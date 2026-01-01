Стамбул за 4 дня - программа максимум

Описание тура

Ваш идеальный отдых в Стамбуле. Для тех, кто хочет видеть, чувствовать и наслаждаться, не теряя ни минуты и не жертвуя комфортом.

Все желающие могут совместить эту программу с Каппадокией.

Программа тура по дням

1 день

Приветственный ужин и прогулка по центру

При покупке авиабилетов консультируйтесь с организатором тура.

Прилет в аэропорт Стамбул (новый аэропорт st) идеально в районе 11:00 13:00 так как заселение в отель с 14:00

Вас в аэропорту встречает водитель и на комфортабельном трансфере вы едите заселяться в отель.

Если рейсы раньше на день тура, то я помогу вам забронировать номер в отеле тура и подскажу как вы самостоятельно сможете добраться до отеля.

На сегодня не запланированы мероприятия. Мы спокойно и без спешки заселяемся в отель, после заселения в отель, мы знакомимся с группой и ужинаем в ресторане турецкой кухни!

Отправляемся на вечернюю прогулку по центру, пройдемся по его улочкам, заглянем в парк Гульхане, увидим самую красивую набережную Сарай буруну, сюда из России прибывает круизный лайнер Астория Гранте.

Так же мы здесь мы будем пробовать самый вкусные турецкие десерты.

После прогулки и ужина, возвращаемся в отель, что бы отдохнуть от перелета.

2 день

Знакомство с Константинополем

  • День начнем с панорамной террасы с чайками с видом на Айя-Софию и Голубую мечети. Здесь мы покормим чаек с рук и сделаем каждому фото и видео!

Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом- вы увидите

Константинопольский Ипподром, Собор Святой Софии, площадь Султанахмет, Голубую мечеть и её голубые фрески, сады дворца Топкапы, затем мы отправимся на Гранд Базар за колоритом, узнаем интересные традиции и посетим старинные Ханы

После поднимемся к мечети Сулеймание и посетим её, здесь вы увидите самые красивые виды на город

А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем.

А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!

После мы посетим старинную Османскую кофейню где подают знаменитый кофе с щербетом.

  • Далее вас ждет тур по Босфору, где вы сможете увидеть местные достопримечательности с воды, согреетесь турецким чаем, покормите чаек на Босфоре и сделаете невероятные фото на память.

  • 18:00 Свободное время

3 день

Таксим, Истикляль и тот самый красный трамвай

    После вкусного турецкого завтрака в нашем отеле, мы отправимся смотреть и делать атмосферные фото и видео.

    • отправимся на площадь Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Здесь - вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи.
    • Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
    • выпьем настоящий турецкий кофе, сделаем красивые фотографии с историческим красным трамвайчикомом
    • Галатская башня - одно из старейших сооружений города. здесь я вам расскажу о полете над Босфором турецкого Икара.
    • Цветочный Пассаж построенный греческим банкиром в 1876году.
    • Отель музей Перра Палас, который был построен для пассажиров восточного Экспресса. Мы увидим номер 101 первого президента Турции.
    • выпьем кофе во дворе старого монастыря, а так же заглянем в книжный магазин, фишкой которого является его лестница из книг. Интересно, что изначально это был французский клуб, где собирались французы живущие в Стамбуле.
    • Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд балык экмек (рыбу в лаваше). И прекрасные местные напитки!
    • Галатапорт, самая красивая набережная в Стамбуле, которая притягивает сюда множество туристов, длина береговой линии — 1,2 километра. огромные туристические лайнеры высотой с многоэтажный дом. Порт принимает одновременно до трех круизных лайнеров.

      • 18:00 свободное время

4 день

Разноцветные домики Балата

Сегодня наш тур подошел к концу. Выселение из номера до 12:00 Но у нас будет время посетить сердце Стамбула- площадь Султанахмет!

    • После завтрака мы пойдем гулять по яркому и красочному району Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе!
    • Здесь мы увидим чугунную церковь Святого Стефана и Греческий лицей 19 века в виде замка.
      • В нашем отеле нас ждет трансфер, приблизительно в 15:00 который отвезет в новый аэропорт Стамбула.
      • Если после окончания тура вы останетесь на пару дней, то вы получаете максимально подробную инструкцию о том, как добраться до аэропорта самостоятельно.
    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Проживание в отеле в центре Стамбула
    • Завтраки в отеле
    • Трансферы аэропорт Ist-отель-аэропорт Ist на комфортабельном мини-вэне или микроавтобусе (Мы встретим и проводим вас чтобы вы не заблудились)
    • Экскурсия по историческому центру с гидом
    • Все передвижения в общественном транспорте города Стамбулу
    • Сопровождение организатора
    • Тур по Босфору
    • Консультация автора путешествия по всем вопросам пребывания в туре
    • Душевная компания и незабываемые эмоции
    Что не входит в цену
    • Обеды, ужины (25-40 евро день)
    • Одноместное размещение (доплата от 40 евро и выше за ночь, зависит от отеля)
    О чём нужно знать до поездки

    Оплата за тур

    Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма наличными в евро в первый день тура. Билет у вас в личном кабинете.

    На связи с нами

    За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы организатору.

    Деньги

    Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Вы едите в заграницу, везите с собой доллары и евро, здесь вы них будет обменивать на турецкие лиры. Поменять деньги можно будет в обменных городских пунктах около отеля. Поменять можно доллары, евро.

    Карты Российских банков не работают в Стамбуле.

    Сим-карты

    Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на ватсап, что бы оставаться на связи или подключить Еsim.

    Подготовка к туру

    Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

    Что взять с собой?

    • Загран Паспорт

    • Удобную обувь (кроссовки)

    • Женщинам платок для посещения мечетей

    • Солнцезащитные очки

    • Солнцезащитный крем

    • Средства личной гигиены

    • Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе.

    • Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

    Встреча

    Покупку авиабилетов согласовывать с организатором Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула примерно 14:00.

    Водитель будет встречать вас с табличкой при выходе из 13 выхода

    Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.

    Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!

    Вылет

    В последний день тура групповой трансфер из отеля в новый аэропорт Стамбул примерно в 15:00 может сдвинуться ю. Если большинство участников тура улетают после 19:00 то трансфер сдвигается на 17:00

    Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Стамбула - 60 минут.

    Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.

    Время

    Обратите внимание, что время Стамбула одинаково с московским.

    Размещение

    За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

    Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

    Погода

    Погоду всегда смотрите перед вылетом.

    Питание

    В программе предусмотрено следующее питание: все дни завтраки.

    Обеды и ужины — за свой счёт.

    Внешний вид

    В туристических районах можно одеваться свободно.

    При посещении мечетей: закрытые плечи и колени, женщинам — платок на голову, обувь снимают при входе

    Религия и обычаи

    Турция — светская страна, но большинство населения мусульмане. Во время Рамадана в туристических местах всё работает, но в провинциях лучше не есть и не пить демонстративно днём. Во время азана (призыв к молитве) принято вести себя спокойно.

    Чаевые

    Не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 10%, отели, гиды — по желанию

    Фото и видео

    Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых.

    Отношение к животные

    Кошки и собаки — часть городской жизни, их любят и подкармливают. Обидеть животное — серьёзное общественное порицание.

    Маленький секрет Если сказать:

    Merhaba — здравствуйте

    Teekkr ederim — спасибо, к вам сразу будут относиться теплее

    Визы
    Виза для граждан России не требуется
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Гульнара
    Гульнара — Тревел-эксперт
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2026 года
    Дорогой путешественник, со всем радушием приветствую тебя из самого красивого города на земле Стамбула! Меня зовут Гульнара, я родилась в Казахстане, получила образование в России, а сейчас живу в Турции. Я
    — автор и организатор авторских туров по Цетральной Азии и Турции. Мои путешествия — это про комфорт, взгляд местной жительницы: я показываю не только самые известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины региона, самые аутентичные места и настоящую атмосферу жизни. Я помогу вам узнать страну с новой стороны, насладиться ее культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное в местах, о которых знают только местные! До встречи!

