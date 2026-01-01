Описание тура
Привет. Меня зовут Эльза. Я прожила в Стамбуле более 20 лет и работала внештатным корреспондентом на белорусском телевидении. Знаю этот город насквозь- не по путеводителям, а по-настоящему.
Этот тур для тех, кому наскучили шаблонные маршруты, очереди к достопримечательностям и туристические ловушки. Мы пройдем Стамбул от исторического центра до колоритных кварталов и увидим его так, как видят коренные стамбульчане.
Стамбул-для своих, вот что вас ждет! Заглянем в аутентичные переулки Балата с цветными домиками и запахом свежей выпечки из пекарен, которым уже 100 лет. Выпьем кофе с видом на Золотой рог в романтичном месте. Прогуляемся по азиатской части Стамбула, где не бывает организованных групп и попробуем лучший стрит-фуд, который любят сами местные.
Отдельный день посвятим Босфору, увидим почти весь Босфор до самого Черного моря. Такая прогулка навсегда останется у вас в памяти: дворцы, мечети, старинные особняки и вид на два континента! А обедать будем в местной рыбацкой таверне, попробуем лучшие деликатесы и свежайшую рыбу.
Абсолютный комфорт без лишних хлопот-не нужно думать о логистике, языковом барьере или трансфере. Все продумано до мелочей.
Небольшие группы до 10 чел. -это принципиально. Именно так можно увидеть город по-настоящему: остановиться, где хочется, задержаться у моря подольше, зайти в кофейню, которую турист--одиночка никогда бы не нашел.
Тур подойдет тем, кто путешествует один и не хочет чувствовать себя чужим среди незнакомых людей-здесь быстро становятся своими.
Подойдет подругам, маме с дочерью, и тем, кто просто устал и хочет несколько дней настоящей жизни вместо беготни по достопримечательностям.
Возраст и физическая форма не важны-маршрут спокойный без марш-бросков.
Я не веду группу строго по расписанию, я делюсь городом, который стал мне вторым домом.
Иногда путешествия превращаются в дружбу:у меня остались гости, с которыми мы до сих пор дружим, и которые приезжают ко мне уже по 3-4 раза. Это лучшее доказательство того, что этот тур не про чек-листы, а про настоящую встречу с городом и с собой
У вас корпоративный выезд, девичник или индивидуальный запрос? Я с радостью разработаю для вас персональный маршрут «под ключ». Мы можем адаптировать даты, программу, выбрать отель или добавить эксклюзивные активности под ваш бюджет и формат.
Расскажите о ваших пожеланиях, и я соберу для вас безупречный план идеальных стамбульских каникул!
- Авторское сопровождение на протяжении всего тура, не только гид.
- Группа до 10 человек, никакой суеты и очередей.
- Морская прогулка по Босфору с видом на 2 континента.
- Гастрономическая прогулка на азиатском берегу, куда почти не доезжают туристы.
- Цветные улицы Балата и рыбацкая таверна без единого туриста за соседним столиком.
- Атмосфера настоящего Стамбула, а не открыточная картинка.
Программа тура по дням
День прибытия. Знакомство
День сбора группы.
Индивидуальный трансфер из аэропорта для каждого гостя. Заселение, короткая прогулка по историческому центру.
Вечером ужин-знакомство в ресторане на крыше с видом на море.
Авторская экскурсия на авто
После завтрака мы выезжаем на экскурсию на минивэне.
Экскурсия по Стамбулу по самым красочным местам. Лучшие панорамы, необычные локации, великолепные виды, кофе на песке и многое другое.
Посетим мечеть, которую построил сам султан Сулейман Великолепный, узнаем ее тайны и легенды. Пройдемся по улочкам аутентичного Балата, выпьем турецкого кофе с видом на Золотой Рог, найдем жемчужину Босфора, побываем в абсолютно разных кварталах Стамбула и узнаем, почему Стамбул называют городом контрастов.
Прогуляемся по Галатапорт, попробуем самую известную/вкусную баклаву и рыбу в лаваше. Пройдем по яркой улице в Каракей, где любят тусить местные и уже на закате вернемся в отель.
Босфор
Морская прогулка по Босфору. Мы увидим Стамбул совсем с другого ракурса и будем наслаждаться замечательными панорамами: старинные дворцы, крепость Румелихисар, несколько мостов через пролив, жемчужина Босфора — мечеть Ортакёй и один из символов города - Девичья башня.
Обедаем в местной таверне без единого туриста на берегу Босфора, в бывшей рыбацкой деревне. Здесь нет туристов и по-домашнему уютно и очень вкусно.
Галатский мост, Истикляль, знаменитый красный ретро-трамвайчик, Галатская башня. И в конце желающие могут остаться на шопинг на улице Истикляль.
Гастрономическая экскурсия
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! Мы откроем для вас вкусные места для своих, спрятанные от глаз туристов, и попробуем гастрономические шедевры стамбульских улиц.
Переплывем на кораблике в азиатскую часть Стамбула, где устроим гастрономический праздник. Все самое вкусное и интересное находится здесь. Будем пробовать местные деликтесы, купим домой вкусняшек и вернемся на кораблике, попивая фреш и наблюдая, как садится солнце за мечетями.
Свободный день
Выселение из отеля и трансфер в аэропорт.
Если у вас вылет вечером, то вы можете посвятить этот день шопингу. Прогуляться по восточным рынкам и накупить сувениров на память о Стамбуле.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 5 дней/4 ночи в отеле в центре Стамбула
- Завтраки в отеле
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт на комфортабельном мини-вэне или микроавтобусе
- Сопровождение автора путешествия на протяжении всего тура
- Морская прогулка по проливу Босфор
- Консультация автора путешествия по всем вопросам пребывания в туре
- Экскурсии с гидом
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Входные билеты в музеи и другие туристические объекты
- Обеды, ужины
- Личные расходы, сувениры
- Страховки
- Одноместное размещение (доплата 150 евро за тур)
Пожелания к путешественнику
В путешествиях одно из самых главных условий - это иметь удобную обувь.
Для посещения мечетей и храмов женщинам необходимо надевать головной убор. Это может быть платок или палантин. Палантин удобен и тем, что он спасет вас от прохладного ветра на Босфоре или на прогулке поздним вечером.
И возьмите с собой хорошее настроение! Наслаждайтесь моментом, ведь каждое путешествие-это маленькая жизнь.