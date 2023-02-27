В первый день у вас будет классический тур по историческому полуострову, где находятся главные достопримечательности города.
Во второй день у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия.
Во второй день у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
2-х дневная индивидуальная программа 1 день Первое знакомство с городом, поэтому у вас будет классический тур по историческому полуострову, где находятся главные достопримечательности города: 1) Айя-София 2) Площадь Ипподром с Египетскими Обелисками 3) Голубая мечеть 4) Площадь Султанахмет 5) Церковь святой Ирины 6) Дворец Топкапы 7) Мечеть Сулеймание и Колоритные улочки Нуриосмание 2 день У вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это нестандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова: 1) Колоритный район Балат 2) Византийские церкви 3) Холм Пьер-Лотти смотровая площадка 4) Греческий квартал 5) Исторический Ускюдар и Кузгунджук 6) Армянский квартал 7) Смотровая площадка Чамлыджа 8) Мечеть Чамлыджа, которая на холме, на самой высокой точке Стамбула
По договоренности с туристом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айя-София
- Площадь Ипподром
- Голубая мечеть
- Площадь Султанахмет
- Церковь святой Ирины
- Дворец Топкапы
- Мечеть Сулеймание
- Колоритные улочки Нуриосмание
- Колоритный район Балат
- Византийские церкви
- Холм Пьер-Лотти
- Греческий квартал
- Исторический Ускюдар и Кузгунджук
- Армянский квартал
- Смотровая площадка Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Проживание
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 фев 2023
Тур входит в следующие категории Стамбула
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