После завтрака начнём наше знакомство со Стамбулом. Увидим мечеть Шехзаде — изящный османский храм 16 века, построенный Сулейманом Великолепным в память о сыне. Затем осмотрим мечеть Сулеймание — усыпальницу султана и его семьи, входящую в список ЮНЕСКО.

После небольшой паузы направимся во дворец Долмабахче — роскошную резиденцию на берегу Босфора, где восточные мотивы сочетаются с европейской архитектурой. Полюбуемся залом, украшенным позолотой, коллекцией часов, просторными галереями и чудесными видами пролива.

Затем поднимемся на холм Пьер Лоти — место, где французский писатель черпал вдохновение, наблюдая за Золотым Рогом. Здесь работает уютное кафе, можно выпить кофе или чай. Далее мы посетим Болгарскую церковь Святого Стефана — редчайший православный храм, отлитый из чугуна, благодаря чему её называют «железной церковью».

Завершим день прогулкой по району Балат, известному своими разноцветными домами, древними улочками и атмосферой старого Стамбула.