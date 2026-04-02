Описание тура
Стамбул манит, притягивает и влюбляет в себя каждого, кто хоть раз побывал в этом уникальном городе. nbsp;
Город мечты ждет вас с широко распахнутыми лазурными объятьями Босфора, свежим бризом Золотого Рога, ароматами симитов на набережной и запахами свежепойманной и при тебе пожаренной хамсы и ставриды, буйством цветущих каштанов и роз, перекличками азана с мечетей, звенящими трамваями, вездесущими кошками и прохладой парков. nbsp;
Город, где восток встречается с западом, и древность переплетается с современностью. nbsp;
Стамбул это город с многовековой историей и богатой культурой, в котором Европа и Азия сливаются воедино. nbsp;
В Стамбуле можно познакомиться с консервативными привычками и свободной светской молодёжью, сойти с ума от толп на Галатском мосту и насладиться одиночеством на нетуристической набережной. nbsp;
Великолепный город, который олицетворяет сочетание восточного очарования и западного утонченного стиля. nbsp;
Стамбул - это заботливые руками банщиц хамама, крепкий турецкое кофе, свежеиспеченная пахлава в медовом сиропе и приветливые жители города.
Погрузитесь в безумную атмосферу города, проживите незабываемые эмоции и наполните свою копилку незабываемыми впечатлениями.
Программа тура по дням
День прилета. Знакомство с группой
Поскольку мы летим из разных городов, рекомендую прибыть до 14.00.nbsp;Я стараюсь всех встречать в аэропорту, если рейсы очень ранние или поздние, то вы получаете максимально подробную инструкцию о том, как добраться до отеля самостоятельно. nbsp;Из аэропорта нас заберет комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета.
Первое знакомство с городом. nbsp;Вечерняя пешеходная
прогулка по историческому центруnbsp;Стамбула, первое знакомство с городом,
уверена, уже в этот момент вы оцените, насколько
он прекрасен! После прогулки я предложу вам ужин в уютном кафе с потрясающим видом!
Погружение в сказку
Вы верите аnbsp;сказки?) Сегодня именно туда мы и направимся! Шикарная красавица мечеть, гордо и величаво стоящая под присмотром Босфорского моста рядом с дворцами и летними резиденциями османских султанов - завораживающий вид! Красивая история, хранящая много тайн и легенд! Здесь вы сможете попробовать лучший в городе кумпир, прогуляться по набережной и покормить чаек. nbsp;
Затем мы отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - на одну из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, это место хранит в себе тысячелетние тайны я познакомлю вас с её историей, интересными фактами и местами. nbsp;Зеркальный Пассаж, Цветочный Пассаж, кафедральный собор Святого Духа, мечеть Истикляль, громадные сетевые магазины, волшебные кондитерские, кофейни размером с чемодан и красные ларьки, в которых по лире за штуку продают обсыпанные кунжутом бублики-симиты,nbsp;
кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. И знаменитая Галатская башня - многовековой символ города. nbsp;
При пересечении Французской улочки или прогулке по ней, человек в полном смысле слова оказывается в современной Европе. По всей улочке, снизу доверху, расположено множество разнообразных кафе. Каждое из этих заведений имеет некую собственную атмосферу изящества и неповторимости. nbsp;На Французской улочке вы сможете пообедать. nbsp;
На знаменитом Гранд Базаре один из самых больших многовековых рынков в мире, вы сможете не только поговорить по турецки, но и поторговаться, как это и положено на рынках).
Мечеть Сулеймание возведена на третьем из семи холмов, на склоне с видом на Халич (Золотой Рог) византийского Константинополя. Здесь находятся усыпальницы любимого турецким народом султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем - более известной и понятной нам как Роксолана.
Ужинать будем в одном из топовых ресторанов с панорамным видом на Босфорский пролив.
Дворцы и роскошь Азии
После вкусного турецкого завтрака мы совершим путешествие на Азиатскую сторону города. nbsp;
Сегодня мы увидим Стамбул с неожиданной стороны. Здесь вы почувствуете настоящую атмосферу и харизму города, без суеты и толп туристов. nbsp;
Района Ускюдар. nbsp;Во многом благодаря мечетям (их тут более 200) и дворцам в Ускюдаре сохранился восточный колорит. Мы увидим знаменитую Девичью башню. nbsp;Высокое строение с романтичным названием будоражило умы современников, и породило многочисленные легенды. Девичья башня в Стамбуле вдохновляла многих писателей и художников на создание великих произведений искусства.
Мы посетим район Кузгунджук в Стамбуле - кукольный район на берегу Босфора, где вы сможете увидеть и пряничные домики, и современную архитектуру. Это аккуратное и очаровательное место с узкими улочками, миленькими кафе и маленькими магазинчиками.
С холма Чамлыджа открывается прекрасный вид на Стамбул, особенно на европейскую его часть, и пролив Босфор. Здесь же расположена самая большая современная мечеть Чамлыджа и одноименный парк.
Крепость Анадолу Хисары является одним из самых старых величественных архитектурных сооружений Стамбула. Красота здесь по-прежнему необыкновенная.
Прекрасное дворцовое строение Гёксу, которое также часто именуют Кючюксу. Стилистически Кючюксу относится к традиционному османскому барокко, но в облике и интерьере дворца угадываются некоторые черты рококо.
В районе Канлыджа вы сможете прогуляться по узким улочкам, увидеть исторические дома и особняки и почувствовать неповторимую атмосферу района. Здесь же вы сможете поужинать в одном из ресторанчиков, расположенных на берегу Босфорского пролива, с прекрасным видом на на Европейскую часть города. А так же попробовать знаменитый йогурт, который считают лучшим во всем городе.
Свободный день
К сожалению, наш тур подходит к концу. Что мы забыли? Правильно, шоппинг! Посвятим этот день покупкам. nbsp;У вас будет свободное время, чтобы приобрести сувениры, подарки себе и близким. nbsp;
По желанию, можно продлить проживание.
Мы с вами не прощаемся!
Стамбул, без сомнения, будет ждать вас, согревая теплыми воспоминаниями! А я буду радовать вас новыми,эксклюзивными предложениями! До скорой встречи!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в бутик отеле, nbsp в Стамбуле, двухместное размещение (если вы едете втроем, то возможно трехместное размещение или одноместное за дополнительную плату)
- Индивидуальный премиум-трансферnbsp из аэропорта (групповой)
- Билеты на общественном транспорте по городу между локациями
- Все завтраки
- Сопровождение Эксперта по всему маршруте
- Красивые фотографии в лучших локациях на мой телефон или вашу камеру
- Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу
- Дополнительная скидка на 5% за бронирование от 4 человек
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи
- Шоппинг, сувениры
- Трансферы в аэропорт
- Страховкаnbsp
- Чаевые для водителей и гидов (по желанию)
- Трансфер из/в аэропорт Сабиха Гёкчен
О чём нужно знать до поездки
Рекомендую с собой взять удобную обувь, женщинам во время посещения мечетей иметь при себе платок.
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
И возьмите с собой хорошее настроение! Наслаждайтесь моментом, ведь каждое путешествие-это маленькая жизнь!
Пожелания к путешественнику
- Условия отмены.
- отмена в течение 24 часов полный возврат предоплаты
- отмена более чем за 45 дней до начала тура полный возврат за вычетом 15 от стоимости тура
- отмена менее чем за 45 дней до начала тура предоплата не возвращается