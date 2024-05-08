Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Стамбул идеален для длительных прогулок по садам, аутентичным улицам, набережной — особенно в весенне-летний период. В апреле во всю цветут тюльпаны, а далее город будет радовать тёплыми вечерами у Босфора. читать дальше
Мы увидим места съёмок сериала «Cucur», сфотографируемся с красным трамвайчиком и Галатской башней.
Посетим самый большой в мире крытый рынок, насладимся панорамой с балкона султана и холма Пьера Лоти. Рассмотрим разноцветные домики, найдём виды с открыток и покатаемся на теплоходе. Устроим завтрак с видом на Босфор и попробуем турецкие вкусности.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 15:00
Описание тура
Организационные детали
Рекомендую взять удобную для пеших прогулок обувь и одежду по погоде. Будем много гулять.
Если вам нужен 1-местный номер, вы едете в одиночку и не готовы к подселению, просьба заранее сообщить организатору о необходимости 1-местного размещения.
Проживание. В 4-звёздочном отеле Castillo Rojo Hotel Istanbul в 2-местных номерах с раздельными кроватями. Возможно 1-местное размещение за доплату и выбор номера с двуспальной кроватью.
Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно. Гид покажет и порекомендует проверенные заведения.
Дети. От 13 лет.
Уровень сложности. Тур пеший, будем много гулять. Обязательно нужно иметь с собой удобную обувь.
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Стамбул
Общая встреча в аэропорту Стамбула ориентировочно с 15:00 до 16:00. Водитель доставит вас в отель, где будет ждать организатор. После заселения будет время отдохнуть и привести себя в порядок, после чего отправимся на вечернюю прогулку в самый старый район Султанахмет. Решим все организационные вопросы: поменяем валюту и прочее. Поужинаем в уютном ресторане и познакомимся.
2 день
Где гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы Стамбула
Сегодня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Стамбула на экскурсии с гидом. Посетим изысканный дворец с богатой историей — Топкапы. Пройдёмся по садам, где гуляли султаны, по «Золотому пути» — фанаты «Великолепного века» будут в восторге — и выйдем на балкон султана Сулеймана, откуда открывается вид на Босфор и Золотой Рог.
Полюбуемся Голубой мечетью, Сулеймание, увидим мавзолей Роксоланы. К вечеру вернёмся в отель.
3 день
Галатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть Ортакёй
Исполним мечту и отправимся на завтрак по-турецки с видом на Босфор. В любое время года пролив прекрасен!
Затем продолжим наслаждаться улочками Стамбула, атмосферой города и исследовать новые локации. Сегодня увидим Галатскую башню и красные трамвайчики на популярной улице Истикляль. Завершим день прогулкой на кораблике по Босфору и видом с открыток на мечеть Ортакёй в историческом районе города. И, конечно, в Стамбуле невозможно обойтись без покупок — посетим самый большой в мире крытый рынок и Египетский рынок с пряностями.
4 день
Вид на Стамбул с высоты и самобытные районы
Приготовьтесь к сногсшибательной панораме Стамбула — отправимся на холм Пьер Лоти. Там находится смотровая площадка и кафе, во всей красе открываются залив Золотой Рог и район Эйюп.
Далее прогуляемся по фотогеничным районам — старинному еврейскому кварталу Балат и греческому кварталу Фенер. Найдём разноцветные домики и место съёмок турецкого сериала «Cucur», сделаем яркие кадры и понаблюдаем за жизнью горожан. Зайдём в атмосферные кофейни и ремесленные лавки.
К вечеру вернёмся в отель.
5 день
Вылет
После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Посещение всех локаций по программе, входные билеты
Работа русскоязычного гида
Все переезды по программе (включая общественный транспорт в Стамбуле)
Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
Билеты до Стамбула и обратно
1-местное размещение - по запросу
Остальное питание
Страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 15:00-16:00
Завершение: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Стамбуле
Автор туров — Виктория Петрова. Я уже более 10 лет работаю с Турцией. И вот спустя 10 лет, я могу сказать, что изучила Стамбул целиком и полностью и отдала ему свое сердце. Покажу и Вам этот великолепный город, и Вы его полюбите и оставите в своем сердце навсегда.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
8 мая 2024
Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была замечательная, огромное спасибо всем участникам, за интересное общение и хорошую читать дальше
компания) осталось много положительных воспоминаний и эмоций! Сначала переживала что лечу одна, но когда все встретились и познакомились, стало понятно, что скучать не придётся) отдельное спасибо Виктории, что дополнительно организовала поездку на Принцевы острова, так как я очень хотела там побывать, а программой это не было предусмотрено!
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Елена
19 апр 2024
Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень классно организовала группу и экскурсии. Отдых был шикарный. Группа подобралась вне конкурса. Разъезжаться не хотелось. Девочки спасибо огромное. Рекомендуем этот тур и лично гида Викторию.