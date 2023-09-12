Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню

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«Пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и площади Таксим, совершим круиз по Босфору, попробуем уникальную уличную еду»