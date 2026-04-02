Мои заказы

Многогранность Стамбула

Потрясающее прошлое с грандиозным настоящим
Многогранность СтамбулаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Многогранность СтамбулаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Многогранность СтамбулаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Стамбул манит, притягивает и влюбляет в себя каждого, кто хоть раз побывал в этом уникальном городе. nbsp;

Город мечты ждет вас с широко распахнутыми лазурными объятьями Босфора, свежим бризом Золотого Рога, ароматами симитов на набережной и запахами свежепойманной и при тебе пожаренной хамсы и ставриды, буйством цветущих каштанов и роз, перекличками азана с мечетей, звенящими трамваями, вездесущими кошками и прохладой парков. nbsp;
Город, где восток встречается с западом, и древность переплетается с современностью. nbsp;

Стамбул это город с многовековой историей и богатой культурой, в котором Европа и Азия сливаются воедино. nbsp;

В Стамбуле можно познакомиться с консервативными привычками и свободной светской молодёжью, сойти с ума от толп на Галатском мосту и насладиться одиночеством на нетуристической набережной. nbsp;
Великолепный город, который олицетворяет сочетание восточного очарования и западного утонченного стиля. nbsp;

Стамбул - это заботливые руками банщиц хамама, крепкий турецкое кофе, свежеиспеченная пахлава в медовом сиропе и приветливые жители города.

Погрузитесь в безумную атмосферу города, проживите незабываемые эмоции и наполните свою копилку незабываемыми впечатлениями.

Программа тура по дням

1 день

День прилета. Знакомство с группой

Поскольку мы летим из разных городов, рекомендую прибыть до 14.00.nbsp;Я стараюсь всех встречать в аэропорту, если рейсы очень ранние или поздние, то вы получаете максимально подробную инструкцию о том, как добраться до отеля самостоятельно. nbsp;Из аэропорта нас заберет комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета.

Первое знакомство с городом. nbsp;Вечерняя пешеходная
прогулка по историческому центруnbsp;Стамбула, первое знакомство с городом,
уверена, уже в этот момент вы оцените, насколько
он прекрасен! После прогулки я предложу вам ужин в уютном кафе с потрясающим видом!

2 день

Погружение в сказку

Вы верите аnbsp;сказки?) Сегодня именно туда мы и направимся! Шикарная красавица мечеть, гордо и величаво стоящая под присмотром Босфорского моста рядом с дворцами и летними резиденциями османских султанов - завораживающий вид! Красивая история, хранящая много тайн и легенд! Здесь вы сможете попробовать лучший в городе кумпир, прогуляться по набережной и покормить чаек. nbsp;
Затем мы отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - на одну из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, это место хранит в себе тысячелетние тайны я познакомлю вас с её историей, интересными фактами и местами. nbsp;Зеркальный Пассаж, Цветочный Пассаж, кафедральный собор Святого Духа, мечеть Истикляль, громадные сетевые магазины, волшебные кондитерские, кофейни размером с чемодан и красные ларьки, в которых по лире за штуку продают обсыпанные кунжутом бублики-симиты,nbsp;
кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. И знаменитая Галатская башня - многовековой символ города. nbsp;
При пересечении Французской улочки или прогулке по ней, человек в полном смысле слова оказывается в современной Европе. По всей улочке, снизу доверху, расположено множество разнообразных кафе. Каждое из этих заведений имеет некую собственную атмосферу изящества и неповторимости. nbsp;На Французской улочке вы сможете пообедать. nbsp;

На знаменитом Гранд Базаре один из самых больших многовековых рынков в мире, вы сможете не только поговорить по турецки, но и поторговаться, как это и положено на рынках).

Мечеть Сулеймание возведена на третьем из семи холмов, на склоне с видом на Халич (Золотой Рог) византийского Константинополя. Здесь находятся усыпальницы любимого турецким народом султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем - более известной и понятной нам как Роксолана.

Ужинать будем в одном из топовых ресторанов с панорамным видом на Босфорский пролив.

3 день

Дворцы и роскошь Азии

После вкусного турецкого завтрака мы совершим путешествие на Азиатскую сторону города. nbsp;
Сегодня мы увидим Стамбул с неожиданной стороны. Здесь вы почувствуете настоящую атмосферу и харизму города, без суеты и толп туристов. nbsp;
Района Ускюдар. nbsp;Во многом благодаря мечетям (их тут более 200) и дворцам в Ускюдаре сохранился восточный колорит. Мы увидим знаменитую Девичью башню. nbsp;Высокое строение с романтичным названием будоражило умы современников, и породило многочисленные легенды. Девичья башня в Стамбуле вдохновляла многих писателей и художников на создание великих произведений искусства.

Мы посетим район Кузгунджук в Стамбуле - кукольный район на берегу Босфора, где вы сможете увидеть и пряничные домики, и современную архитектуру. Это аккуратное и очаровательное место с узкими улочками, миленькими кафе и маленькими магазинчиками.

С холма Чамлыджа открывается прекрасный вид на Стамбул, особенно на европейскую его часть, и пролив Босфор. Здесь же расположена самая большая современная мечеть Чамлыджа и одноименный парк.

Крепость Анадолу Хисары является одним из самых старых величественных архитектурных сооружений Стамбула. Красота здесь по-прежнему необыкновенная.
Прекрасное дворцовое строение Гёксу, которое также часто именуют Кючюксу. Стилистически Кючюксу относится к традиционному османскому барокко, но в облике и интерьере дворца угадываются некоторые черты рококо.

В районе Канлыджа вы сможете прогуляться по узким улочкам, увидеть исторические дома и особняки и почувствовать неповторимую атмосферу района. Здесь же вы сможете поужинать в одном из ресторанчиков, расположенных на берегу Босфорского пролива, с прекрасным видом на на Европейскую часть города. А так же попробовать знаменитый йогурт, который считают лучшим во всем городе.

4 день

Свободный день

К сожалению, наш тур подходит к концу. Что мы забыли? Правильно, шоппинг! Посвятим этот день покупкам. nbsp;У вас будет свободное время, чтобы приобрести сувениры, подарки себе и близким. nbsp;

По желанию, можно продлить проживание.

Мы с вами не прощаемся!
Стамбул, без сомнения, будет ждать вас, согревая теплыми воспоминаниями! А я буду радовать вас новыми,эксклюзивными предложениями! До скорой встречи!

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в бутик отеле, nbsp в Стамбуле, двухместное размещение (если вы едете втроем, то возможно трехместное размещение или одноместное за дополнительную плату)
  • Индивидуальный премиум-трансферnbsp из аэропорта (групповой)
  • Билеты на общественном транспорте по городу между локациями
  • Все завтраки
  • Сопровождение Эксперта по всему маршруте
  • Красивые фотографии в лучших локациях на мой телефон или вашу камеру
  • Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу
  • Дополнительная скидка на 5% за бронирование от 4 человек
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи
  • Шоппинг, сувениры
  • Трансферы в аэропорт
  • Страховкаnbsp
  • Чаевые для водителей и гидов (по желанию)
  • Трансфер из/в аэропорт Сабиха Гёкчен
О чём нужно знать до поездки

Рекомендую с собой взять удобную обувь, женщинам во время посещения мечетей иметь при себе платок.

Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!

Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!

И возьмите с собой хорошее настроение! Наслаждайтесь моментом, ведь каждое путешествие-это маленькая жизнь!

Пожелания к путешественнику
    Условия отмены.
    - отмена в течение 24 часов полный возврат предоплаты
    - отмена более чем за 45 дней до начала тура полный возврат за вычетом 15 от стоимости тура
    - отмена менее чем за 45 дней до начала тура предоплата не возвращается
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ксения
Ксения — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую вас, дорогие путешественники и гости необыкновенного, многовекового города! Стамбул олицетворяет сочетание восточного очарования и западного утонченного стиля. Это место, где восток встречается с западом, и древность переплетается с современностью! Успешно
читать дальшеуменьшить

занимаюсь туризмом более 20 лет, в том числе организацией и проведением как групповых, так индивидуальных туров. Стамбул занимает отдельное место в моем сердце. Благодаря знаниям и опыту работы, я смогу показать вам лучшие места в Стамбуле и открыть многие его секреты. И, конечно, мы обязательно прочувствуем удивительную атмосферу города и оценим его важный вклад в мировую культуру. Каждый из моих туристов — для меня дорогой гость. Поэтому я всегда адаптирую туры с учетом ваших личных интересов и предпочтений, создаю маршрут максимально насыщенным и незабываемым. В поездке нет ничего «неважного», каждая мелочь играет роль и создает настроение.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры на «Многогранность Стамбула»

Город-музей - великий Стамбул: история и современность
7 дней
7 отзывов
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
Прокатиться по Босфору, погулять по Принцевым островам, погрузиться в атмосферу «Великолепного века»
Начало: Стамбул, аэропорт, до 18:00
2 июн в 18:00
12 сен в 18:00
€895 за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
8 дней
3 отзыва
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
2 июн в 18:00
12 сен в 18:00
€1330 за человека
Стамбул с комфортным проживанием и лучшими снимками того, что здесь нужно увидеть
4 дня
-
15%
5 отзывов
Стамбул с комфортным проживанием и лучшими снимками того, что здесь нужно увидеть
Прогуляться по улице Истикляль, доплыть до Принцевых островов и посетить знаменитые мечети и дворцы
Начало: Стамбул, аэропорт, 12:00
10 июл в 08:00
€650€764 за человека
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
На машине
2 дня
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
Полюбоваться Айя-Софией, Топкапы, Базиликой и изучить 7 районов на европейской и азиатской сторонах
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
65 000 ₽ за всё до 5 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
от 63 677 ₽ за человека