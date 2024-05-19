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Авторский тур
5 дней
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
21 июня в 08:00
$350 за человека
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
€620 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
12 июня в 10:00
$1 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия19 мая 2024Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
- ООльга8 мая 2024Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
- ЕЕлена19 апреля 2024Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Активный отдых»
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