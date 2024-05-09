Топовые места Стамбула
Авторский тур в Стамбуле

Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре

Едем любоваться изумительными мечетями и роскошными дворцами, рассматривать яркие домики и лестницы Балата, кормить чаек с парома и гулять по топовым местам города контрастов.

Побываем на островах, где не ездят машины, прокатимся на знаменитом красном трамвае и поторгуемся на одном из первых рынков Византийском империи.

И, конечно, вы попробуете все главные угощения бывшего Константинополя: традиционный бублик симит, щедро посыпанный кунжутом, жареные каштаны и хрустящую пахлаву в сладком сиропе с кофе по-турецки.
Топовые места Стамбула
Топовые места Стамбула
Топовые места Стамбула
Ближайшие даты:
9
мая
24
мая
7
июн
21
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В путешествие можно поехать с детьми старше 7 лет, но ходить придётся много, дети должны быть к этому готовы.
Исходя из прогноза погоды, режима работы достопримечательностей и других независящих от нас факторов, мы можем поменять дни программы местами или заменить места посещения.

Проживание. В отеле «Nova Roma hotel» в 10 минутах пешком от главной площади Стамбула. Размещение в 2- и 3- местных номерах со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужин

Встречаемся в аэропорту и едем в отель. После размещения отправляемся в ресторан на приветственный ужин. Вы попробуете местную кухню, и мы обсудим предстоящее путешествие. Если останутся силы, перед сном прогуляемся до площади Султанахмет, главной площади города, где сосредоточены знаковые исторические достопримечательности бывшей столицы Турции. Полюбуемся вечерней подсветкой собора Голубой мечети и Айя-Софии.

Встреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужин
2 день

Дворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулка

В этот день возьмём с собой документы для получения аудиогида (входит в стоимость) и пойдём осматривать дворец Долмабахче на берегу Босфора. Возведённый из белого мрамора в стиле барокко по велению султана Абдул-Меджида, он служил ему местом для осуществления функции главы государства и для личной жизни.

Затем пройдёмся по площади Таксим в историческом районе — одному из любимых мест для прогулок гостей и горожан. На легендарной пешеходной улице Истикляль увидим визитную карточку Стамбула — красный трамвай, стилизованный под старину — и, конечно, прокатимся на нём. Рассмотрим необычный фасад католической базилики Святого Антония Падуанского, построенной по проекту итальянского архитектора в неоготическом стиле.

Поднимемся на Галатскую башню и полюбуемся открывающимися с её высоты видами. Побываем на Галатском мосту, который соединяет новую и старую части Стамбула, разделённые заливом Золотой Рог. В любое время суток и в любой сезон здесь можно встретить большое количество любителей рыбалки и попробовать популярное местное блюдо — горячие бутерброды с жареной рыбой.
Во второй половине дня покатаемся на кораблике — полюбуемся городом с воды под крики чаек.

Дворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулкаДворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулкаДворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулкаДворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулкаДворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулкаДворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулкаДворец Долмабахче, Истикляль, Галатские башня и мост, морская прогулка
3 день

Мечети, Гранд-базар и район Балат

Сегодня отправляемся рассматривать мечети и дворцы. Погуляем по площади Султанахмет с её старинными греческими колоннами, египетским обелиском и шикарным фонтаном. Рассмотрим изразцы Голубой мечети и мечеть Святой Софии из красного камня, полюбуемся мечетью Сулеймание.

Заглянем на знаменитый Гранд-базар — один из самых крупных крытых рынков в мире – и спустимся в цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, которое сегодня функционирует как музей.

Затем погуляем по самому старому району Стамбула — Балату. Его ещё называют «еврейским», так как в конце 15 века из Испании сюда привезли евреев-сефардов, которые в течение почти 4 столетий жили в ладу и бок о бок с мусульманами, греками и армянами. Вы рассмотрите красочную и нестандартную архитектуру этого местечка и сможете ощутить атмосферу прошлого. А ужинать сегодня будем на рыбном рынке, где прямо при нас разделают и приготовят выбранную нами рыбу.

Мечети, Гранд-базар и район БалатМечети, Гранд-базар и район БалатМечети, Гранд-базар и район БалатМечети, Гранд-базар и район БалатМечети, Гранд-базар и район БалатМечети, Гранд-базар и район Балат
4 день

Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»

Утром разместимся на пароме и отправимся на Принцевы острова в Мраморном море, которые получили такое название из-за того, что когда-то сюда ссылали царских особ. Здесь не ездят машины — настоящий рай для ценителей природы, тишины и свежего воздуха. Погуляем, посмотрим на местную жизнь, монастыри и дома именитых писателей. После возвращения в город останется время на шопинг.

Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»Принцевы острова, смотровая небоскрёба «Сапфир»
5 день

Отъезд

После завтрака — сборы и отъезд в аэропорт. Вы также можете продлить отдых и остаться в Стамбуле ещё на несколько дней.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Сопровождение организатором на всём протяжении путешествия
  • Посещение достопримечательностей по программе
  • Проездные билеты на 10 поездок
  • Билеты на паром до Принцевых островов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Трансфер от аэропорта Стамбула до гостиницы и обратно (скооперируемся самым выгодным способом)
  • Обеды и ужины
  • Поездки на общественном транспорте: красный трамвайчик, фуникулер, метро, автобус, трамвай - максимум 15 $ на всю поездку
  • Входные билеты на достопримечательности - 60 $
  • Доплата за одноместное размещение - 125 €
  • Продление номера в Стамбуле - 75 € в сутки
  • Возможен индивидуальный формат тура от трех человек (любые даты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
Завершение: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыБазарыШопинг

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