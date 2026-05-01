Стамбул - максимум за 4 дня

Этот тур для тех, кто хочет весело и с лёгкостью провести свой уикенд
Описание тура

Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд. Тут не будет тонны информации, только самые интересные факты об истории и топовых локациях Стамбула.
Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции.
Тур направлен на легкость, узнать историю и сделать классный контент! Мы скомбинировали день прогулки с гидом и день для фото прогулки!

А Так же обязательно увидеть огни Стамбула со стороны моря!

Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре!
Готовься ловить один вайб и наслаждаться Турцией;)

Программа тура по дням

1 день

Ho geldiniz в Стамбуле

До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь! Ну что ж, поздравляю, Вы уже в Стамбуле! В аэропорту Вас встретить комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке. Вечером за вкусным ужином мы познакомимся с группой и обсудим планы!

После ужина отправимся прогуляться по вечернему городу и насладимся атмосферой огней! прилеты в Стамбул берём до 15:00

2 день

Стамбул - Погружение

Сегодня сопровождать нашу экскурсию будет профессиональный русскоговорящий гид Измир, который интересно расскажет о самых интересных событиях города.

  • Главная площадь Султанахмет;

  • Терраса с чайками с панорамным видом, где покормим их с рук!

  • Увидим главную мечеть Айя София, которая до 2020 года носила статус собора и являлась самым древним собором в мире!

  • Заглянем внутрь Сулеймание и Голубой мечети, прогуляемся по площади древнего Ипподрома

  • улицу Истикляль, где можно запрыгнуть и прокатиться на ретро трамвае зайцем (только тсс, это будет наш с вами секрет).

  • Отправимся к башне Галата

День завершим вкуснейшим ужином, где вы попробуете популярный в Турции десерт - Сан-Себастьян! P.S: Шоппинг включен в план - Zara, H&M, Nike и другие. Все, что пожелает ваша душа! После программы с гидом мы сделаем свободное время для каждого.

3 день

Контрасты Стамбула! Дворец Долмабахче

Сегодня будет день контрастов - окунемся в прошлое и настоящее Стамбула!

День начнем с посещение Дворца Долмабахче - архитектурное сокровище Стамбула и самая европейская резиденция султанов Османской империи.

Дальше отправимся туда, где веет духом прошлого - в район Балат.

Погрузимся в настоящий быт Турков, увидим современный город другими глазами.

Посетим Галата порт, где посмотрим на современный Стамбул!

После прогулки отправимся на приватной яхте по Босфору. Проплывем между двух континентов - между Европой и Азией. Насладимся видом на город пока приятный ветерок будет развивать наши волосы и встретим прекрасный закат на обратном пути!

4 день

До встречи

Сегодня вы можете сходить на рынок и докупить сувениры/сладости с собой.

Мы прощаемся с вами, после активных двух ней в Стамбуле, будет организован трансфер в аэропорт (время вылета обсудим заранее в нашем чатике)

Выселение из отеля до 11:00, вещи можно оставить в багажной комнате отеля.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях Стамбула (двухместное размещение)
  • Трансферы из/в аэропорт в день начала и конца тура
  • Завтраки в отелях по системе шведский стол
  • Прогулка на приватной яхте по Босфору 2 часа
  • Входной билет в Дворец Долмабахче
  • Перемещения на общественном транспорте по Стамбулу
  • Два дня с лицензированным гидом в Стамбуле
  • Сопровождение проводника тура по всей программе
  • Фото помощь от проводника тура
Что не входит в цену
  • Перелёты из вашего города в Стамбул
  • Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
  • Обеды и ужины в кафе (30-50$ день)
О чём нужно знать до поездки

Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендую с собой взять удобную обувь, а также теплую одежду, потому что вечерам бывает прохладно даже летом!
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!

Пожелания к путешественнику

Быть в хорошем настроении:)

Визы

Россиянам визу в Турцию не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Давай знакомиться - я Влад! Уже 5 лет я организатор своих и чужих путешествий. У каждого есть зависимость - моя это путешествия и фотография! Когда-то обычное хобби переросло в творческий образ
и подход к жизни. Так путешествия и камера стали неотъемлемой частью меня и дополнением друг друга в моих турах! В своих турах я создаю дружескую атмосферу прямо с порога. Это не автобусный тур, где 30 человек могут трястись в одном автобусе неделю, но так ни с кем не познакомиться. С первого дня мы станем друзьями, нашей маленькой трэвел-бандой. А после тура с этими людьми ты будешь договариваться о новых поездках вместе, проходили, знаем! Я точно знаю, как сделать комфортное и веселое путешествие, куда приезжают разные люди, а уезжает одна семья!

