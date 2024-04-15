2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Групповой тур в Стамбуле

2-дневная экскурсия в Каппадокию из Стамбула: Посетите древние подземные города

5
40 отзывов
Каппадокия — древняя область с долгой историей, но известна главным образом своими фантастическими ландшафтами вулканического происхождения.

Здесь вы увидите обширные подземные города и пещерные монастыри, а так же удивительной красоты долины и смотровые площадки.

Подарите себе возможность побывать в самом сердце Турции и прикоснуться к истории первых веков христианской церкви.
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Красная и Розовая долины
  • Деревня Каувуш
  • Долина любви
  • Панорама Долины голубей
  • Подземный город Каймаклы
  • Крепость Учхисар
  • Зельве - музей под открытым небом
  • Пашабаг - музей под открытым небом
  • Дервент - долина воображения
  • Смотровая площадка крепости Учхисар

Описание

Край чудес Каппадокия — действительно необычная провинция Турции. Внеземные пейзажи ее долин будто сошли с кадров фантастических фильмов, крепости и монастыри высечены прямо в скалах, а под землей скрываются настоящие города, возраст которых насчитывает уже сотни лет. У нас будет два дня, чтобы познакомиться с этим удивительным краем, исследовав как южную, так и северную часть. Южная Каппадокия Перед Вами раскинутся сюрреалистические ландшафты Красной и Розовой долин, получивших свое название из-за характерного оттенка скал. Мы также посетим подземный город Каймаклы грандиозных масштабов, служивший долгое время убежищем для христиан, и полюбуемся панорамой Долины голубей. Северная Каппадокия Второй день нашего тура посвящен северной части региона. Желающие могут начать его ранним утром, отправившись в путешествие на воздушном шаре. Прямо под открытым небом расположились музеи Пашабаг и Зельве. Когда-то подвижники христианства возводили здесь монастырские комплексы прямо в скалах, украшая росписями и фресками. Следы их пребывания хранятся в музеях по сей день, доступные для посещения каждому. Завершим наше путешествие подъемом на смотровую площадку древней крепости Учхисар.

Ежедневно в 4:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная и Розовая долины
  • Деревня Каувуш
  • Долина любви
  • Панорама Долины голубей
  • Подземный город Каймаклы
  • Крепость Учхисар
  • Зельве - музей под открытым небом
  • Пашабаг - музей под открытым небом
  • Дервент - долина воображения
  • Смотровая площадка крепости Учхисар
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер в Стамбуле
  • Трансфер в Каппадокии
  • 1 ночь в отеле с завтраком
  • Тур по Южной Каппадокии
  • Тур по Северной Каппадокии
  • Билеты на самолет в обе стороны
  • Налоги
Что не входит в цену
  • Ужины/обеды
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Для покупки билетов требуется предоплата в размере 30%
  • ВАЖНО! Заказ должен быть оплачен полностью за 12 часов до назначенного времени
  • Спасибо за покупку, в случае необходимой дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
2
1
И
15 апр 2024
Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты. Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!
V
29 мар 2024
Очень понравился тур, все четко, трансферы, эксскурсии, это вообще отдельное спасибо Екатерине нашему гиду. Очень комфортно и удобно 👌
K
11 ноя 2023
Прекрасно организованный тур, всё замечательно, отдельное спасибо гиду Елене из Беларуси за очень интересные экскурсии, огромное количество информации и отличные фото с самых лучших ракурсов. Рекомендую
П
17 сен 2023
Все было отлично! Только вот снижаю оценку из за того, что трансферы то на час раньше, то на час позже приезжали. . поддержка всегда на связи была(почти)
А
28 авг 2023
Мы в восторге от Каппадокии, спасибо большое, все было организовано супер, менеджеры всегда были на связи, на любовй вопрос быстро отвечали, все проблемы решали сразу.
Р
27 авг 2023
Спасибо за крутую поезку, Гёреме вообще прекрасен в любое время года, мы были в прошлом году зимой, а в этом году решили летом поехать, всем советуем.
М
24 авг 2023
Спасибо большое,всё понравилось
Е
24 авг 2023
Спасибо большое, мы жили в скале, крутой опыт, всем советуем
В
21 авг 2023
Спасибо большое крутому гиду Тургаю, все круто рассказывал, показывал, нам особенно понравилсь далина любви и подземный город.
К
19 авг 2023
Покупали полёт на шарах, остались под впечатлением, цена правда дорогая на человека, но это стоит того.
Т
17 авг 2023
Мы были счастливы погулять по Гереме, и покататься на лошадях на закате, всем рекомендуем.
К
17 авг 2023
Благодарим за супер крутой тур в Гереме, нам понравилось всё: шары, экусрсия, и особенно отель в скале.
В
15 авг 2023
Спасибо большое за прогулку на закате на квадроциклах, до этого мы не катались и первое впечатление захватывающее, попробуйте кто не пробовал до этого.
А
14 авг 2023
Всем советуем конную прогулку, особенно тем кто едет в романтическое путешествие, моей жене очень понравилось.
К
11 авг 2023
Мы заказывали фотографа на несколько часов для катания на лошадях, все прошло даже лучше чем мы ожидали. Фотки уже были готовы в конце дня.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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