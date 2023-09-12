Туры по воде в Стамбуле

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Стамбуле, цены от $520. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
🚗 На машине
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
«Сегодня взойдём на борт яхты и проведём весь день в открытом море»
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
«Ппроплыть по Мраморному морю на корабле»
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«Пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и площади Таксим, совершим круиз по Босфору, попробуем уникальную уличную еду»
7 ноя в 10:00
520 за человека
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор»
12 июня в 10:00
$1 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 сентября 2023
    Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам
    очень понравился круиз. автобус был вовремя
  • А
    Андрей
    29 июля 2023
    Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам
    Маршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
  2. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
  3. Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
  4. Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 520 до 1 825.
Водные туры в Стамбуле на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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