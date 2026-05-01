Описание тура
Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд. Тут не будет тонны информации, только самые интересные факты об истории и топовых локациях Стамбула.
Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции.
Тур направлен на легкость, узнать историю и сделать классный контент! Мы скомбинировали день прогулки с гидом и день для фото прогулки!
А Так же обязательно увидеть огни Стамбула со стороны моря!
Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре!
Готовься ловить один вайб и наслаждаться Турцией;)
Программа тура по дням
Ho geldiniz в Стамбуле
До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь! Ну что ж, поздравляю, Вы уже в Стамбуле! В аэропорту Вас встретить комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке. Вечером за вкусным ужином мы познакомимся с группой и обсудим планы!
После ужина отправимся прогуляться по вечернему городу и насладимся атмосферой огней! прилеты в Стамбул берём до 15:00
Стамбул - Погружение
Сегодня сопровождать нашу экскурсию будет профессиональный русскоговорящий гид Измир, который интересно расскажет о самых интересных событиях города.
Главная площадь Султанахмет;
Терраса с чайками с панорамным видом, где покормим их с рук!
Увидим главную мечеть Айя София, которая до 2020 года носила статус собора и являлась самым древним собором в мире!
Заглянем внутрь Сулеймание и Голубой мечети, прогуляемся по площади древнего Ипподрома
улицу Истикляль, где можно запрыгнуть и прокатиться на ретро трамвае зайцем (только тсс, это будет наш с вами секрет).
Отправимся к башне Галата
День завершим вкуснейшим ужином, где вы попробуете популярный в Турции десерт - Сан-Себастьян! P.S: Шоппинг включен в план - Zara, H&M, Nike и другие. Все, что пожелает ваша душа! После программы с гидом мы сделаем свободное время для каждого.
Контрасты Стамбула! Дворец Долмабахче
Сегодня будет день контрастов - окунемся в прошлое и настоящее Стамбула!
День начнем с посещение Дворца Долмабахче - архитектурное сокровище Стамбула и самая европейская резиденция султанов Османской империи.
Дальше отправимся туда, где веет духом прошлого - в район Балат.
Погрузимся в настоящий быт Турков, увидим современный город другими глазами.
Посетим Галата порт, где посмотрим на современный Стамбул!
После прогулки отправимся на приватной яхте по Босфору. Проплывем между двух континентов - между Европой и Азией. Насладимся видом на город пока приятный ветерок будет развивать наши волосы и встретим прекрасный закат на обратном пути!
До встречи
Сегодня вы можете сходить на рынок и докупить сувениры/сладости с собой.
Мы прощаемся с вами, после активных двух ней в Стамбуле, будет организован трансфер в аэропорт (время вылета обсудим заранее в нашем чатике)
Выселение из отеля до 11:00, вещи можно оставить в багажной комнате отеля.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Стамбула (двухместное размещение)
- Трансферы из/в аэропорт в день начала и конца тура
- Завтраки в отелях по системе шведский стол
- Прогулка на приватной яхте по Босфору 2 часа
- Входной билет в Дворец Долмабахче
- Перемещения на общественном транспорте по Стамбулу
- Два дня с лицензированным гидом в Стамбуле
- Сопровождение проводника тура по всей программе
- Фото помощь от проводника тура
Что не входит в цену
- Перелёты из вашего города в Стамбул
- Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
- Обеды и ужины в кафе (30-50$ день)
О чём нужно знать до поездки
Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендую с собой взять удобную обувь, а также теплую одежду, потому что вечерам бывает прохладно даже летом!
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!
Пожелания к путешественнику
Быть в хорошем настроении:)
Визы
Россиянам визу в Турцию не нужна