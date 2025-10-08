Удивительный Стамбул и Принцевы острова (+ частная, белоснежная яхта)
Стамбул
«Нас ждет - посещение всех главных достопримечательностей города, прогулки по красивым аутентичным улочкам, посетим Азиатскую часть города, дегустация местной кухни и восточных сладостей, прогулка по Босфору на частной белоснежной яхте»
8 окт в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости...
«Сделаем яркие кадры у Галатской башни, с красным трамвайчиком на улице Истикляль, в атмосферном районе Балат и во время прогулки на яхте»
18 сен в 19:00
21 сен в 19:00
€1250 за человека
Внимание - снято! По знаковым местам Стамбула с фотографом
Увидеть главные мечети, погулять по Балату и Истикляль и получить классные кадры на память
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости...
«В туре ведётся фотосъёмка при посещении топовых локаций, прогулки по Босфору на яхте и др»
13 сен в 19:00
17 сен в 19:00
€470 за человека
