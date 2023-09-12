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Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
«Сегодня взойдём на борт яхты и проведём весь день в открытом море»
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
«Ппроплыть по Мраморному морю на корабле»
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«Пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и площади Таксим, совершим круиз по Босфору, попробуем уникальную уличную еду»
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор»
12 июня в 10:00
$1 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 сентября 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамочень понравился круиз. автобус был вовремя
- ААндрей29 июля 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамМаршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Стамбуле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 520 до 1 825.
Водные туры в Стамбуле на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024