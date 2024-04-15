Описание

Край чудес Каппадокия — действительно необычная провинция Турции. Внеземные пейзажи ее долин будто сошли с кадров фантастических фильмов, крепости и монастыри высечены прямо в скалах, а под землей скрываются настоящие города, возраст которых насчитывает уже сотни лет. У нас будет два дня, чтобы познакомиться с этим удивительным краем, исследовав как южную, так и северную часть. Южная Каппадокия Перед Вами раскинутся сюрреалистические ландшафты Красной и Розовой долин, получивших свое название из-за характерного оттенка скал. Мы также посетим подземный город Каймаклы грандиозных масштабов, служивший долгое время убежищем для христиан, и полюбуемся панорамой Долины голубей. Северная Каппадокия Второй день нашего тура посвящен северной части региона. Желающие могут начать его ранним утром, отправившись в путешествие на воздушном шаре. Прямо под открытым небом расположились музеи Пашабаг и Зельве. Когда-то подвижники христианства возводили здесь монастырские комплексы прямо в скалах, украшая росписями и фресками. Следы их пребывания хранятся в музеях по сей день, доступные для посещения каждому. Завершим наше путешествие подъемом на смотровую площадку древней крепости Учхисар.