти, церковь и прогулка по Балату

После завтрака начнём наше знакомство со Стамбулом. Увидим мечеть Шехзаде — изящный османский храм 16 века, построенный Сулейманом Великолепным в память о сыне. Затем осмотрим мечеть Сулеймание — усыпальницу султана и его семьи, входящую в список ЮНЕСКО.

После небольшой паузы направимся во дворец Долмабахче — роскошную резиденцию на берегу Босфора, где восточные мотивы сочетаются с европейской архитектурой. Полюбуемся залом, украшенным позолотой, коллекцией часов, просторными галереями и чудесными видами пролива.

Затем поднимемся на холм Пьер Лоти — место, где французский писатель черпал вдохновение, наблюдая за Золотым Рогом. Здесь работает уютное кафе, можно выпить кофе или чай. Далее мы посетим Болгарскую церковь Святого Стефана — редчайший православный храм, отлитый из чугуна, благодаря чему её называют «железной церковью».

Завершим день прогулкой по району Балат, известному своими разноцветными домами, древними улочками и атмосферой старого Стамбула.

Мечети, дворец Долмабахче, холм Пьер Лоти, церковь и прогулка по БалатуМечети, дворец Долмабахче, холм Пьер Лоти, церковь и прогулка по БалатуМечети, дворец Долмабахче, холм Пьер Лоти, церковь и прогулка по БалатуМечети, дворец Долмабахче, холм Пьер Лоти, церковь и прогулка по Балату
3 день

Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София

Сегодня нас ждёт экскурсия по следам султанов. Мы увидим площадь Ипподром — центр общественной жизни Константинополя, фонтан Вильгельма II — подарок германского императора Османской империи, роскошную Голубую мечеть — один из символов Стамбула. Завершит маршрут легендарная мечеть Айя-София, которая веками оставалась духовным сердцем города.

Ипподром, Голубая мечеть, Айя-СофияИпподром, Голубая мечеть, Айя-СофияИпподром, Голубая мечеть, Айя-СофияИпподром, Голубая мечеть, Айя-София
4 день

Старейший рынок, прогулка на корабле по Босфору

В этот день мы с вами окунёмся в гастрономический и культурный колорит. Прогуляемся по старейшему стамбульскому рынку, попробуем традиционные сладости и блюда национальной кухни.

Затем прокатимся на корабле по Босфору — с воды открывается лучший вид на дворцы, мосты и панораму города.

Старейший рынок, прогулка на корабле по БосфоруСтарейший рынок, прогулка на корабле по БосфоруСтарейший рынок, прогулка на корабле по БосфоруСтарейший рынок, прогулка на корабле по Босфору
5 день

Свободное время, трансфер в аэропорт

После завтрака будет немного свободного времени для последних покупок, прогулки или чашечки турецкого кофе. Далее — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отеле 3*49 900 ₽
2-местное проживание в отеле 4*59 000 ₽
1-местное проживание в отеле 3*55 000 ₽
1-местное проживание в отеле 4*65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Яхт-круиз по Босфору
  • Экскурсии по программе
  • Услуги аттестованного гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно - от 25 000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи - $40
  • Обратите внимание: стоимость тура на даты с 1.05 по 1.09.2026 при проживании в 3-звёздночном составляет 59 900 ₽, при проживании в 4-звёздочном отеле - 69 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, 14:00
Завершение: Стамбул, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры из Стамбула

Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
5 дней
2 отзыва
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
8 апр в 15:00
22 апр в 15:00
76 750 ₽ за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
8 дней
3 отзыва
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€1350 за человека
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
7 дней
1 отзыв
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
Прокатиться по Босфору, погулять по Принцевым островам, погрузиться в атмосферу «Великолепного века»
Начало: Стамбул, аэропорт, до 18:00
5 янв в 18:00
11 апр в 18:00
€890 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула