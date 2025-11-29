Описание тура
Стамбул
Уникальный город, где встречаются Европа и Азия!
Прогулки по нему напоминают путешествие по живому музею под открытым небом с удивительными открытиями на каждом шагу. Мы не только погрузимся в историю, но и попробуем восхитительную кухню, полюбуемся величественным Босфором. Нас ждет - посещение всех главных достопримечательностей города, прогулки по красивым аутентичным улочкам, посетим Азиатскую часть города, дегустация местной кухни и восточных сладостей, прогулка по Босфору на частной белоснежной яхте. Только мы и наш капитан)) подплывем к самым красивым локациям и сделаем потрясающие снимки!
Будешь наслаждаться музыкой и компанией девчонок))
Ты уже чувствуешь этот свежий, соленый бриз Босфора?)
Программа тура по дням
День 1: Добро пожаловать в Турцию
Ну что ж, поздравляю, вы в Стамбуле! До старта тура будет создан общий чат группы, где мы познакомимся, будем поддерживать связь и заранее обсудим все детали путешествия. В аэропорту вас встретит комфортабельный трансфер и довезет прямо до отеля, где вы сможете отдохнуть после перелета. Вечером встречаемся за приветственным ужином в одном из заведении Стамбула с панорамным видом на город, знакомимся поближе и отмечаем начало нашего отдыха! Только посмотри какой вид с террасы ресторана открывается на Галатскую башню! Я нашла лучший ресторан для твоего знакомства со Стамбулом! Если останутся силы и будет настроение, прогуляемся по вечернему городу!
Знакомство с сердцем страны
Сразу после завтрака в отеле вас ждет насыщенный день и прогулка 20.000 шагов. Обязательно надевай удобную обувь — мы идем исследовать город! Начинаем нашу прогулку с популярной улицы Стамбула — Истикляль. Это та самая улица, где ходит знаменитый красный ретро-трамвай. Делаем фото и видео, а если будет возможность, прокатимся на нем зайцем… только это наш секрет:) Пробуем один из самых популярных десертов в Турции — Сан-Себастьян или чизкейк с шоколадом. И, конечно, запиваем все это настоящим турецким чаем. Наслаждение! Далее посещаем одно из уникальных мест Стамбула — Галатская башня! входной билет включен в стоимость тура. Именно эта башня видна из любой точки европейской части города. Со смотровой площадки открывается отличный вид на Стамбул и Босфор, а также на все главные достопримечательности города. Любуемся видами с высоты птичьего полета, дышим Стамбулом, и держим путь в самое сердце города — на главную площадь Султанахмет! Мы увидим мечеть Айя-София — грандиозное сооружение с многовековой историей, от которой захватывает дух. Тут же на красивой террасе покормим чаек с видами на мечеть. Затем отдохнем и попробуем местный стритфуд. Пройдем сквозь знаменитый Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. Заглянем внутрь мечети Сулеймание. Это та самая мечеть, которая стала символом вечной любви Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем (я уверена, что об этой истории любви ты точно слышала). Кстати, около мечети находится самая красивая обзорная площадка на Стамбул!
Азиатская часть Стамбула и прогулка на яхте
Очередной потрясающий день! Утром после завтрака мы отправимся на пароме в другой район Стамбула — его азиатскую часть. Представляешь, паромы здесь считаются стандартным общественным транспортом! По пути мы обязательно выпьем чашечку турецкого чая и покормим чаек симитами. Наша первая остановка — район Кузгунджук, где царит неспешная размеренная жизнь. Это старинный милый квартал на Анатолийском побережье Босфора. Место с интересной культурой, красочными домами с эркерами, фруктовыми садами, узкими улочками, цветочными витринами. Здесь совсем другой Стамбул! По плану у нас прогулка, перерыв на турецкий кофе на уютной летней веранде и красивые фото на смотровых площадках этого района. Так же можем устроить пикник с видом на самую красивую набережную и Босфор (как местные). Затем наш день пройдет действительно по-королевски. Мы возвращаемся в европейскую часть Стамбула, где нас ждет прогулка по Босфору на белоснежной частной яхте! Только мы и больше никого: личный капитан, музыка, танцы и веселье. Подплываем к красивым особнякам и дворцам, делаем фото и видео, наслаждаемся Стамбулом с воды. Я нашла самую красивую, белоснежную яхту для нас! Уже чувствуешь соленый бриз Босфора?
Поездка на принцевы острова
После завтрака в отеле отправляемся на целый день отдыхать на островах!
Стамбул потрясающий, но очень многолюдный, заметили? Сегодня отправляемся туда где царит тишина, покой и размеренная жизнь - Принцевы острова! Отправляемя на пароме на самый дальний и красивый из островов -Бююкада. По пути любуемся видами Босфора и мраморного моря!
На острове наслаждаемся прогулками среди красивых цветущих деревьев и старыми деревянными домиками! Это удивительное место - здесь будто время остановилось! кстати на острове нет автотранспорта, но можно взять в прокат милые велосипеды и изучить остров вдоль и поперек (он не большой)!
Вкусно обедаем на острове (именно здесь вкусная рыба и морепродукты, все самое свежее для нас) и очень атмосферные кафешки в греческом стиле! Гуляем, делаем красивое фото и видео!Пробуем знаменитое мороженое и отправляемся на частный пляж - наслаждаться морем!
Посещаем самый красивый, частный пляж! его очень сложно найти, находится в самом конце острова(обычно до него просто не доезжают) пляж полностью оборудованный, с очень чистой водой для купания в море! Территория пляжа как картинка из пинтерест!!! возле пляжа красивая бухта, будем наслаждаться красотой мраморного моря.
Вечером возвращаемся в Стамбул.
Стамбул - увидимся снова
Сегодня ориентировочно до 15:00 у нас будет свободное время. Можно устроить шоппинг, докупить сувениры или просто отдохнуть в отеле. Если шоппинг не интересен, прогуляемся до локации под названием Галата порт первый в мире подземный порт. Вы увидите огромное количество магазинов, ресторанов, выставочных площадей и настоящий бульвар на берегу моря, из которого открываются потрясающие виды.
Сегодня наше путешествие заканчивается, но мы обещаем увидеться снова!)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Стамбула (двухместное размещение, отель с высоким рейтингом, хорошим расположением и лично проверенные мной)
- Трансферы из и обратно в новый аэропорт в Стамбуле
- Турецкие завтраки по системе шведский стол
- Экскурсии, маршруты и ежедневное сопровождение организатора по Стамбулу
- Все платные входы по программе
- Прогулка по Босфору на яхте (не паром - яхта)
- Посещения музея Галатская
- Поездка на принцевы острова
- Вход на частный пляж на острове
- Конечно же, моё сопровождение и помощь во всех вопросах по поездке и в покупке билетов
- Фото и видео контент
Что не входит в цену
- Перелет: ваш город - Стамбул, Стамбул - ваш город
- Личные расходы
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Жду тебя в своих путешествиях!)
Пожелания к путешественнику
Только хорошее настроение:)
Визы
Россиянам виза не нужна