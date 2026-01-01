Описание тура
Ваш идеальный отдых в Стамбуле. Для тех, кто хочет видеть, чувствовать и наслаждаться, не теряя ни минуты и не жертвуя комфортом.
Все желающие могут совместить эту программу с Каппадокией.
Программа тура по дням
Приветственный ужин и прогулка по центру
При покупке авиабилетов консультируйтесь с организатором тура.
Прилет в аэропорт Стамбул (новый аэропорт st) идеально в районе 11:00 13:00 так как заселение в отель с 14:00
Вас в аэропорту встречает водитель и на комфортабельном трансфере вы едите заселяться в отель.
Если рейсы раньше на день тура, то я помогу вам забронировать номер в отеле тура и подскажу как вы самостоятельно сможете добраться до отеля.
На сегодня не запланированы мероприятия. Мы спокойно и без спешки заселяемся в отель, после заселения в отель, мы знакомимся с группой и ужинаем в ресторане турецкой кухни!
Отправляемся на вечернюю прогулку по центру, пройдемся по его улочкам, заглянем в парк Гульхане, увидим самую красивую набережную Сарай буруну, сюда из России прибывает круизный лайнер Астория Гранте.
Так же мы здесь мы будем пробовать самый вкусные турецкие десерты.
После прогулки и ужина, возвращаемся в отель, что бы отдохнуть от перелета.
Знакомство с Константинополем
День начнем с панорамной террасы с чайками с видом на Айя-Софию и Голубую мечети. Здесь мы покормим чаек с рук и сделаем каждому фото и видео!
Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом- вы увидите
Константинопольский Ипподром, Собор Святой Софии, площадь Султанахмет, Голубую мечеть и её голубые фрески, сады дворца Топкапы, затем мы отправимся на Гранд Базар за колоритом, узнаем интересные традиции и посетим старинные Ханы
После поднимемся к мечети Сулеймание и посетим её, здесь вы увидите самые красивые виды на город
А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем.
А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!
После мы посетим старинную Османскую кофейню где подают знаменитый кофе с щербетом.
Далее вас ждет тур по Босфору, где вы сможете увидеть местные достопримечательности с воды, согреетесь турецким чаем, покормите чаек на Босфоре и сделаете невероятные фото на память.
18:00 Свободное время
Таксим, Истикляль и тот самый красный трамвай
- отправимся на площадь Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Здесь - вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи.
- Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
- выпьем настоящий турецкий кофе, сделаем красивые фотографии с историческим красным трамвайчикомом
- Галатская башня - одно из старейших сооружений города. здесь я вам расскажу о полете над Босфором турецкого Икара.
- Цветочный Пассаж построенный греческим банкиром в 1876году.
- Отель музей Перра Палас, который был построен для пассажиров восточного Экспресса. Мы увидим номер 101 первого президента Турции.
- выпьем кофе во дворе старого монастыря, а так же заглянем в книжный магазин, фишкой которого является его лестница из книг. Интересно, что изначально это был французский клуб, где собирались французы живущие в Стамбуле.
- Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд балык экмек (рыбу в лаваше). И прекрасные местные напитки!
- Галатапорт, самая красивая набережная в Стамбуле, которая притягивает сюда множество туристов, длина береговой линии — 1,2 километра. огромные туристические лайнеры высотой с многоэтажный дом. Порт принимает одновременно до трех круизных лайнеров.
После вкусного турецкого завтрака в нашем отеле, мы отправимся смотреть и делать атмосферные фото и видео.
18:00 свободное время
Разноцветные домики Балата
Сегодня наш тур подошел к концу. Выселение из номера до 12:00 Но у нас будет время посетить сердце Стамбула- площадь Султанахмет!
- После завтрака мы пойдем гулять по яркому и красочному району Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе!
- Здесь мы увидим чугунную церковь Святого Стефана и Греческий лицей 19 века в виде замка.
- В нашем отеле нас ждет трансфер, приблизительно в 15:00 который отвезет в новый аэропорт Стамбула.
- Если после окончания тура вы останетесь на пару дней, то вы получаете максимально подробную инструкцию о том, как добраться до аэропорта самостоятельно.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в центре Стамбула
- Завтраки в отеле
- Трансферы аэропорт Ist-отель-аэропорт Ist на комфортабельном мини-вэне или микроавтобусе (Мы встретим и проводим вас чтобы вы не заблудились)
- Экскурсия по историческому центру с гидом
- Все передвижения в общественном транспорте города Стамбулу
- Сопровождение организатора
- Тур по Босфору
- Консультация автора путешествия по всем вопросам пребывания в туре
- Душевная компания и незабываемые эмоции
Что не входит в цену
- Обеды, ужины (25-40 евро день)
- Одноместное размещение (доплата от 40 евро и выше за ночь, зависит от отеля)
О чём нужно знать до поездки
Оплата за тур
Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма наличными в евро в первый день тура. Билет у вас в личном кабинете.
На связи с нами
За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы организатору.
Деньги
Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Вы едите в заграницу, везите с собой доллары и евро, здесь вы них будет обменивать на турецкие лиры. Поменять деньги можно будет в обменных городских пунктах около отеля. Поменять можно доллары, евро.
Карты Российских банков не работают в Стамбуле.
Сим-карты
Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на ватсап, что бы оставаться на связи или подключить Еsim.
Подготовка к туру
Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.
Что взять с собой?
Загран Паспорт
Удобную обувь (кроссовки)
Женщинам платок для посещения мечетей
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства личной гигиены
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе.
Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Встреча
Покупку авиабилетов согласовывать с организатором Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула примерно 14:00.
Водитель будет встречать вас с табличкой при выходе из 13 выхода
Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.
Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!
Вылет
В последний день тура групповой трансфер из отеля в новый аэропорт Стамбул примерно в 15:00 может сдвинуться ю. Если большинство участников тура улетают после 19:00 то трансфер сдвигается на 17:00
Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Стамбула - 60 минут.
Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.
Время
Обратите внимание, что время Стамбула одинаково с московским.
Размещение
За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.
Погода
Погоду всегда смотрите перед вылетом.
Питание
В программе предусмотрено следующее питание: все дни завтраки.
Обеды и ужины — за свой счёт.
Внешний вид
В туристических районах можно одеваться свободно.
При посещении мечетей: закрытые плечи и колени, женщинам — платок на голову, обувь снимают при входе
Религия и обычаи
Турция — светская страна, но большинство населения мусульмане. Во время Рамадана в туристических местах всё работает, но в провинциях лучше не есть и не пить демонстративно днём. Во время азана (призыв к молитве) принято вести себя спокойно.
Чаевые
Не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 10%, отели, гиды — по желанию
Фото и видео
Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых.
Отношение к животные
Кошки и собаки — часть городской жизни, их любят и подкармливают. Обидеть животное — серьёзное общественное порицание.
Маленький секрет Если сказать:
Merhaba — здравствуйте
Teekkr ederim — спасибо, к вам сразу будут относиться теплее