Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Побываем на островах, где не ездят машины, прокатимся на знаменитом красном трамвае и поторгуемся на одном из первых рынков Византийском империи.
И, конечно, вы попробуете все главные угощения бывшего Константинополя: традиционный бублик симит, щедро посыпанный кунжутом, жареные каштаны и хрустящую пахлаву в сладком сиропе с кофе по-турецки.
мая
мая
июн
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$350
Описание
Организационные детали
В путешествие можно поехать с детьми старше 7 лет, но ходить придётся много, дети должны быть к этому готовы.
Исходя из прогноза погоды, режима работы достопримечательностей и других независящих от нас факторов, мы можем поменять дни программы местами или заменить места посещения.
Проживание. В отеле «Nova Roma hotel» в 10 минутах пешком от главной площади Стамбула. Размещение в 2- и 3- местных номерах со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужин
Встречаемся в аэропорту и едем в отель. После размещения отправляемся в ресторан на приветственный ужин. Вы попробуете местную кухню, и мы обсудим предстоящее путешествие. Если останутся силы, перед сном прогуляемся до площади Султанахмет, главной площади города, где сосредоточены знаковые исторические достопримечательности бывшей столицы Турции. Полюбуемся вечерней подсветкой собора Голубой мечети и Айя-Софии.
Дворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулка
В этот день возьмём с собой документы для получения аудиогида (входит в стоимость) и пойдём осматривать дворец Долмабахче на берегу Босфора. Возведённый из белого мрамора в стиле барокко по велению султана Абдул-Меджида, он служил ему местом для осуществления функции главы государства и для личной жизни.
Затем пройдёмся по площади Таксим в историческом районе — одному из любимых мест для прогулок гостей и горожан. На легендарной пешеходной улице Истикляль увидим визитную карточку Стамбула — красный трамвай, стилизованный под старину — и, конечно, прокатимся на нём. Рассмотрим необычный фасад католической базилики Святого Антония Падуанского, построенной по проекту итальянского архитектора в неоготическом стиле.
Поднимемся на Галатскую башню и полюбуемся открывающимися с её высоты видами. Побываем на Галатском мосту, который соединяет новую и старую части Стамбула, разделённые заливом Золотой Рог. В любое время суток и в любой сезон здесь можно встретить большое количество любителей рыбалки и попробовать популярное местное блюдо — горячие бутерброды с жареной рыбой.
Во второй половине дня покатаемся на кораблике — полюбуемся городом с воды под крики чаек.
Мечети, Гранд-базар и район Балат
Сегодня отправляемся рассматривать мечети и дворцы. Погуляем по площади Султанахмет с её старинными греческими колоннами, египетским обелиском и шикарным фонтаном. Рассмотрим изразцы Голубой мечети и мечеть Святой Софии из красного камня, полюбуемся мечетью Сулеймание.
Заглянем на знаменитый Гранд-базар — один из самых крупных крытых рынков в мире – и спустимся в цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, которое сегодня функционирует как музей.
Затем погуляем по самому старому району Стамбула — Балату. Его ещё называют «еврейским», так как в конце 15 века из Испании сюда привезли евреев-сефардов, которые в течение почти 4 столетий жили в ладу и бок о бок с мусульманами, греками и армянами. Вы рассмотрите красочную и нестандартную архитектуру этого местечка и сможете ощутить атмосферу прошлого. А ужинать сегодня будем на рыбном рынке, где прямо при нас разделают и приготовят выбранную нами рыбу.
Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»
Утром разместимся на пароме и отправимся на Принцевы острова в Мраморном море, которые получили такое название из-за того, что когда-то сюда ссылали царских особ. Здесь не ездят машины — настоящий рай для ценителей природы, тишины и свежего воздуха. Погуляем, посмотрим на местную жизнь, монастыри и дома именитых писателей. После возвращения в город останется время на шопинг.
Отъезд
После завтрака — сборы и отъезд в аэропорт. Вы также можете продлить отдых и остаться в Стамбуле ещё на несколько дней.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Сопровождение организатором на всём протяжении путешествия
- Посещение достопримечательностей по программе
- Проездные билеты на 10 поездок
- Билеты на паром до Принцевых островов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Трансфер от аэропорта Стамбула до гостиницы и обратно (скооперируемся самым выгодным способом)
- Обеды и ужины
- Поездки на общественном транспорте: красный трамвайчик, фуникулер, метро, автобус, трамвай - максимум 15 $ на всю поездку
- Входные билеты на достопримечательности - 60 $
- Доплата за одноместное размещение - 125 €
- Продление номера в Стамбуле - 75 € в сутки
- Возможен индивидуальный формат тура от трех человек (любые даты)