4 день

Поездка на принцевы острова

После завтрака в отеле отправляемся на целый день отдыхать на островах!

Стамбул потрясающий, но очень многолюдный, заметили? Сегодня отправляемся туда где царит тишина, покой и размеренная жизнь - Принцевы острова! Отправляемя на пароме на самый дальний и красивый из островов -Бююкада. По пути любуемся видами Босфора и мраморного моря!

На острове наслаждаемся прогулками среди красивых цветущих деревьев и старыми деревянными домиками! Это удивительное место - здесь будто время остановилось! кстати на острове нет автотранспорта, но можно взять в прокат милые велосипеды и изучить остров вдоль и поперек (он не большой)!

Вкусно обедаем на острове (именно здесь вкусная рыба и морепродукты, все самое свежее для нас) и очень атмосферные кафешки в греческом стиле! Гуляем, делаем красивое фото и видео!Пробуем знаменитое мороженое и отправляемся на частный пляж - наслаждаться морем!

Посещаем самый красивый, частный пляж! его очень сложно найти, находится в самом конце острова(обычно до него просто не доезжают) пляж полностью оборудованный, с очень чистой водой для купания в море! Территория пляжа как картинка из пинтерест!!! возле пляжа красивая бухта, будем наслаждаться красотой мраморного моря.

Вечером возвращаемся в Стамбул.

