Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе

Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Стамбул идеален для длительных прогулок по садам, аутентичным улицам, набережной — особенно в весенне-летний период. В апреле во всю цветут тюльпаны, а далее город будет радовать тёплыми вечерами у Босфора.
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Мы увидим места съёмок сериала «Cucur», сфотографируемся с красным трамвайчиком и Галатской башней.

Посетим самый большой в мире крытый рынок, насладимся панорамой с балкона султана и холма Пьера Лоти. Рассмотрим разноцветные домики, найдём виды с открыток и покатаемся на теплоходе. Устроим завтрак с видом на Босфор и попробуем турецкие вкусности.

5
2 отзыва
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 15:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендую взять удобную для пеших прогулок обувь и одежду по погоде. Будем много гулять.

Если вам нужен 1-местный номер, вы едете в одиночку и не готовы к подселению, просьба заранее сообщить организатору о необходимости 1-местного размещения.

Проживание. В 4-звёздочном отеле Castillo Rojo Hotel Istanbul в 2-местных номерах с раздельными кроватями. Возможно 1-местное размещение за доплату и выбор номера с двуспальной кроватью.

Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно. Гид покажет и порекомендует проверенные заведения.

Дети. От 13 лет.

Уровень сложности. Тур пеший, будем много гулять. Обязательно нужно иметь с собой удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Стамбул

Общая встреча в аэропорту Стамбула ориентировочно с 15:00 до 16:00. Водитель доставит вас в отель, где будет ждать организатор. После заселения будет время отдохнуть и привести себя в порядок, после чего отправимся на вечернюю прогулку в самый старый район Султанахмет. Решим все организационные вопросы: поменяем валюту и прочее. Поужинаем в уютном ресторане и познакомимся.

Добро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в Стамбул
2 день

Где гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы Стамбула

Сегодня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Стамбула на экскурсии с гидом. Посетим изысканный дворец с богатой историей — Топкапы. Пройдёмся по садам, где гуляли султаны, по «Золотому пути» — фанаты «Великолепного века» будут в восторге — и выйдем на балкон султана Сулеймана, откуда открывается вид на Босфор и Золотой Рог.

Полюбуемся Голубой мечетью, Сулеймание, увидим мавзолей Роксоланы. К вечеру вернёмся в отель.

Где гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и дворцы Стамбула
3 день

Галатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть Ортакёй

Исполним мечту и отправимся на завтрак по-турецки с видом на Босфор. В любое время года пролив прекрасен!

Затем продолжим наслаждаться улочками Стамбула, атмосферой города и исследовать новые локации. Сегодня увидим Галатскую башню и красные трамвайчики на популярной улице Истикляль. Завершим день прогулкой на кораблике по Босфору и видом с открыток на мечеть Ортакёй в историческом районе города. И, конечно, в Стамбуле невозможно обойтись без покупок — посетим самый большой в мире крытый рынок и Египетский рынок с пряностями.

Галатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть Ортакёй
4 день

Вид на Стамбул с высоты и самобытные районы

Приготовьтесь к сногсшибательной панораме Стамбула — отправимся на холм Пьер Лоти. Там находится смотровая площадка и кафе, во всей красе открываются залив Золотой Рог и район Эйюп.

Далее прогуляемся по фотогеничным районам — старинному еврейскому кварталу Балат и греческому кварталу Фенер. Найдём разноцветные домики и место съёмок турецкого сериала «Cucur», сделаем яркие кадры и понаблюдаем за жизнью горожан. Зайдём в атмосферные кофейни и ремесленные лавки.

К вечеру вернёмся в отель.

Вид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районыВид на Стамбул с высоты и самобытные районы
5 день

Вылет

После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Работа русскоязычного гида
  • Все переезды по программе (включая общественный транспорт в Стамбуле)
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Билеты до Стамбула и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Остальное питание
  • Страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 15:00-16:00
Завершение: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
8 мая 2024
Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была замечательная, огромное спасибо всем участникам, за интересное общение и хорошую
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компания) осталось много положительных воспоминаний и эмоций! Сначала переживала что лечу одна, но когда все встретились и познакомились, стало понятно, что скучать не придётся) отдельное спасибо Виктории, что дополнительно организовала поездку на Принцевы острова, так как я очень хотела там побывать, а программой это не было предусмотрено!

Е
19 апр 2024
Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень классно организовала группу и экскурсии. Отдых был шикарный. Группа подобралась вне конкурса. Разъезжаться не хотелось. Девочки спасибо огромное. Рекомендуем этот тур и лично гида Викторию.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиДворцы, замки и особнякиРынкиШопинг

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