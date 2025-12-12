Увидеть весь Стамбул за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
€700 за всё до 7 чел.
Отпуск в Стамбуле: главное в Султанахмете и прогулки по Босфору
Увидеть Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, дважды покататься на яхте, насладиться танцами и блюдами
Начало: Аэропорт Стамбула, по времени рейса
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€322 за человека
Стамбульский девичник в мини-группе: путешествие по знаковым локациям с местной жительницей
Увидеть главные мечети, прокатиться по Босфору и исследовать малоизвестные районы
Начало: Аэропорт Стамбула, 15:00
22 дек в 15:00
69 000 ₽ за человека
