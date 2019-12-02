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Авторский тур
2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 7 чел.
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
€620 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
12 июня в 10:00
$1 300 за человека
Последние отзывы на туры
- AAlfred2 декабря 2019Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромыMust Have! Отличное соотношение цены и качества
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Популярные места»
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