читать дальше

замечательная, огромное спасибо всем участникам, за интересное общение и хорошую компания) осталось много положительных воспоминаний и эмоций! Сначала переживала что лечу одна, но когда все встретились и познакомились, стало понятно, что скучать не придётся) отдельное спасибо Виктории, что дополнительно организовала поездку на Принцевы острова, так как я очень хотела там побывать, а программой это не было предусмотрено!