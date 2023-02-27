В первый день у вас будет классический тур по историческому полуострову, где находятся главные достопримечательности города. Во второй день у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия.

Описание тура

2-х дневная индивидуальная программа 1 день Первое знакомство с городом, поэтому у вас будет классический тур по историческому полуострову, где находятся главные достопримечательности города: 1) Айя-София 2) Площадь Ипподром с Египетскими Обелисками 3) Голубая мечеть 4) Площадь Султанахмет 5) Церковь святой Ирины 6) Дворец Топкапы 7) Мечеть Сулеймание и Колоритные улочки Нуриосмание 2 день У вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это нестандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова: 1) Колоритный район Балат 2) Византийские церкви 3) Холм Пьер-Лотти смотровая площадка 4) Греческий квартал 5) Исторический Ускюдар и Кузгунджук 6) Армянский квартал 7) Смотровая площадка Чамлыджа 8) Мечеть Чамлыджа, которая на холме, на самой высокой точке Стамбула