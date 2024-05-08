Рекомендую взять удобную для пеших прогулок обувь и одежду по погоде. Будем много гулять.

Если вам нужен 1-местный номер, вы едете в одиночку и не готовы к подселению, просьба заранее сообщить организатору о необходимости 1-местного размещения.

Проживание. В 4-звёздочном отеле Castillo Rojo Hotel Istanbul в 2-местных номерах с раздельными кроватями. Возможно 1-местное размещение за доплату и выбор номера с двуспальной кроватью.

Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно. Гид покажет и порекомендует проверенные заведения.

Дети. От 13 лет.

Уровень сложности. Тур пеший, будем много гулять. Обязательно нужно иметь с собой удобную обувь.