Удивительный Стамбул и Принцевы острова (+ частная, белоснежная яхта)

Стамбул
Удивительный Стамбул и Принцевы острова (+ частная, белоснежная яхта)
Удивительный Стамбул и Принцевы острова (+ частная, белоснежная яхта)
Удивительный Стамбул и Принцевы острова (+ частная, белоснежная яхта)

Описание тура

Стамбул

Уникальный город, где встречаются Европа и Азия!

Прогулки по нему напоминают путешествие по живому музею под открытым небом с удивительными открытиями на каждом шагу. Мы не только погрузимся в историю, но и попробуем восхитительную кухню, полюбуемся величественным Босфором. Нас ждет - посещение всех главных достопримечательностей города, прогулки по красивым аутентичным улочкам, посетим Азиатскую часть города, дегустация местной кухни и восточных сладостей, прогулка по Босфору на частной белоснежной яхте. Только мы и наш капитан)) подплывем к самым красивым локациям и сделаем потрясающие снимки!

Будешь наслаждаться музыкой и компанией девчонок))

Ты уже чувствуешь этот свежий, соленый бриз Босфора?)

Программа тура по дням

1 день

День 1: Добро пожаловать в Турцию

Ну что ж, поздравляю, вы в Стамбуле! До старта тура будет создан общий чат группы, где мы познакомимся, будем поддерживать связь и заранее обсудим все детали путешествия. В аэропорту вас встретит комфортабельный трансфер и довезет прямо до отеля, где вы сможете отдохнуть после перелета. Вечером встречаемся за приветственным ужином в одном из заведении Стамбула с панорамным видом на город, знакомимся поближе и отмечаем начало нашего отдыха! Только посмотри какой вид с террасы ресторана открывается на Галатскую башню! Я нашла лучший ресторан для твоего знакомства со Стамбулом! Если останутся силы и будет настроение, прогуляемся по вечернему городу!

День 1: Добро пожаловать в Турцию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с сердцем страны

Сразу после завтрака в отеле вас ждет насыщенный день и прогулка 20.000 шагов. Обязательно надевай удобную обувь — мы идем исследовать город! Начинаем нашу прогулку с популярной улицы Стамбула — Истикляль. Это та самая улица, где ходит знаменитый красный ретро-трамвай. Делаем фото и видео, а если будет возможность, прокатимся на нем зайцем… только это наш секрет:) Пробуем один из самых популярных десертов в Турции — Сан-Себастьян или чизкейк с шоколадом. И, конечно, запиваем все это настоящим турецким чаем. Наслаждение! Далее посещаем одно из уникальных мест Стамбула — Галатская башня! входной билет включен в стоимость тура. Именно эта башня видна из любой точки европейской части города. Со смотровой площадки открывается отличный вид на Стамбул и Босфор, а также на все главные достопримечательности города. Любуемся видами с высоты птичьего полета, дышим Стамбулом, и держим путь в самое сердце города — на главную площадь Султанахмет! Мы увидим мечеть Айя-София — грандиозное сооружение с многовековой историей, от которой захватывает дух. Тут же на красивой террасе покормим чаек с видами на мечеть. Затем отдохнем и попробуем местный стритфуд. Пройдем сквозь знаменитый Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. Заглянем внутрь мечети Сулеймание. Это та самая мечеть, которая стала символом вечной любви Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем (я уверена, что об этой истории любви ты точно слышала). Кстати, около мечети находится самая красивая обзорная площадка на Стамбул!

Знакомство с сердцем страны
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Азиатская часть Стамбула и прогулка на яхте

Очередной потрясающий день! Утром после завтрака мы отправимся на пароме в другой район Стамбула — его азиатскую часть. Представляешь, паромы здесь считаются стандартным общественным транспортом! По пути мы обязательно выпьем чашечку турецкого чая и покормим чаек симитами. Наша первая остановка — район Кузгунджук, где царит неспешная размеренная жизнь. Это старинный милый квартал на Анатолийском побережье Босфора. Место с интересной культурой, красочными домами с эркерами, фруктовыми садами, узкими улочками, цветочными витринами. Здесь совсем другой Стамбул! По плану у нас прогулка, перерыв на турецкий кофе на уютной летней веранде и красивые фото на смотровых площадках этого района. Так же можем устроить пикник с видом на самую красивую набережную и Босфор (как местные). Затем наш день пройдет действительно по-королевски. Мы возвращаемся в европейскую часть Стамбула, где нас ждет прогулка по Босфору на белоснежной частной яхте! Только мы и больше никого: личный капитан, музыка, танцы и веселье. Подплываем к красивым особнякам и дворцам, делаем фото и видео, наслаждаемся Стамбулом с воды. Я нашла самую красивую, белоснежную яхту для нас! Уже чувствуешь соленый бриз Босфора?

Азиатская часть Стамбула и прогулка на яхте
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Поездка на принцевы острова

После завтрака в отеле отправляемся на целый день отдыхать на островах!

Стамбул потрясающий, но очень многолюдный, заметили? Сегодня отправляемся туда где царит тишина, покой и размеренная жизнь - Принцевы острова! Отправляемя на пароме на самый дальний и красивый из островов -Бююкада. По пути любуемся видами Босфора и мраморного моря!

На острове наслаждаемся прогулками среди красивых цветущих деревьев и старыми деревянными домиками! Это удивительное место - здесь будто время остановилось! кстати на острове нет автотранспорта, но можно взять в прокат милые велосипеды и изучить остров вдоль и поперек (он не большой)!

Вкусно обедаем на острове (именно здесь вкусная рыба и морепродукты, все самое свежее для нас) и очень атмосферные кафешки в греческом стиле! Гуляем, делаем красивое фото и видео!Пробуем знаменитое мороженое и отправляемся на частный пляж - наслаждаться морем!

Посещаем самый красивый, частный пляж! его очень сложно найти, находится в самом конце острова(обычно до него просто не доезжают) пляж полностью оборудованный, с очень чистой водой для купания в море! Территория пляжа как картинка из пинтерест!!! возле пляжа красивая бухта, будем наслаждаться красотой мраморного моря.

Вечером возвращаемся в Стамбул.

Поездка на принцевы острова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Стамбул - увидимся снова

Сегодня ориентировочно до 15:00 у нас будет свободное время. Можно устроить шоппинг, докупить сувениры или просто отдохнуть в отеле. Если шоппинг не интересен, прогуляемся до локации под названием Галата порт первый в мире подземный порт. Вы увидите огромное количество магазинов, ресторанов, выставочных площадей и настоящий бульвар на берегу моря, из которого открываются потрясающие виды.

Сегодня наше путешествие заканчивается, но мы обещаем увидеться снова!)

Стамбул - увидимся снова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Стамбула (двухместное размещение, отель с высоким рейтингом, хорошим расположением и лично проверенные мной)
  • Трансферы из и обратно в новый аэропорт в Стамбуле
  • Турецкие завтраки по системе шведский стол
  • Экскурсии, маршруты и ежедневное сопровождение организатора по Стамбулу
  • Все платные входы по программе
  • Прогулка по Босфору на яхте (не паром - яхта)
  • Посещения музея Галатская
  • Поездка на принцевы острова
  • Вход на частный пляж на острове
  • Конечно же, моё сопровождение и помощь во всех вопросах по поездке и в покупке билетов
  • Фото и видео контент
Что не входит в цену
  • Перелет: ваш город - Стамбул, Стамбул - ваш город
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Жду тебя в своих путешествиях!)

Пожелания к путешественнику

Только хорошее настроение:)

Визы

Россиянам виза не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вероника
Вероника — Тревел-эксперт
Привет, меня зовут Вероника, и я безумно рада стать твоим проводником в волшебное путешествие по Стамбулу и Каппадокии! Моя любовь к Турции началась очень давно, и с тех пор я с
читать дальше

огромным удовольствием показываю эту страну людям, которые мечтают здесь побывать. Я знакома с каждой улочкой Стамбула, вдоль и поперек изучила пещерную Каппадокию, попробовала все блюда местной кухни. Меня покорило сочетание восточной и западной культуры, богатая история и гостеприимство этой страны! Готовы увидеть всю эту красоту моими глазами? Обещаю, тебя ждет безумно душевный тур, который останется в памяти на долгие годы. Я очень опытный путешественник! За последние 2 года посетила более 20 стран и не готова останавливаться! Для меня важен комфорт и удобства в путешествии! Именно поэтому в путешествии со мной тебе будет комфортно) Очень легко нахожу язык с людьми, так как очень коммуникабельна) можешь не переживать в путешествии тебе будет весело и комфортно)

