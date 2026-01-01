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Описание тура

Привет. Меня зовут Эльза. Я прожила в Стамбуле более 20 лет и работала внештатным корреспондентом на белорусском телевидении. Знаю этот город насквозь- не по путеводителям, а по-настоящему.

Этот тур для тех, кому наскучили шаблонные маршруты, очереди к достопримечательностям и туристические ловушки. Мы пройдем Стамбул от исторического центра до колоритных кварталов и увидим его так, как видят коренные стамбульчане.

Стамбул-для своих, вот что вас ждет! Заглянем в аутентичные переулки Балата с цветными домиками и запахом свежей выпечки из пекарен, которым уже 100 лет. Выпьем кофе с видом на Золотой рог в романтичном месте. Прогуляемся по азиатской части Стамбула, где не бывает организованных групп и попробуем лучший стрит-фуд, который любят сами местные.

Отдельный день посвятим Босфору, увидим почти весь Босфор до самого Черного моря. Такая прогулка навсегда останется у вас в памяти: дворцы, мечети, старинные особняки и вид на два континента! А обедать будем в местной рыбацкой таверне, попробуем лучшие деликатесы и свежайшую рыбу.

Абсолютный комфорт без лишних хлопот-не нужно думать о логистике, языковом барьере или трансфере. Все продумано до мелочей.

Небольшие группы до 10 чел. -это принципиально. Именно так можно увидеть город по-настоящему: остановиться, где хочется, задержаться у моря подольше, зайти в кофейню, которую турист--одиночка никогда бы не нашел.

Тур подойдет тем, кто путешествует один и не хочет чувствовать себя чужим среди незнакомых людей-здесь быстро становятся своими.

Подойдет подругам, маме с дочерью, и тем, кто просто устал и хочет несколько дней настоящей жизни вместо беготни по достопримечательностям.

Возраст и физическая форма не важны-маршрут спокойный без марш-бросков.

Я не веду группу строго по расписанию, я делюсь городом, который стал мне вторым домом.

Иногда путешествия превращаются в дружбу:у меня остались гости, с которыми мы до сих пор дружим, и которые приезжают ко мне уже по 3-4 раза. Это лучшее доказательство того, что этот тур не про чек-листы, а про настоящую встречу с городом и с собой

У вас корпоративный выезд, девичник или индивидуальный запрос? Я с радостью разработаю для вас персональный маршрут «под ключ». Мы можем адаптировать даты, программу, выбрать отель или добавить эксклюзивные активности под ваш бюджет и формат.

Расскажите о ваших пожеланиях, и я соберу для вас безупречный план идеальных стамбульских каникул!