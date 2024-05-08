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Авторский тур
5 дней
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
«Посетим изысканный дворец с богатой историей — Топкапы»
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 7 чел.
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
«Сегодня посетим дворец Топкапы — некогда одну из главных резиденций османских султанов»
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 мая 2024Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
- ЕЕлена19 апреля 2024Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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