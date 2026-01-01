Оплата за тур

Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма наличными в евро в первый день тура. Билет у вас в личном кабинете.

На связи с нами

За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы организатору.

Деньги

Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Вы едите в заграницу, везите с собой доллары и евро, здесь вы них будет обменивать на турецкие лиры. Поменять деньги можно будет в обменных городских пунктах около отеля. Поменять можно доллары, евро.

Карты Российских банков не работают в Стамбуле.

Сим-карты

Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на ватсап, что бы оставаться на связи или подключить Еsim.

Подготовка к туру

Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

Что взять с собой?

Загран Паспорт

Удобную обувь (кроссовки)

Женщинам платок для посещения мечетей

Солнцезащитные очки

Солнцезащитный крем

Средства личной гигиены

Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе.

Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Встреча

Покупку авиабилетов согласовывать с организатором Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула примерно 14:00.

Водитель будет встречать вас с табличкой при выходе из 13 выхода

Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.

Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!

Вылет

В последний день тура групповой трансфер из отеля в новый аэропорт Стамбул примерно в 15:00 может сдвинуться ю. Если большинство участников тура улетают после 19:00 то трансфер сдвигается на 17:00

Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Стамбула - 60 минут.

Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.

Время

Обратите внимание, что время Стамбула одинаково с московским.

Размещение

За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

Погода

Погоду всегда смотрите перед вылетом.

Питание

В программе предусмотрено следующее питание: все дни завтраки.

Обеды и ужины — за свой счёт.

Внешний вид

В туристических районах можно одеваться свободно.

При посещении мечетей: закрытые плечи и колени, женщинам — платок на голову, обувь снимают при входе

Религия и обычаи

Турция — светская страна, но большинство населения мусульмане. Во время Рамадана в туристических местах всё работает, но в провинциях лучше не есть и не пить демонстративно днём. Во время азана (призыв к молитве) принято вести себя спокойно.

Чаевые

Не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 10%, отели, гиды — по желанию

Фото и видео

Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых.

Отношение к животные

Кошки и собаки — часть городской жизни, их любят и подкармливают. Обидеть животное — серьёзное общественное порицание.

Маленький секрет Если сказать:

Merhaba — здравствуйте

Teekkr ederim — спасибо, к вам сразу будут относиться теплее