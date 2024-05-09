В этот день возьмём с собой документы для получения аудиогида (входит в стоимость) и пойдём осматривать дворец Долмабахче на берегу Босфора. Возведённый из белого мрамора в стиле барокко по велению султана Абдул-Меджида, он служил ему местом для осуществления функции главы государства и для личной жизни.

Затем пройдёмся по площади Таксим в историческом районе — одному из любимых мест для прогулок гостей и горожан. На легендарной пешеходной улице Истикляль увидим визитную карточку Стамбула — красный трамвай, стилизованный под старину — и, конечно, прокатимся на нём. Рассмотрим необычный фасад католической базилики Святого Антония Падуанского, построенной по проекту итальянского архитектора в неоготическом стиле.

Поднимемся на Галатскую башню и полюбуемся открывающимися с её высоты видами. Побываем на Галатском мосту, который соединяет новую и старую части Стамбула, разделённые заливом Золотой Рог. В любое время суток и в любой сезон здесь можно встретить большое количество любителей рыбалки и попробовать популярное местное блюдо — горячие бутерброды с жареной рыбой.

Во второй половине дня покатаемся на кораблике — полюбуемся городом с воды под крики чаек.